Poliisi etsii jalkapantansa rikkonutta Hyvinkään ampujaa – Liittopomo: Avolaitoksiin pääsee aivan väärää väkeä

Vankilavirkailijain Liiton puheenjohtajan Antti Santamäen mukaan avovankiloissa on tällä hetkellä paljon vankeja, jotka eivät sinne sovi. Syynä on raha.

Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan Suomenlinnan avovankilassa elinkautista vankeusrangaistusta suorittanut Hyvinkään ampujana tunnettu Eero Hiltunen katkaisi jalkapantansa torstaina vankilomalla ollessaan ja pakenee nyt poliisia.

Rikosseuraamuslaitos Risen turvallisuuspäällikkö Ari Juuti vahvistaa, että yhden vangin uskotaan katkaisseen jalkapantansa.

Vuonna 1993 syntynyt Hiltunen murhasi vuonna 2012 kaksi ihmistä ja haavoitti seitsemää. Haavoittuneiden joukossa oli muun muassa työharjoittelussa ollut poliisi Heidi Foxell, joka on sittemmin puhunut paljon julkisuudessa ampumisen jälkeisestä elämästään.

Uutinen kiiri myös Vankilavirkailijain Liiton puheenjohtajan Antti Santamäen korviin. Santamäen mukaan ajoitus oli ironinen, sillä hän oli perjantaiaamuna eduskunnan lakivaliokunnassa kuultavana ensi vuoden budjettiin liittyen.

Budjetissa on kysymys tietysti rahasta ja vankeinhoidon kannalta on selvää, että avolaitokset ovat suljettuja vankiloita edullisempia. Santamäki kyseenalaistaa sen, että riskivankeja sijoitetaan avolaitoksiin ja koevapauteen pelkästään taloudellisiin seikkoihin vedoten.

Tällainen tilanne hänen mukaansa on. Santamäki sanoo, että avolaitoksissa ja koevapaudessa on paljon vankeja, joilla ei olisi niihin mitään asiaa. Nämä vangit ovat usein väkivaltaisia, päihdeongelmaisia ja heillä on ollut paljon rikkomuksia suljetuissa vankiloissa.

Liittopomo mainitsee myös järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytköksissä olevat vangit, joiden tiedetään painostavat muita vankeja lähtemään pois avolaitoksista.

– Kyseisessä toiminnassa on isot riskit. Ensi vuonna avolaitoksissa tulee olla 45 prosenttia vangeista ja koevapauteenkin pääsevien määrää nostetaan, Santamäki kertoo Ilta-Sanomille.

Santamäki toteaa, että vaikka jo suljetussa vankilassa nähdään, ettei vanki pärjäisi avolaitoksessa, vanki voidaan laittaa avolaitokseen siitä huolimatta. Sitä hän ei ymmärrä.

– Jos ajatellaan vaikka sitä, että on jo nyt avolaitoksessa ja lomilla, vaikka kahdesta murhasta ei ole kulunut kuin kahdeksan vuotta. Ei tämän pitäisi mennä niin, että tiukasta suljetusta vankilasta siirretään suoraan avotaloon.

Santamäen mukaan vankeinhoidossa tällä hetkellä muitakin kummallisuuksia. Vankia pitäisi esimerkiksi tukea päihteettömään elämään, mutta vanki voi avolaitoksessa ollessaan tehdä usein kolmekin päihderikkomusta, ennen kuin hänet lähetetään takaisin suljettuun vankilaan.

Hän kertoo, kuinka viime vuonna avolaitoksissa oli pilotti, jossa kokeiltiin uudenlaista alkoholitesteriä. Testeri kertoi vangin alkoholinkäytöstä viimeisen kolmen päivän ajalta.

Testeri sai hyvää palautetta niin vangeilta kuin henkilökunnaltakin, mutta rikosseuraamuslaitos ei silti ottanut sitä käyttöön, Santamäki kertoo.

– Sen käyttöönotolle ei ollut mitään estettä, päin vastoin. Veikkaan, että rikkomuksia olisi tullut niin paljon, ettei sitä haluttu ottaa.