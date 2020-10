Jokaisella oli 2,5 neliötä käytössään pelkästään pääsalissa, sanoo tapahtumapaikan vetäjä.

Sosiaalisessa mediassa jaetaan videota, jossa näkyy, miten nuoret juhlivat tiiviisti Helsingin ravintolassa. Nuoret tanssivat. Turvaväleistä ei ole tietoa. Juuri kellään ei ole maskia.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori jo twiittasi, miten tällainen piittaamattomuus raivostuttaa.

– Tällainen piittaamattomuus raivostuttaa. Vaarannetaan ihmisten terveys ja tuhansien elinkeino. Asia on selvityksessä, Vapaavuori lupaa.

Myös Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) on twiitannut asiasta.

– Tämä on törkeää ja vastuutonta, Razmyar kirjoittaa.

Video on otettu Helsingin Hernesaaren tapahtumakeskus Telakasta, joka oli vuokrattu ulkopuoliselle tapahtuman tekijälle. Perjantai-iltana Telakassa oli Sefa&Sound Rush -tapahtuma.

Kuohuttaneen videon twiittasi muun muassa kansanedustaja Aki Linden (sd).

Onko sosiaalisessa mediassa leviävä video aito ja tapahtumatekijän tilaisuudesta Telakalla?

– Kyllä valitettavasti näyttäisi olevan sieltä, Telakan vetäjä Niko Hallamäki vastaa.

Hallamäki toteaa, että video näyttää yhden hetken esityksen päätteeksi.

– Se on sellainen kliimaksi, kyseisen artistin viimeinen hetki.

Hallamäki sanoo, että tapahtumantekijä ja tapahtumakeskus ovat noudattaneet avin ja THL:n ohjeistuksia. Tapahtuma kesti kello 17–22.30.

– Jos tuo on ollut viidestä ja puolesta tunnista 30 sekuntia, ei koko tapahtuma ole ollut tuollainen.

Yleisöä oli Hallamäen mukaan perjantaina 500 henkeä. Avin säännöillä Telakka voi ottaa tiloihinsa 550 vierasta ja THL:n säännöillä huomattavasti enemmän.

Turvaväleistä voidaan Hallamäen mukaan huolehtia.

Telakan pääsali on kooltaan 60 x 20 metriä. Katon korkeus on 5–6 metriä. Pöytiä ja penkkejä on 600 hengelle.

Hallamäki sanoo, että kuvattu kohta esittää lavan edustaa artistin esityksen viime hetkinä.

– Jokaisella ihmisellä on ollut käytössään 2,5 neliötä pelkästään pääsalissa.

Hallamäki toteaa, että hetkellisesti tilanne on ollut videolla näkyvä.

Hallamäki muistuttaa, että seurueet ja parit saavat olla yhdessä.

– Järjestäjällä oli tuplamäärä turvamiehiä paikalla, mutta missä menee minkäkin seurueen raja. Jos on kahdeksan hengen seurue ja turvamiehet yrittävät hoitaa ihmiset pois. Sitten todetaan, että ihmiset kuuluvat samaan seurueeseen.