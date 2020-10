THL: Suomessa 131 uutta koronatartuntaa – katso kuntakohtainen tilanne

Kahden viikon aikana on raportoitu 2 758 tartuntaa.

Suomessa on tänään varmistettu 131 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viikon aikana on raportoitu 2 758 tartuntaa, mikä on 1 528 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Eniten uusia tartuntoja varmistettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa tartuntoja todettiin vuorokauden aikana 106.

Helsingissä on todettu 64 uutta tartuntaa, Espoossa 22 ja Vantaalla 11. Turussa on varmistettu 4 uutta tartuntaa, Tampereella ja Hyvinkäällä molemmissa 3 sekä Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa ja Oulussa kussakin 2 uutta tartuntaa. Lisäksi yksi uusi tartunta löytyi Askolasta, Hangosta, Janakkalasta, Järvenpäästä, Kirkkonummelta, Kokkolasta, Loviisasta, Mustasaaresta, Nurmijärveltä, Närpiöstä, Pedersören kunnasta, Torniosta, Uudestakaupungista ja Vaasasta. Kahdesta tartunnasta ei ole saatavilla kuntatietoa.

Myös eilen ja perjantaina koronatartuntoja raportoitiin alle 200, kun koko alkuviikon ajan uusia tartuntoja raportoitiin päivittäin yli 200 kappaletta. Esimerkiksi tiistaina luku oli päälle 280.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli perjantaihin mennessä raportoitu 351. Sairaalahoidossa oli perjantaina 56 ihmistä, joista kuusi tehohoidossa.