Koronan myötä hoitojonot ryöpsähtivät, ja nyt pelätään jo uutta kriisiä – katso kotiseutusi tilanne

Koronakevään pitkät hoitojonot ovat jo lyhentyneet, mutta yli puoli vuotta jonottaneita on silti yhä tuhansittain. Katso alueesi tilanne IS:n valtakunnallisesta katsauksesta.

Liian moni lonkka, polvi, tyrä ja kaihi odottaa vielä leikkaushoitoa. Liian moni ikäihminen ei ole vieläkään päässyt elämäänsä helpottavan kuulokojeen sovitukseen. Koronavuoden 2020 poikkeuksellisen kevään aiheuttamaa hoitovelkaa on yhä paljon, vaikka tilanne onkin jo helpottunut.

Hoitotakuu on hakattu terveydenhoitolakiin – se edellyttää, että potilaalla on oikeus päästä kiireettömään hoitoon puolen vuoden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Yli puoli vuotta kestävä odottaminen on siis laitonta.

Hoitojonoja oli jo ennen koronaa varsinkin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Jonot kuitenkin räjähtivät keväällä, kun terveydenhoitojärjestelmän raskaat telaketjut käännettiin kohtaamaan nopeasti edennyt epidemia.

Syksyllä jonoja on saatu merkittävästi lyhennettyä, kertovat IS:n haastattelemat sairaanhoitopiirien johtajat. Suunta on hyvä, ainakin toistaiseksi, mutta monet johtavat lääkärit pelkäävät jo uuden korona-aallon seurauksia.

Sairaanhoitopiirien huolestuneisuutta selittävät monet tekijät. Koska perusterveydenhoito on ollut kuormittunutta, on erikoissairaanhoitoon tullut selvästi vähemmän lähetteitä kuin normaalisti. Hoitovelkaa kertyy ja kumuloituu siis täyttymättömästä hoidon tarpeesta. Kuinka moni vakava sairaus jää havaitsematta? Entä kuinka kauan jonojen purkaminen kestää? Seuraavassa tilannekatsaus koko maahan.

Terveydenhoidon resurssit jouduttiin keväällä ohjaamaan koronapotilaiden hoitoon. Kuvassa koronapotilaan tehohoitoa Jorvin sairaalassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä viime vappuna.­

Väestöpohjaltaan lähes 1,7 miljoonan asukkaan HUS-alueella hoitojonot ovat vieläkin pitkiä.

– Erityisesti yli kuusi kuukautta hoitoa jonottaneiden osuus on kasvanut merkittävästi, arviolta ainakin kolmin-nelinkertaiseksi, verrattuna aikaan ennen koronaa. Koska keväällä myös lähetteitä tuli vähemmän, jonojen kokonaispituus ei ole kuitenkaan juurikaan kasvanut. Kiireellinen hoito on annettu koko ajan, kertoo hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä.

Sana kriisiytyminen on kuitenkin Heikkilän mielestä liian vahva kuvaamaan tilannetta. Heikkilä myös kiistää tiedot, joiden mukaan potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto olisi pidentänyt ratkaisevasti hoitojonoja.

– Apotin osuus tästä on pieni. Apotin käyttöönottoon liittyen toimintaa on supistettu määräaikaisesti käyttöönottojen ajaksi, mikä on toki vaikuttanut myös hoitojonoihin. Lisäksi myös käyttöönottoihin liittyvillä henkilöstön laajoilla koulutuksilla on ollut jonkin verran vaikutusta. Muilta osin Apotilla ei ole käytännössä ollut merkitystä hoitojonotilanteeseen.

” Tällä hetkellä epidemia on jälleen kiihtymisvaiheessa, ja lähiviikot tulevat näyttämään, mikä vaikutus sillä on sairaalahoitoon.

Entä milloin hoitojonoissa päästään normaaliin tilanteeseen?

– Pääsimme jo loppukesän ja alkusyksyn aikana hiukan purkamaan hoitojonoja koronavirusepidemiatilanteen ollessa rauhallisemman. Tilanteen kehittyminen jatkossa riippuu täysin epidemiatilanteen kehittymisestä, Heikkilä viestittää.

– Tällä hetkellä epidemia on jälleen kiihtymisvaiheessa, ja lähiviikot tulevat näyttämään, mikä vaikutus sillä on sairaalahoitoon. Olemme nyt kevättä valmiimpia pitämään koronaviruspotilaiden hoidon rinnalla yllä myös normaalitoimintaa.

Jos sairaala- tai tehohoitoa edellyttävien koronapotilaiden määrä kasvaa kovin suureksi, sillä on Heikkilän mukaan väistämättä vaikutusta sairaalan normaalitoimintaan – ja siten myös hoitojonoihin.

