Suomen riistakeskuksen asiantuntija: Ulkopuoliseen osunut kuolettava vahingonlaukaus ”täysin poikkeuksellinen”

Kyseessä on jo kolmas metsästysturma lokakuussa.

Lokakuun aikana Suomessa on tapahtunut jo kolme vakavaa metsästysonnettomuutta. Tänään poliisi tiedotti, että maastopyöräilijä kuoli eilen metsästäjän luotiin Urho Kekkosen kansallispuistossa.

Maanantaina 12.10. metsästäjä oli ampunut vahingossa toista, 45 metrin päässä maakuopassa ollutta metsästäjää. Vammat eivät alustavien tietojen mukaan olleet vakavia. 10. lokakuuta mies kuoli Kuusamossa metsästysaseen lauettua vahingossa. Metsästäjät olivat metsästyksen päätteeksi menneet mökille ja käsitelleet sisätiloissa metsästyskivääriä, jonka luultiin olevan tyhjä. Kivääri oli kuitenkin lauennut.

Ulkopuolisen kuolemaan johtaneet metsästysonnettomuudet ovat erittäin harvinaisia. Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen pitää hyvin poikkeuksellisena sitä, että kuolettava vahingonlaukaus on osunut metsästysseurueen ulkopuoliseen henkilöön.

– Se on täysin poikkeuksellista. Tästä tapauksesta ei pysty arvioimaan, mitkä olosuhteet ovat olleet. Seuraamme, mitä poliisi saa tutkimuksissa selville, ja katsomme mitä siitä on otettavissa opiksi kokonaisuutta ajatellen koulutus- ja neuvontatyöhön.

– Nämä ovat erittäin valitettavia tapahtumia, Härkönen sanoo.

Metsästysonnettomuuksia tapahtuu vuosittain noin 5–20, mutta kuolemaan johtavia onnettomuuksia ei satu joka vuosi.

Metsästysonnettomuuksissa on kyseessä yleensä metsästysseurueen sisällä tapahtuneista vahingonlaukauksista tai aseen kaatumisista, jolloin voi osua hauleja.

– Nämä eivät välttämättä ole vakavia onnettomuuksia, mutta tulee osumaa, Härkönen sanoo.

Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen.­

Suomessa on yli kolmesataa tuhatta metsästyskortin haltijaa. Metsästyskortin saadakseen on käytävä läpi metsästystutkintoon tähtäävä koulutus.

– Me korostamme, että metsästystutkinto on polun alku, eikä se tee kaiken osaavaksi vielä. Siitä eteenpäin se on koko ajan uuden oppimista.

Suomen riistakeskus kertoo, että onnettomuuksien välttämiseksi olennaista on aseen turvallinen käsittely. Tärkeää on myös metsästyksessä passipaikkojen jako ja turvalliset ampumasuunnat, joka merkataan etukäteen.

– Kaikkein tärkeintä on, että kun tulee ampumatilanne, se on harkittu ja tarkka laukaus. Ja todellakin katsotaan, että se on oikea kohde eikä vääräkohde, jota ammutaan, Härkönen sanoo.

Metsästysseuroilla on myös omia sisäisiä pelisääntöjä. Härkösen mukaan turvallisuudesta pidetään kollektiivisesti huolta seuroissa.

– Siitä paljon nuotioilla puhutaan.