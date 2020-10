Kuva: Ano Turtiainen istui koronan saaneen Tom Packalénin vieressä ilman turvaväliä ja maskia – odottaa nyt lääkärin yhteydenottoa

– Tuli heti mieleen, että istuttiin salissa vierekkäin, Ano Turtiainen kertoo IS:lle.

Kansanedustaja Ano Turtiainen (ps) odottaa kotonaan Juvalla eduskunnan lääkärin yhteydenottoa. Häntä kiinnostaa tietää, pitääkö hänen hakeutua koronatestiin.

Aamulla eduskunnan puhemiesneuvosto otti häneen etänä yhteyttä kello 8. Tuli ilmi, että eduskunnassa on koronatapaus.

Turtiaiselle ei heti kerrottu, kuka oli kyseessä. Myöhemmin uutisista hän kuuli, että tartunnan saanut on Tom Packalén (ps).

– Tuli heti mieleen, että istuttiin salissa vierekkäin, Ano Turtiainen kertoo.

Uutiskuvista näkyy, miten Ano Turtiainen oli keskiviikkona ministeri Krista Kiurua (sd) koskevassa luottamusäänestyksessä Packalénin vieressä. Turvaväliä ei ollut eikä Ano Turtiaisella maskia.

– Toivottavasti Packalén ei ole minulta saanut tartuntaa, kun minulla ei ollut maskia.

Ano Turtiainen kertoo, ettei hän ole käyttänyt kertaakaan maskia. Hänellä on terveydelliset syyt olla pitämättä suojusta.

Turtiainen kertoo, että hän kävi eduskunnassa vain nopeasti keskiviikkona. Hän lähti aamulla autolla Juvalta Helsinkiin ja ajoi samana päivänä takaisin.

– Packalénin tapaaminen oli niin nopea. Istunnon alussa painettiin nappia ja äänestyksessä nappia. Ei jäänyt muuta mielikuvaa kuin että hän tuli siihen viereen ja sitten morjestettiin. Keskityin äänestämiseen.

Turtiainen kehuu, että eduskunnassa on korona-aikana toimittu hyvin. Ryhmät on jaettu niin, että on pitkät turvavälit.

– Olen saanut istua omalla paikallani ja Hjallis Harkimo on siirretty siihen lähelle, kun muut persut on siirretty takarivistä pois.

Turtiainen ihmetteli keskiviikon äänestystilannetta. Kun äänestys alkoi, sali täyttyi kerralla kansanedustajista.

– Tuli outo tilanne, että eikö tässä enää ole koronaa.

Turtiainen sanoo, että Packalénin tapauksessa on eväät vaikka miten suureen juttuun. Eduskunnassa on porukkaa ympäri Suomea.

– Korona voi levitä ympäri Suomeen, kun ihmiset lähtevät kohti kotia.