– Normaalitilanteeseen pääseminen kestää arviomme mukaan joka tapauksessa useita kuukausia, jopa 1–2 vuotta, siitä kun koronavirusepidemia on lopullisesti ohi. Olemme tästä syystä halunneet koko ajan korostaa sitä, että mikäli tilanne pahenee hoitoa odottaessa, on syytä olla yhteydessä joko suoraan meihin tai omaan lääkäriin.

Maskisuositusten ja muiden rajoitustoimien vaikutus koronan etenemiseen – ja siten myös terveydenhoidon kuormitukseen – tulee näkyviin vasta viiveellä. Kuva Helsingin kauppakeskus Triplasta 25. syyskuuta.­

Pirkanmaa on väestöpohjaltaan iso, yliopistosairaala Taysin ympärillä toimiva sairaanhoitopiiri. Syyskuun lopun tilaston mukaan tuhat potilasta jonotti kiireettömiä leikkauksia, sydäntoimenpiteitä, kuulokojesovituksia ja avohoidon kiireettömiä vastaanottokäyntejä.

– Pisimmät jonot Pirkanmaalla ovat kaihileikkauksiin ja kuulokojesovituksiin, avohoidossa perinnöllisyyslääketieteen sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien vastaanottokäynneille, kertoo johtajaylilääkäri Juhani Sand.

– Molemmissa ryhmissä tilanne on korjaantunut elokuun lopun tilanteesta. Ellei epidemia merkittävästi vaikeudu, on kuuden kuukauden ylitykset pääosin hoidettu vuodenvaihteeseen mennessä, Sand sanoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on erikoisaloja, joissa koronatilanne on sallinut jopa jonojen purkamisen. Korona on vaikuttanut jonotilanteeseen eniten sairauksissa, joiden hoidossa tartuntariski on oletettavasti suurempi. Hoitojonoja on syntynyt erityisesti silmätauteihin, korva-, nenä- ja kurkkutauteihin, plastiikkakirurgiaan sekä psykiatriaan. Jonot pyritään normalisoimaan alkuvuoden aikana, mikäli koronatilanne pysyy rauhallisena.

Sairaanhoitopiirin johtajan Matti Bergendahlin mukaan piirissä on saatu hillittyä toimenpiteiden määrän jyrkkää laskua: koronakevään kiivaimpana aikana viikoilla 11–25 toimenpiteitä tehtiin noin 17 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

– Pystyimme kuitenkin palaamaan lähes normaalin toimintaan melko nopeasti, Bergendahl kertoo.

– Jos koronapandemia kiihtyy, se heijastunee hoitojonoihin, mutta vaikutusten laajuutta on vaikea arvioida.

Turun yliopistollisessa sairaalassa hoitojonot pyritään normalisoimaan ensi vuoden alkupuoliskolla. Kuva Tyks Akuutin infektioyksiköstä Turussa 27. elokuuta.­

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on saanut kurottua jonoja kiinni.

– Jonot ovat toki pidempiä kuin ennen koronaa, mutta tällä hetkellä tilanne on jo merkittävästi parempi kuin pari kuukautta sitten. Meillä on mittavasti toimia tilanteen saamiseksi mahdollisimman pian paremmin haltuun, kertoo Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialajohtaja Tuomo Nieminen.

Kysymys kuuluu, milloin hoitojonoista päästään eroon – vai päästäänkö koskaan?

– Korona luo ison epävarmuuden koko talvikaudelle, mutta olisiko niin että ensi vuoden loppuun mennessä tilanne olisi melko lähellä aiempaa, pohtii Nieminen.

Kemin seutu oli THL:n hoitojonotilaston kärkisijoilla vielä elokuun lopussa.

– Lukuja on korjattu jo aika paljon syyskuussa. Oltiin tietoisia siitä, että kevään tilanne aiheutti meille, pienessä yksikössä, aikamoisen elektiivisen toiminnan laskun. Sitä on nyt pikku hiljaa kiritty, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila sanoo.

Elektiivinen merkitsee ei-päivystyksellistä, kiireetöntä hoitoa.

– Isoin juttu olivat kaihileikkaukset, joita nyt pyritään tekemään, ja hoitovelkaa pyritään muutenkin saamaan kiinni. Se toki varmasti vie vielä jonkin kuukauden, mutta olemme jo paremmassa tilanteessa kuin elokuun luvut kertoivat.

Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Petteri Lankinen kertoo, että hoitojonotilannetta saatu parannettua kesän aikana toimintaa lisäämällä.

