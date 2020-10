Himoksen parinvaihtojuhlat ovat herättäneet huomiota, sillä yksityistilaisuudet suositellaan rajoittamaan 50 ihmiseen. Himos Lomien toimitusjohtajan mukaan paikalla oli 190 ihmistä.

Aluehallintovirasto (avi) teki yllätystarkastuksen Himos-areenalla perjantaina järjestettyyn tapahtumaan, kertoo Himos Lomien toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju. IS:n tietojen mukaan jämsäläisessä lomakeskuksessa järjestettiin viikonloppuna eroottinen tapahtuma, jonka yhtenä teemana on parinvaihto.

Mäntyharjun mukaan aluehallintovirasto ei löytänyt tapahtumasta mitään huomautettavaa.

– Avi tekee aina tarkastuksia, se on ihan niiden normaalia toimintaa. Koko raportti oli hyvin seikkaperäinen, ja siinä oli, että mistään osin ei ollut huomautettavaa, hän sanoo.

Aluehallintoviraston tekemästä tarkastuksesta kertoi ensimmäisenä Aamulehti.

Tiina Mäntyharju ei ota kantaa siihen, ketkä Himos Areenalla viikonloppuna juhlivat, sillä kyseessä oli yksityistilaisuus.

– Himos Areenalla oli ravintolailta erään yhdistyksen jäsenille, hän sanoo.

Saman yhdistyksen jäsenet vuokrasivat alueelta mökkejä. Perjantaina paikalla Himos Areenalla laskettiin olleen yhtäaikaisesti enintään 190 ihmistä. Lauantaina ihmisiä oli noin saman verran.

Mäntyharjun mukaan Himos Areenan tapahtuma ei ollut luonteeltaan eroottinen, vaan kyseessä oli ”tavallinen” ravintolailta dj:n siivittämänä.

– Ravintolailta, jossa musiikki soi. Himos Areenalla on yleensä live-musiikkia, mutta nyt siellä oli dj. Areenalla ei ole ruokaa, vaan se on tällainen bilepaikka. Yökerhoksi voi sanoa, hän sanoi.

Areenalla oli varattuna istumapaikat 600 ihmiselle, vaikka vieraita oli selvästi vähemmän. Tavallisesti siellä on anniskeluoikeudet 1 150:lle. Areenalla järjestetään myös kotimaisten eturivin artistien konsertteja. Tällä hetkellä lippujen myynti on rajoitettu 45 prosenttiin tavallisesta.

Eini esiintyi Himos Areenalla Iskelmä-festivaaleilla vuonna 2016. Tapahtumapaikka on kookas.­

Aiemmin Mäntyharju kertoi IS:lle, että Himokselta tiloja viikonloppuna vuokrannut yhdistys on toiminut aina fiksusti ja asiallisesti.

– Olen vähän hämmentynyt tiedoista, että ihmiset hyppisivät ja pomppisivat sinne tänne ja juoksisivat mökistä toiseen seksiä harrastamaan. Ei ole sellaisesta kyse. Kyseessä on yhdistyksen väelle tarkoitettu yksityistilaisuus. Tämä yhdistys on aina toiminut todella fiksusti ja asiallisesti, Mäntyharju sanoi.

Parinvaihtojuhlista ensimmäisenä uutisoinut Iltalehti tavoitti juhliin osallistuneen naisen, joka kertoi, että koronatilanne on vaikuttanut tapahtuman järjestämiseen.

– Nyt on enemmän mökkibileitä. Suurimmat mökit ovat 15 hengelle. Semmoista meininkiä ei ole, että ihmiset juoksentelevat mökistä toiseen heppi tanassa. Normaalioloissa sitä liikkuvuutta olisi varmasti enemmän. Viikonloppu on varmastikin kohtuullisen rauhallista. Joku saattaa toisella mökillä vierailla, mutta kaikki eivät vaella kaikkien luona, hän sanoi.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaryhmä ja Jämsän kaupunki suosittavat, että yli 50 hengen yksityistilaisuuksia ei koronapandemian vuoksi järjestettäisi. Jämsä kuuluu Keski-Suomeen, mutta samaan aluehallintovirastoon kuin muun muassa Pirkanmaa, eli Länsi- ja Sisä-Suomen aviin.

Himoksen viikonlopputapahtumasta tehtiin turvallisuussuunnitelma, ja se jätettiin Jämsän hallintoylilääkärille sen jälkeen, kun tämä oli pyytänyt sitä tapahtumanjärjestäjältä.

– Suositus on vetoomus yleiseen järkeen, sillä on selvää, että kun ihmisiä tulee samaan paikkaan ympäri Suomea, on olemassa iso riski koronan leviämiselle, hallintoylilääkäri Jyri Moilanen kommentoi Aamulehdelle.

Jämsän kaupungin tiedotteen mukaan kolmannes Pirkanmaan koronatapauksista on Vaasan tautiryppäästä peräisin. Pirkanmaan pandemiaryhmä suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Vaasan alueelle, missä viruksen esiintyvyys on Pirkanmaahan verrattuna yli kymmenkertainen.