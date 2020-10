Kansallispuistossa tapahtui poikkeuksellinen onnettomuus – näin asiantuntija arvioi maastopyöräilijän kuolemaan johtanutta laukausta

Urho Kekkosen kansallispuisto on 1983 perustettu, ja se kuuluu nykyään Suomen suosituimpiin eräretkeilykohteisiin. Kooltaan se on muiden pohjoisen Lapin kansallispuistojen tapaan suuri, 2 550 neliökilometriä, mikä on enemmän, kuin Ahvenanmaan maapinta-ala.­