Koronan takia sairaalassa on 56 ihmistä – HUSin keuhkolääkäri kertoo potilaista

Korona on tilastojen mukaan levinnyt voimakkaimmin nuorissa ikäluokissa, mutta sairaaloissa se ei näy.

Tilastojen mukaan korona on levinnyt voimakkaimmin nuorissa ikäluokissa.­

Koronan tartuntaluvut ovat kesän suvantovaiheen jälkeen olleet jyrkässä nousussa toista kuukautta. Tilastoidut tartunnat ovat kasvaneet voimakkaimmin 20–29-vuotiaiden keskuudessa.

Viikolla 40 puolet koronatartunnoista havaittiin alle 30-vuotiailla, mutta tilastoitujen koronatartuntojen painottuminen nuoriin aikuisiin ei ole näkynyt sairaaloissa. Koronan vuoksi sairaalahoitoa vaativa potilaskunta on pysynyt kutakuinkin samanlaisena kuin koronan ensimmäisen aallon aikana keväällä.

Asiantuntijoiden mukaan tilanne selittyy sillä, että testaus on asettunut moninkertaiselle tasolle viime kevääseen nähden.

– Viime keväänä testausmäärät olivat niin vähäisiä, että se antoi virheellisen kuvan koronatartuntojen todellisesta määrästä. Haaviin jäivät vain kaikkein vaikeimmat tapaukset, HUS:in keuhkolääkäri Juuso Paajanen arvelee.

Keväällä koronatestit keskittyivät selviä oireita saaneisiin, jotka usein olivat iäkkäitä ja riskiryhmiin kuuluvia.

Taudin vähäoireisena sairastavia nuoria ei testattu yhtä paljon, joten heitä jäi ulos koronatilastoinnista.

Se tarkoittaa, että koronatilanne oli keväällä todellisuudessa pahempi, mitä testien perustella voitiin arvioida. THL:n arvion mukaan esimerkiksi HUS:in alueella tartuntoja oli 1,5– 5 kertaa enemmän mitä testien perustella ilmoitettiin tartuntatautirekisteriin.

Huhtikuun alussa epidemian ensimmäisen aallon jyllätessä vahvimmillaan tavoitettiin muutamana päivänä 200 sairaalatapauksen raja. Vastaavasti lokakuun alussa tartuntoja kirjattiin useina päivinä yli 300. Vaikka vahvistettujen tartuntojen määrät ovat ylittäneet kevään lukemat jo viikkojen ajan, sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysytellyt murto-osassa kevään määristä.

Vaikka sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on kaksinkertaistunut syyskuun alun lukemista, ollaan kevääseen nähden vielä matalalla tasolla.

Perjantaina sairaalahoidossa oli 56 potilasta, joista tehohoidossa kuusi. Huhtikuun lopussa sairaaloissa oli enimmillään yli 200 potilasta.

Koronaviruksen tehohoitoa HUsissa keväällä.­

Vaikka koronaa diagnosoidaan nyt nuorilla tuntuvasti enemmän kuin keväällä, se ei näy sairaaloissa hoitoa tarvitsevien potilaiden määrän kasvuna.

– Potilaiden keski-ikä on sama kuin keväällä, ja samalla tavalla hoitoon joutuu toisinaan myös suhteellisen nuoria potilaita, Paajanen sanoo.

Paajasen mukaan ei ole viitteitä siitä, että itse virus ja sen aiheuttama koronatauti olisi muuttunut heikommaksi.

– Hoitoon hakeutuminen ja taudin kulku noudattavat samaa samaa kaavaa kuin keväällä eli yleensä viikon kuluttua oireiden alkamisesta tullaan sairaalaan.

Viruksen elimistössä aiheuttamat muutokset havaitaan samanlaisina kuin keväällä, jolloin teho-osastot olivat täynnä.

– Potilaista 80 prosenttia saa keuhkokuumeen, Paajanen sanoo.

Vaikka taudin kulku ei ole muuttunut, on yksin eristyksessä hoidettavien koronapotilaiden määrän lasku helpottanut hoitotilojen puutetta, joka uhkasi keväällä räjähtää käsiin.

Koronapotilaan tehohoitoa Jorvin sairaalassa.­

– Hoito on kehittynyt keväästä, yksittäisiä pieniä muutoksia, kuten kortisonihoito on otettu käyttöön. Myös lääkäreiden ja hoitajien ammattitaito koronapotilaiden hoitamisessa on kehittynyt, Paajanen sanoo.

HUS:ssa tutkitaan osana kansainvälistä yhteistyötä muun muassa Remdesiviir-viruslääkkeen tehoa koronapotilaiden hoidossa. Alkujaan hepatiitti C:n hoitoon kehitetyn lääkkeen tehosta vaikeista koronaoireista kärsivien potilaiden hoidossa on saatu alustavasti lupaavia tuloksia.

Remdesiviir-viruslääkkeen tehoa koronapotilaiden hoidossa on tutkittu myös HUSissa.­

Käsitys Covid-19-viruksen aiheuttaman koronataudin vaarallisuudesta tarkentuu jatkuvasti. Lokakuun alussa Maailman terveysjärjestö WHO muutti arviotaan koronataudista vähemmän vaaralliseen suuntaan. Koronaviruksen ns. fatality rate eli kuolleiden osuus sairastuneista laskettiin aiemmasta 0,6 prosentista 0,14 prosenttiin. Normaalin flunssan kohdalla luku on 0,1 prosenttia.