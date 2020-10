Tartuntoja on yhteensä 17.

Lähes kaikilla vaasalaisen Kårkullan hoivakodin asukkailla on todettu korona. Kårkullan asumispalveluyksikössä asuu iäkkäitä kehitysvammaisia ihmisiä. Asiasta kertoi ensin Ilkka-Pohjalainen.

Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta vahvisti Ilta-Sanomille, että hoivakodissa on yhdeksän asukasta, joista kahdeksalla on koronatartunta. Lisäksi tartunnan on saanut yhdeksän henkilökunnan jäsentä. Henkilökuntaa on yhteensä eri tehtävissä 18 henkeä. Tartuntoja on siis todettu yhteensä 17.

Miten on mahdollista, että lähes kaikki hoitokodin asukkaat ja suuri osa henkilökunnasta on saanut tartunnan?

– Laitosolosuhteissa virus leviää hyvin helposti. En lähde arvioimaan, onko suojautumisohjeiden suhteen tehty laiminlyöntejä. Suojautumisohjeet ovat olleet kunnossa. Miten asianmukaisesti niitä on noudatettu, siihen en tietenkään pysty ottamaan kantaa, ylilääkäri Kaukoranta sanoo.

Kaukoranta kertoo, että kaikki ovat hyväkuntoisia. Yksi asukkaista on hoidettavana sairaalassa, mutta ketään ei ole teho-osastolla. Positiivisen näytteen antaneet asukkaat ovat eristyksissä hoitokodissa, ja positiivisen näytteen antaneet henkilökunnan jäsenet ovat karanteenissa kotioloissa.

Hoivakoti sijaitsee Sundomin kylässä Vaasassa.