Raumanmerellä pelastamista odottanut hylje olikin kivi

”Eikä se polskinut.”

Aikoinaan Selkämeren jyräämäksi joutunut, mutta silti lievästi myyttisessä maineessa itäisemmässäkin Suomessa oleva Raumanmeri yllätti sunnuntaina rannalla olijat.

Hätäkeskus sai kello 10.06 ilmoituksen hylkeestä, joka on takertuneena verkkoon noin sadan metrin päässä rannasta. Paikka oli Sorkanlahden tienoilla, lähellä Marjamaantietä.

Ilmoittajan mukaan hylje polski hädissään ja yritti päästi irti tukalasta tilanteesta. Hylkeet eivät sinänsä ole harvinaisia meressä, mutta tämän yksilön kohtalo kosketti herkästi kokevaa, mutta epäselvästi havainnoivaa ilmoittajaa.

Satakunnan pelastuslaitos lähestyi kohdetta veneellä.

Hyljettä ei löytynyt, eikä verkkoa, löytyi kivi, joka ei yrittänyt päästä irti merestä eikä pohjasta.

– Eikä se polskinut, pelastuslaitokselta kerrotaan. Tehtävä keskeytettiin. Saamapuolelle määriteltiin raitis ilma.

Raumanmeri on Rauman edustalla sijaitseva merialue. Se on osa Selkämerta, joka on osa Pohjanlahtea, joka on osa Itämerta.

Raumanmeren Otanlahdella vuosina 1999–2007 järjestetyt Raumanmeren Juhannusjuhlat nostivat Raumanmeren uudelleen kansalliseen tietoisuuteen, lähes sadan vuoden katkoksen jälkeen.

Nimitystä Raumanmeri käytti ainakin jo vuonna 1736 rovasti Frosterus ja kesti vielä kauan ennen kuin Selkämeri alkoi yleisessä kielenkäytössä syrjäyttää Raumanmerta.

”Selittämättömästä syystä nimi Raumanmeri alkoi muuttua Selkämereksi. Karttoihin ilmestyi Raumanmeren ohella ensin suluissa nimi Selkämeri. Sitten sulut poistuivat, nimi vahvistui ja syrjäytti lopulta kokonaan Raumanmeren”, todetaan Wikipediassa.

Kun Raumanmeri yhä useammin joutui katsomaan Selkämeren selkää, kääntyi Rauman kaupunginhallitus 1930-luvulla Maantieteellisen Seuran puoleen ja pyysi sitä puuttumaan asiaan. Mitkään myöhemmätkään vetoomukset eivät auttaneet, Selkämeri piti pintansa, Raumanmeri näivettyi.