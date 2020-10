Marin palasi Suomeen maski kasvoillaan – myös Tytti Tuppurainen joutuu karanteeniin

Tuppurainen oli Marinin seurueessa Brysselissä.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen joutuu myös koronakaranteeniin. Tuppurainen oli pääministeri Sanna Marinin mukana Brysselissä EU-huippukokouksessa ja on ollut pääministerin lähettyvillä.

Marin joutui palaamaan Brysselistä etuajassa, kun tietoon tuli, että perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalen on sairastunut koronaan. Pääministeri on ollut Packalenin kanssa samoissa tilaisuuksissa ja on näin ollen altistunut.

Marin ja hänen seurueensa palasivat perjantaina iltapäivällä Brysselistä Suomeen yksityiskoenella. Koko seurue vietiin Helsinki-Vantaan lentokentän liikelentoterminaalista suoraan karanteeniin.