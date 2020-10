Lumisota alkoi Lapissa – ”Grönlannin lumitykki” osunut jo Pohjois-Karjalaan asti

Varoitus: Maanantaina saattavat tiet jäätyä etelässä asti.

Sääpalvelu Forecan viime viikolla esittelemä meteorologinen pelote ”Grönlannin lumitykki” on aloittanut tositoimet.

Ensimmäiset osumat sai Suomen Käsivarsi myöhään perjantaina kello 21 ja 22 välisenä aikana.

– Sieltä se alkoi ja levittäytyi yön aikana kohti Pohjois- ja Keski-Lappia, kuvailee Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso rauhallisesti.

Ilmatieteen laitoksen meteorologeille tämä on vain yksi lumisade, ei sodanjulistus.

Jo ennen ”lumenavausta” oli havaittu tunnustelevia kuuroja, mutta varsinainen keskitys alkoi illalla, minkä jälkeen ei ole ollut siunaaman rauhaa: taivaalta sataa lunta koko ajan. Hiutaleiden määrä on valtava. Yksittäisiä hiutaleita ei pystytä laskemaan.

Maanantain vastaisena yönä heikkoja lumi- tai räntäkuuroja saattaa esiintyä etelässäkin.­

Tämän seurauksena Lappi on parhaillaan muuttumassa valkoiseksi, ja lunta on yö aikana satanut aina Kuusamossa ja Pohjois-Karjalassa asti, jossa kahdella mittausasemalla Valtimossa on viisi senttiä ja kaksi senttiä lunta.

Pahiten ”Grönlannin lumitykin” tuiskutuksesta kärsineet alueet olivat aamulla Enontekiöllä ja Kuusamossa, kummassakin 7 senttiä lunta, ja Kittilä 6 senttiä.

Viisi senttiä on satanut monin paikoin ja lisää tulee koko ajan.

Ensilumen kriteeri on sentti lunta maassa kello 9 aamulla.

– Monin paikoin se toteutuu lauantaina, sanoo meteorologi Kristian Roine Forecasta.

– Jossain Saanan laella on kelikamerakuvissa ollut valkoista näkyvissä jo aiemmin. Mutta kyllä tämä useimmissa paikoissa on ensilumi.

Varsinaiset lumipyryt osuvat pohjoiseen ja itäiseen Lappiin, ja viikonlopun edetessä, sunnuntain vastaisena yönä ja sunnuntaina, erityisesti vyöhykkeelle, joka ulottuu Rovaniemeltä koillissuuntaan Itä-Lappiin.

– Jos nyt on uutta lunta monin paikoin viitisen senttiä, niin sitä kertyy helposti kymmenen senttiä lisää, Roine ennustaa.

Enimmillään lunta voi tulla viisitoista – parikymmentä senttiä.

Lumen kotiutumista helpottaa, että Pohjois-Lapissa päivälämpötila pysyy tänään pakkasen puolella.­

– Eivät nämä mitään erityisen isoja pyryjä kuitenkaan ole, Roine rauhoittelee.

Siellä missä ei ole pakkasta, lumi häviää pian, etenkin kun maaperä ei ole pitkän lämpimän syksyn jäljiltä lumelle erityisen vastaanottavainen. Pikemminkin vastaanotto on lämmin.

Maanantain vastaisena yönä heikkoja lumi- tai räntäkuuroja saattaa esiintyä etelässäkin, lähinnä Länsi-Suomessa.

– Se Jäämereltä tullut matala pyörii silloin Etelä- ja Keski-Suomen päällä ja keskiosissa maata lämpötilat voivat olla nollan tuntumassa.

Roine varoittaa maanantaina autolla teille aikovia.

– Siitä en olisi hirveän huolissani, jos etelässä tulee kaksi hiutaletta lunta, mutta tulossa on kuivaa pohjoistuulta ja jos pilvet aamulla rakoilevat ja tietä ovat silloin märkiä, tienpinnat jäätyvät, kun ilma kylmenee, Roine huomauttaa.