– Ortopedian ja silmätautien jonotilanteen purkamiseksi on jo ryhdytty toimiin, jotka parantavat tilannetta vielä syksyn aikana. Edellä mainituista toimista ja jatkosuunnitelmista huolimatta mahdollinen covid-tilanteen pahentumisen aiheuttama elektiivisen toiminnan resurssien ohjaaminen covid-potilaiden hoitoon voi aiheuttaa jonotilanteen uudelleen heikkenemistä, Lankinen kertoo.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula kertoo, että Eksotessa pisimmät jonot ovat silmätautien ja kuulonhuollon kiireettömiin hoitoihin.

– Meillä on lähivuosina ollut hoitoon pääsy nopea, sairaanhoitopiirien vertailussa kärkisijoilla, ja nyt tilanne on syksyn aikana jälleen mennyt parempaan suuntaan. Esimerkiksi syyskuuhun verrattuna on kiritty, Karhula viestittää.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Sosterissa tilanne on kokonaisuutena aika hyvä:

– Korva- nenä- ja kurkkutauteihin koronaepidemian vaikutus on ollut rajuin, koska suun ja nielun alueen tutkimuksissa ja toimenpiteissä rajoitustoimet ja turvaohjeet vaikuttanut eniten, kertoo Sosterin perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen.

– Tällä hetkellä ei ole rajoituksia kiireettömässä hoidossa eli tilanne paranee, ellei epidemia tällä alueella laajene niin, että rajoitteita joudutaan ottamaan uudelleen käyttöön. Epidemiatilanne näyttää valtakunnallisesti kehittyvän kyllä huonompaan suuntaan.

” Jos koronaepäilyjä ja positiivisia potilaita tulee paljon lisää, joudutaan terveydenhuollon kapasiteettia siirtämään etulinjaan ja tehohoitoon.

Keski-Pohjanmaan piirissä Soitessa lähes kaikki elektiivinen toiminta oli katkolla maalis-huhtikuussa. Kesän ja syksyn aikana jonoja on saatu kurottua hyvin kiinni, kertoo johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell.

– Kroonisesta ja pitkään jatkuneesta silmälääkäripulasta johtuen kaihijonoja vaikea saada lähitulevaisuudessakaan kuriin, mutta kirurgialla tilanne korjaantuu lähikuukausina, mikäli koronaepidemia ei kiihdy, Dabnell sanoo.

– Jos koronaepäilyjä ja positiivisia potilaita tulee paljon lisää, joudutaan terveydenhuollon kapasiteettia siirtämään etulinjaan ja tehohoitoon, joka edellyttää suunnitellun toiminnan – poliklinikat, leikkaukset, osastohoito – tuntuvaa supistamista ja hoitojonojen kasvua. Ylimääräistä henkilökuntaa ei näihin tehtäviin ole, ja lisäksi henkilökunnan mahdolliset karanteenit ja sairastaminen verottavat käytössä olevaa resurssia.

Etelä-Savossa hoitojonotilanne on hyvä, kertoo Essoten johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski.

– Hoitojonotilanteemme on kehittynyt suotuisasti: 31. elokuuta 2019 keskimääräinen odotusaika hoitoa odottavien keskuudessa oli 53 vuorokautta, kun se 31. elokuuta 2020 oli 34 vuorokautta. Olennaisin huoli meillä hoitoon pääsyn osalta liittyy siihen, että tammi–elokuussa 2020 lähetteitä erikoissairaanhoitoon oli tullut yli 15 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Kosken mukaan trendinä viime vuosina trendinä on ollut, että lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon on jatkuvasti kasvanut.

– Koronaepidemian aikana käynnit perusterveydenhuollon lääkäreillemme vähenivät yli 17 prosenttia, joten on ilmeistä, että alueellamme on runsaasti toteutumatta jäänyttä tai siirtynyttä erikoissairaanhoidon palvelutarvetta. Tämä muodostaa tällä hetkellä olennaisimman hoitovelkamme, Koski kertoo.

Ahvenanmaan saarimaakunnassa asukkaita on vähän, ja hoitojonossa oli lokakuun ensimmäisellä viikolla 22 potilasta. Maarianhaminan sairaalassa päästiin koronakevään jälkeen normaaliin toimintaan jo elokuun alussa. Tilannetta hankaloittaa tällä hetkellä enää instrumenttiongelma jalkapotilaiden päiväkirurgiassa.

– Jos mitään ratkaisevaa ei tapahdu – kukaan ei sitä nykytilanteessa tiedä – olemme saaneet jonot hoidettua vuodenvaihteeseen mennessä, kertoo johtava lääkäri Olli-Pekka Lehtonen.

