Seuraavan vuorokauden aikana Etelä-Lappiin tulee jopa parinkymmenen sentin lumipeite.

Lapissa tulee nyt lunta! Forecan meteorologin Kristian Roineen mukaan runsaimmat lumisateet ovat nyt Keski-Lapissa. Yli kymmenen senttimetrin lumipeitteet löytyvät lähinnä Kittilän alueelta. Kittilän Kenttärovan havaintoasemalla on lauantaina alkuillasta 17 senttimetrin lumipeite.

– Se on nyt kaikista isoin lumipeitteen lukema. Lumipeitteen paksuus ei kuitenkaan suoraan kerro, kuinka monta senttiä lunta on satanut, koska päivän mittaan osa lumesta on varmaan painunut kasaan, meteorologi huomauttaa.

Keski-Lapin lumisade alkaa illan aikana vähitellen heiketä ja liikkua Etelä-Lapin päälle. Roine sanoo sateisimman sektorin osuvan Rovaniemen kohdille.

– Etelä-Lapissa vesisateet muuttuvat lumisateeksi viimeistään yöllä. Sinne on luvattu aika reippaita lumipeitteitä, jopa parikymmentä senttiä lauantai-iltapäivän ja sunnuntai-iltapäivän välisenä aikana. Kyllä sinne tulee talvi nyt ihan kunnolla.

Ensilumi satoi tänään myös Enontekiöllä ja Kuusamossa. Ilmatieteen laitoksen ensilumen määritelmä täyttyy, jos aamulla kello 9 lunta on vähintään yksi sentti.

Lukijat ovat lähettäneet lumisia kuvia Sodankylästä, Kittilästä ja Kuusamosta. Perjantaina satoi myös Pohjois-Karjalan Kesälahdella, josta lukija lähetti videon.

Lapin poliisilaitoksen rikoskomisario Marko Ijäs kertoo, ettei poliisin tietoon ole tullut mitään normaalista poikkeavaa ensilumen tupruteltua teille.

– Ihmiset ovat lappilaiseen tapaan osanneet varautua sään vaihteluun ja vaihtaneet renkaat hyvissä ajoin.

Meteorologin mukaan Kemissä tai Oulun korkeudella lunta tuskin viikonloppuna tulee, koska asteet ovat viiden lämpöasteen paikkeilla. Myöskään muualle maahan lumisateet eivät sunnuntain aikana yllä.

Maanantai-iltana lämpötilat alkavat myös maan keskiosissa lähestyä nollaa, ja liikkeellä on vielä satunnaisia vesisateita.

– Talvisempaan säähän ollaan menossa. En pitäisi mahdottomana, että maanantai-iltana esimerkiksi Pohjois-Savossa voisi lunta sadella joitain yksittäisiä senttejä, Roine arvioi.

Hänen mukaansa Lappiin on luvassa pidempi kylmä jakso, minkä takia lumet eivät lähde ainakaan lähimmän viikon aikana.

– Myös Etelä- ja Keski-Suomessa on jo pieniä merkkejä siitä, että voisi alkaa vaihtaa talvirenkaita. Kun lämpötilat alkavat lähestyä nollaa, kosteat tienpinnat voivat olla aamuisin jäässä.

