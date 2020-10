Jämsän Himoksella järjestetään viikonloppuna parin sadan hengen eroottiset bileet – kunnan ylilääkärille tiedotettu tapahtumasta etukäteen

Keskusteluryhmän jäsenet tarjoavat toisilleen yösijaa mökeistä 1990-luvun päiväkahvihengessä.

Jämsän Himoksella järjestetään perjantaina ja lauantaina parin sadan hengen hyvin eroottisluonteinen yksityistilaisuus.

Yhtenä tilaisuuden teemana on parinvaihto. Tapahtumasta puhutaan 1990-luvun päiväkahvi-keskustelun hengessä.

Tapahtuman yleisohjeessa muun muassa mainitaan, että osallistujat voivat ottaa vastaan kutsuja muihin mökkeihin tai kutsua muita jäseniä omaan mökkiin vierailulle.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan tilaisuuteen osallistuvien yksityisellä viestikanavalla moni mökkeihin majoittuva on tarjonnut tilaisuuteen osallistuville paikkaa jo etukäteen esimerkiksi kaavalla ”mökissä on nyt kaksi naista ja kolme miestä, yksi sänky on vapaana viikonloppuna”.

Tämänkaltaisia viestejä on viestiketjussa useita.

Himoksen toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju vahvistaa Ilta-Sanomille, että Himos Areena on varattu perjantaina ja lauantaina illalla muutamaksi tunniksi yksityistilaisuutta varten, mutta ei voi kertoa yksityiskohdista.

Mäntyharju sanoo, että yksityistilaisuuteen on tulossa paikalle 100–200 henkeä. Osa yöpyy Himoksella vuokraamissaan mökeissä, osa tekee yksityistilaisuuteen päivävisiittejä lähiseudulta.

– Olen vähän hämmentynyt tiedoista, että ihmiset hyppisivät ja pomppisivat sinne tänne ja juoksisivat mökistä toiseen seksiä harrastamaan. Ei ole sellaisesta kyse. Kyseessä on yhdistyksen väelle tarkoitettu yksityistilaisuus. Tämä yhdistys on aina toiminut todella fiksusti ja asiallisesti, Mäntyharju huomauttaa.

Mäntyharju korostaa, että heille ei periaatteessa edes kuulu se, mitä yksityistilaisuudessa tapahtuu niin kauan, kun Himoksen omista järjestys- ja vuokrasäännöistä sekä viranomaisohjeista pidetään kiinni.

– Juridisesti näin on, mutta emmehän me tietysti ihan mitä tahansa tilaisuuksia tiloihimme halua, Mäntyharju painottaa.

Himoksella on neljän vuoden ajan järjestetty mm. Himo & Erotiikka -messut, joissa meno on ollut aika lailla villiä. Järjestävinä tahoina ovat olleet mm. seksiväline- ja seksuaaliterveyskauppa sekä eroottisia ja seksuaalisia yhdistyksiä. Viimeksi Himo & Erotiikka -messut pidettiin Himoksella elokuussa.

Himoksen toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju korostaa, että Himos Areenan vuokrannut yhdistys on toiminut aina fiksusti ja asiallisesti.­

Parin sadan hengen tilaisuus nousi puheenaiheeksi senkin takia, että Jämsän kaupunki on suositellut, ettei yli 50 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestettäisi pahentuneen koronatilanteen takia.

Mäntyharjun mukaan Jämsän kaupungin ylilääkärille on ilmoitettu yksityistilaisuudesta.

Mäntyharju kuitenkin sanoo, että Himos Areenassa on turvavälit eri seurueiden välillä on helppo pitää. Tärkeintä Mäntyharjun mukaan on se, että kukaan ei tule paikalle oireisena tai siinä tapauksessa, jos lähipiirissä on todettu tartuntoja tai altistumisia.

– Areenassa on pöytä- ja tuolipaikkoja 600 hengelle, joten parin metrin turvavälit on helppo pitää, jos paikalla on alle 200 ihmistä.

– Himokselta ei ole lähtenyt yhtään koronavirustartuntaa. Kyseessä voi olla hyvä tuurikin, mutta meillä on siivouksessa, huollossa, respassa ja ravintoloissa kaikissa todella tiukat käytännöt, Mäntyharju sanoo.

Mäntyharju sanoo, että korona on iskenyt kovaa myös Himokseen, kun huhtikuussa lähes kaikki varaukset ja isot tapahtumat, mm. Himoksen juhannus, peruutettiin.

– Sittemmin mökkien vuokraus on pysynyt ok-tasolla. Täällä on tälläkin hetkellä paljon esimerkiksi syyslomalaisia. Keski-Suomen alueella yritysten liikevaihto on pudonnut 7 prosenttia, matkailualalla peräti 58 prosenttia, Mäntyharju kuvaa.

Tapahtumasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.