IS sai haltuunsa THL:n keväisen maskimateriaalin – tällaisia ovat ministeriön hyllyttämät ohjeet

THL:n luonnoksista käy ilmi, kuinka se olisi keväällä ohjeistanut yleisöä kasvomaskien käytöstä.

Tällä viikolla Suomessa on keskusteltu kasvomaskeista, eikä ainoastaan positiiviseen sävyyn.

Keskustelu käynnistyi sen jälkeen, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi THL:n halunneen jakaa yleisölle jo keväällä tietoa kasvomaskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä.

Koronavirusepidemian torjuntatoimia poikkeusoloissa johtanut sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kuitenkin käytännössä esti THL:n tiedotuksen asiasta. Sen sijaan THL ja STM tiedottivat yhteisesti huhtikuussa, että ”laajamittainen kankaisten suojainten tai maskien käyttö voi johtaa muun muassa valheelliseen turvallisuuden tunteeseen”.

Ministeriö linjasi keväällä, että mahdolliset maskisuositukset annetaan yhdessä. Hallinnollisesti ministeriön alaisuuteen kuuluva THL ei siis tekisi sitä erikseen.

– Meillä olisi ollut ajatuksia antaa yleisölle ainakin tarkennuttua lisäinformaatiota siitä, millainen merkitys maskeilla on toisten suojaamisen kannalta ja mitkä olisivat hyödyllisimmät käyttötilanteet, Tervahauta kertoi IS:lle maanantaina.

– Olisimme esimerkiksi voineet kertoa, mikä on oikea tapa pukea maski, jos sellaista päättää käyttää, ja miten niitä pestään ja huolletaan, jos niitä käyttää.

Tietoa olisi jaettu THL:n verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kyse ei siis olisi ollut maskisuosituksesta vaan samankaltaisesta viestinnästä kuin hihaan yskimisen ja käsidesin käytön kohdalla.

– Meillä oli matkan varrella erilaisia luonnosteltuja viestintämateriaaleja. Niitä myös esiteltiin STM:n viestinnälle. He kuitenkin näkivät, että maskiasia on sellainen, että siitä ei ole aihetta viestiä sen tarkemmin, Tervahauta sanoi.

THL oli jo valmistellut tiedotusmateriaalin, jonka avulla se olisi kertonut maskien käytöstä. Ne jäivät keväällä julkaisematta, mutta nyt Ilta-Sanomat kertoo, mitä materiaali sisälsi.

IS sai materiaalin suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. THL:n mukaan materiaali ei ole valmista, vaan kyse on luonnoksista, joita ei koskaan julkaistu.

18. toukokuuta THL:n oli tarkoitus julkaista tiedote otsikolla ”Liikkuminen EU:ssa avautuu vähitellen – komissio kehottaa välttämään lähikontakteja, huolehtimaan käsihygieniasta ja pitämään tarvittaessa maskeja”.

Tiedotteen lisäksi THL oli valmistellut informatiivisia kuvia, joissa kerrotaan käsienpesusta, turvaväleistä, oikeanlaisesta yskimisestä ja erityisesti siitä, kuinka maskeja käytetään oikein.

Varsinaisessa tiedotteessa taas kerrotaan Euroopan unionin komission julkaisemista ohjeista ja paneudutaan maskisuosituksiin ja -määräyksiin. Lisäksi siinä kerrotaan epidemiatilanteen kehittymisestä ja siitä, mitä vaikutuksia sillä on ollut EU-alueella.

Tiedotteen loppupuolella puhutaan maskeista. Komission mukaan jokaisen maan tulee päättää itse, millaisia suosituksia ja määräyksiä se maskeista antaa, ja näiden päätösten pitäisi perustua paikallisten terveysviranomaisten arvioon.

Tiedotteessa todetaan, että toistaiseksi viranomaiset eivät ole antaneet suositusta, mutta sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan kirjallisuuskatsausta asiasta.

– Ihmiset voivat halutessaan käyttää kankaisia kasvomaskeja ilman virallista suositustakin. On kuitenkin huomioitava, että kankaista maskia tulee käyttää oikein ja turvallisesti ja että kankainen maski ei ole sertifioitu hengityksensuojain. Teolliset, lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetut kirurgiset suu-nenäsuojukset on edelleen syytä varata ensisijaisesti terveydenhuollolle, vaikka niiden saatavuus kuluttajille on koko ajan parantumassa, tiedotteessa lukee.

Keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa STM:n johtaja Tuija Kumpulainen perusteli ohjeistuksen torppaamista sillä, että jos THL olisi antanut ohjeistusta maskeista, olisi se näyttänyt viralliselta maskisuositukselta – jota ministeriö ei siis halunnut keväällä antaa.

– Kyse ei ole ollut siitä, että THL:llä olisi keväällä ollut erilainen linja maskisuosituksen osalta, vaan THL:n organisaation virallinen kanta joka hallitukselle esiteltiin, oli se, ettei yleistä suositusta pidä antaa, Kumpulainen sanoi.