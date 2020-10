Tämän verran al-Holin leirin suomalaisten avustaminen on toistaiseksi maksanut veronmaksajille – yksi menoerä yli muiden

Al-Holin leirillä on yhä kolmisenkymmentä suomalaista.

Ulkoministeriö on käyttänyt al-Holin leirillä Syyriassa olevien ja aiemmin siellä olleiden suomalaisten avustamiseen noin 270 000 euroa julkisia varoja.

Suomeen on palannut al-Holilta yhteensä neljä naista ja ainakin 13 lasta.

Varsinaisesta Suomeen jo palanneiden kotiuttamisesta on syntynyt noin 89 000 euron kustannukset, ulkoministeriöstä kerrotaan. Summaan on sisällytetty esimerkiksi virkamatkojen kulut ja muut ”varsinaisista kotiuttamistoimista syntyneet viranomaistoiminnan operatiiviset kustannukset”.

Valtaosa varsinaisen kotiuttamisen kuluista kertyi kahden orvoksi jääneen lapsen saamisesta Suomeen. Heidän tuomisensa maksoi noin 85 000 euroa.

Alle 7-vuotiaat lapset saapuivat Suomeen viime joulukuussa. Helsingin Sanomat kertoi tuolloin, että lasten äiti oli tiettävästi kuollut pommituksessa Syyriassa, jonka jälkeen lapsista oli leirillä huolehtinut kaksi muuta suomalaisnaista.

Toukokuussa kotiutettujen henkilöiden paluusta koitui 1 900 euron kulut. Suomeen palasi toukokuun lopussa kolme leiriltä paennutta naista ja yhdeksän lasta. Ministeriön mukaan perheet olivat paenneet leiriltä omatoimisesti ja kukin omia reittejään.

Elokuussa palanneen perheen paluusta tuli noin 1 800 euron kustannukset. Perheeseen kuului äiti ja ainakin kaksi alle 10-vuotiasta lasta. Ulkoministeriö kertoi tuolloin, että perhe oli paennut Syyriasta Turkkiin, josta heidät autettiin Suomeen.

Lisäksi leirillä pidettyjen ja yhä pidettävien suomalaisten avustamisesta on syntynyt noin 180 000 euron välilliset kustannukset. Ne koostuvat esimerkiksi viranomaisvalmiuden ylläpitämisestä, kansainvälisestä yhteydenpidosta ja turvallisuuskuluista.

Palaajille on myös annettu lainaa takaisinmaksusitoumusta vastaan.

– Lainat ovat suuruusluokaltaan yhteensä joitakin tuhansia euroja ja tarkoitettu avustettavien välttämättömiin matkakustannuksiin Suomeen palaamiseksi. Valtio ei maksa konsuliasiakkaiden matkoja kotimaahan, ulkoministeriöstä kerrotaan.

Valtioneuvosto päätti viime joulukuussa, että suomalaislapset pyritään kotiuttamaan al-Holilta.

Leirillä on edelleen noin 20 suomalaista lasta ja ”alle kymmenen” äitiä. Ministeriö kertoo tiedottavansa aina, kun leirillä olleita suomalaisia on kotiutettu.

Avustamisen kustannuksista kertoi ensin Verkkouutiset.

Ministeriön mukaan olosuhteet al-Holin leirillä ovat kestämättömät ja heikentyneet syksyllä entisestään.

Myös Pelastakaa lapset -järjestö näkee merkkejä siitä, että olosuhteet leirillä ovat muuttuneet huonompaan suuntaan. Järjestö pyrkii muun muassa parantamaan tarjoamaan leirillä olevien lasten ravitsemusta ja koulunkäyntiä.

– Varsinkin lasten tilanne on äärimmäisen heikko, järjestön tiedottaja Max Holm kertoo.

Toistaiseksi näyttää siltä, ettei koronavirusepidemia oli roihahtanut leirillä yhtä pahaksi kuin pelättiin, mutta sen seuraukset tuntuvat silti. Korona on vaikeuttanut entisestään ruoan saantia koko Syyriassa ja myös al-Holin leirillä, missä osa lapsista kärsi aliravitsemuksesta jo ennen epidemiaa.

Tiedettyjä koronavirustartuntoja leirillä ei ole kuin muutamia, mutta se kertonee enemmän saatavilla olevista terveyspalveluista ja testauskapasiteetista kuin todellisesta tautitilanteesta.

Leirillä on kyllä jaettu tietoa varotoimenpiteistä, mutta niiden toteuttaminen on vaikeaa olosuhteissa, joissa jopa puhtaasta vedestä on pulaa.

Lähestyvä talvi vaikeuttaa oloja entisestään.

Lämpötila laskee talvella pakkasen puolelle, mutta asumusten lämmittäminen on vaikeaa. Tulipaloja syttyy ja ihmisiä kuolee leirillä häkämyrkytykseen joka talvi.