Anna Perhon kolumni: Ja palkinnon saa…

Jussi-gaalassa juhlittiin turvallisesti, eli niin, että kaikilla oli maski pois kasvoilta vain sen aikaa kun juotiin alkoholia, eli koko ajan, kirjoittaa Anna Perho.

Olipahan viikko! Elokuva-ala juhli perinteisessä Jussi-gaalassa turvallisesti, eli niin, että kaikilla oli maski pois kasvoilta vain sen aikaa kun juotiin alkoholia, eli koko ajan.

Parhaan puvustajan palkinnon vei Trendi-lehden stylisti, joka oli pukenut pääministerin puseroon ja hameeseen, jotka somistettiin korulla. Neljä miestä ja kolme naista internetissä ei tykännyt puserosta ja hameesta. Siksi monet pukeutuivat tuen ilmaisuna puseroon sosiaalisessa mediassa, ja siitäs saivat ne neljä tyhmää miestä ja naista.

Parhaan komedianäyttelijän palkinnon sai Laura Huhtasaari, joka ehdotti Donald Trumpia Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Haastattelussa Huhtasaari kertoi, että hän on myös ehdottanut Turkin Recep Tayyip Erdoganille Naisten Oikeuksien Palkintoa, sekä Vladimir Putinille YK:n vähemmistöjen oikeuksien edistäjän kunniamainintaa.

Parhaasta käsikirjoituksesta palkittiin THL:n ja STM:n tiimit, joiden kynästä lähti uskomattomia yllätyskäänteitä sisältävä Maskisuositus – The recommendation of The Mask. Yleisöä harhautetaan shakespeariaanisilla syytösten, kostonhalun ja tragedioiden käänteillä. Erityismaininnan pokkasi draaman somenäkyvyys, joka innosti jopa pääministerin twiittailemaan gaalayönä.

Paras lavastus. STM jatkoi voittokulkuaan pokkaamalla palkinnon myös lavastus-kategoriassa. ”Hommat valkenee / ni naamat kalpenee”, kuten palkinnon jakajat Jare ja VilleGalle tokaisivat.

Paras kuvaus meni yksimielisesti someammattilaisena työskentelevälle Sara Chafakille, joka julkaisi Instagram-tilillään kuvan #caketoo-liikkeen symboliksi nousseesta juustokakusta. Mansikoilla koristeltu kakku aiheutti yleisössä voimakkaita, tunteellisia reaktioita, ja sitä kommentoitiin Yodelissa monta kertaa keskiviikkona 14.10. kello 11.32-11.36.

Parhaasta sivuosasta palkittiin THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta. Harmaan virkamiehen rooli Maskisuositus-elokuvassa on mieleenpainuva kuvaus yhteiskunnan hiljaisista. Virkamiehen kamppailu tv-kameroiden edessä jättää katsojan mieleen epämukavan, pitkäkestoisen jäljen.

Vuoden scifi-elokuvana palkittiin Hyvinvointialue. Elokuva rikkoo perinteisen draaman kaarta – siinä ei näy alkua, loppua, keskikohtaa eikä mitään järkeä. Juonellisesti rikkaassa kertomuksessa vallassa olevan ”puolueen” henkilöhahmot haluavat ohjata ihanneyhteiskunnan varat ”hallintohimmeleiksi” kutsuttuihin mustiin aukkoihin. Ylivaltaa asettuu vastustamaan ”Jan Vapaavuori”-niminen valon soturi, jonka toive ”kunpa tätä ei vain tapahtuisi” kiirii lakeuksien äärettömyyteen.

Parhaan rikoselokuvan palkinto jaettiin teokselle Elokapina vs. Kytät. Perinteisesen ”who dunnit”-juonikaavan uudistavassa esityksessä epäillyt paljastetaan heti alkukohtauksessa: kiltit hipit ja tuhmat poliisit. Selkeän alun jälkeen elokuva muuttuu oikeussalidraamaksi, jossa käsitellään valtavia teemoja ilmastonmuutoksesta siihen, kuka saa olla eniten oikeassa.

Yleisöäänestyksen voitti Suomen kansa, joka on käyttänyt kasvomaskeja poikkeuksellisen luovasti ja omaehtoisesti, ilman Krista Kiurun henkilökohtaista ohjeistusta. Onnea meille!Anna Perho