Kainuun piirissä hoitotilannetta vaikeutti alkuvuodesta kaksi päällekkäin sattunutta ja kovaa työtä vaatinutta suururakkaa: muutto uuteen sairaalaan ja korona.

– Kevät sitten reväytti jonon. Kesän aikana sitä saatiin jo kirittyä tavallista kevyemmillä kesäsuluilla ja syyskaudella on tehty lisätöitä jonon purkamiseksi, eli parempaan suuntaan mennään koko ajan, kertoo Kainuun soten terveysjohtaja Kristiina Kananen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki antaa tunnustusta henkilökunnalle. Jonoissa on nyt noin 150 potilasta, jotka odottavat kiireetöntä kirurgiaa sekä naistentautien ja silmä- ja korvatautien hoitoa. Muita hoitoja jonottaa vain yksittäisiä potilaita.

– Hyvin on saatu purettua elokuun lopun lomien jälkeistä tilannetta. Kiitokset kaikille iltatöissä ja lauantaisinkin urakoinneille! Jos pandemia ei kiihdy alueella, jonot saadaan vielä parempaan hallintaan, Puolijoki kertoo.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri arvioi, että hoitojonojen purkamiseen kuluu vielä ensi vuosi. Sairaanhoitaja Sara Jounila puki ylleen suojavarusteita Oulun yliopistollisen sairaalan infektio-osastolla viime maaliskuussa.­

’

Kymenlaakson Kymsoten alueella jonottajien määrä on kuluneen kuukauden aikana pysynyt jokseenkin samana.

– Ennen koronaa tilastoissa oli noin puolet vähemmän yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

– Suunta riippuu siitä, tuottaako koronan toinen aalto meille sairaala- ja tehohoitopotilaita. Jos tilanne pysyy nykyisenä, niin jono joko pysyy nykyisellään tai lyhenee hiukan.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Kuopion seudulla tilanne alkoi vaikeutua maaliskuussa.

– Tilanne helpotti hieman toukokuussa ja kesäkuun alussa ja paheni jälleen kesälomakauden aikana. Kesälomien jälkeen hoitojonoja on päästy hienosti purkamaan ja yli kuusi kuukautta jonottaneiden potilaiden määrä on vähentynyt elokuusta lähes 300 potilaalla, eli noin 25 prosenttia, kertoo KYS:n sairaalajohtaja Heikki Miettinen.

– Toistaiseksi pystymme purkamaan jonoja, mutta mikäli pandemiatilanne Pohjois-Savossa vaikeutuu, joudumme jälleen vähentämään ennalta suunniteltuja toimenpiteitä ja vastaanottoja, ja silloin jonot alkavat jälleen kasvaa. Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat – esimerkiksi syöpäkirurgia ja päivystyspotilaat – olemme koko ajan pystyneet hoitamaan ilman merkittäviä viiveitä.

Oulun yliopistosairaalan alueella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on tehty toimenpideohjelma hoitojonojen lyhentämiseksi.

– Arviomme on, että hoitojonojen purku voi kestää vuoteen 2022 saakka. Jos koronapotilaiden määrä sairaalassa pysyy kohtuullisena, niin pystymme edelleen lyhentämään hoitojonoja, kertoo hallintoylilääkäri Terhi Nevala.

” Arviomme on, että hoitojonojen purku voi kestää vuoteen 2022 saakka. Jos koronapotilaiden määrä sairaalassa pysyy kohtuullisena, niin pystymme edelleen lyhentämään hoitojonoja.

Vaasan sairaanhoitopiirissä koronakevät teki pisimmät jonot ortopediaan ja silmätauteihin.

– Plastiikalla myös jonoa, koska tekijät olleet kiven alla, mutta nyt pitäisi taas rullata. Numeerisesti kuitenkin jonossa on pieni määrä (asiakkaita). Eli kaiken kaikkiaan huonomminkin voisi olla, kertoo operatiivisen alueen vastuualuejohtaja Christian Palmberg.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila kertoo, että piirin hoitojonoluvuissa on kirjausvirheitä.

– Eli valtaosa on potilaan kanssa sovittuja vuosikontrolleja tai muita sellaisia, jotka eivät oikeasti odota hoitoon pääsyä.

Esimerkiksi viime keväänä jonotilastossa oli samanlainen määrä yli puoli vuotta odottaneita kuin nyt, mutta heistä vain kymmenen oli odottanut kaihileikkaukseen pääsyä yli puoli vuotta. Lokakuussa tilanne voi olla sama:

– Arvio on, että näistäkin on vain silmätautien kahdeksan potilasta odottanut yli puoli vuotta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ei potilastietojärjestelmän päivitysongelmien vuoksi ole tällä hetkellä saatavissa ajantasaista tietoa hoitojonoista.