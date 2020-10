Valtiovarainministeriö ei esitäkään kansallista uutistoimistotukea – tuki olisi merkittävä talousvaikeuksista kärsineelle STT:lle

Vielä kesäkuussa neljännessä lisätalousarviossa uutistoiminnan tukeen varattiin 2,5 miljoonaa euroa.

Uutistoimistotoimintaan ei ollakaan esittämässä aiemmin kerrottua 2,5 miljoonan euron kansallista uutistoiminnantukea. Tieto käy ilmi valtiovarainministeriön seitsemännestä lisätalousarvioehdotuksesta.

Suomen Tietotoimisto (STT) odotti tukea, koska sen talouden kuntoon saattaminen on vienyt aikaa. Kahdelle vuodelle osoitettu tuki olisi merkittävä lisä uutistoimiston budjettiin, joka on vuosittain noin 10 miljoonaa euroa.

Vielä kesäkuussa neljännessä lisätalousarviossa uutistoiminnan tukeen varattiin 2,5 miljoonaa euroa. Nyt tuki ollaan sulauttamassa osaksi 7,5 miljoonan euron yleistä median koronatukea. Alkuperäisten tukiehtojen mukaan tukea jaettaisiin mediayhtiöille, jotka ovat kärsineet koronaepidemiasta.

Suomen Tietotoimiston toimitusjohtajan Kimmo Pietisen mukaan muutoksesta ei ole kuultu STT:tä. Alkuperäisten tukiehtojen mukaisesti STT ei hänen mukaansa olisi oikeutettu median yleiseen koronatukeen. Hän toivoo, että uutistoimistotoiminnan tuki säilyy.

– Teemme kaikkemme, että eduskunnan kesäkuussa päättämä tahto jää pysyväksi ja saisimme tukea, Pietinen toteaa.

Hallituksen odotetaan neuvottelevan seitsemännestä lisäbudjetista ensi viikon perjantaina.

Jatkoaskeleet vielä hämärän peitossa

STT:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta ei halua tehdä asiasta vielä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sillä tukiprosessi on edelleen kesken. Hän ei myöskään lähde maalailemaan tummia pilviä uutistoimiston ylle.

– Meillä ei vielä ole yksiselitteistä vastausta siihen, mitä tapahtuisi, jos tukea ei myönnettäisi. STT:n omistajat ja varsinkin pääomistaja on sitoutunut jatkamaan STT:n kehittämistä ja roolia kotimaisessa mediakentässä. Täytyy selvittää, mistä tässä nyt on kyse. Olen edelleen optimistinen, Putkiranta sanoo.

STT:n suurin omistaja on Sanoma Media Finland, joka omistaa 75,4 prosenttia yhtiöstä.

Hänen mukaansa STT tarvitsisi tukea, sillä toiminta on edelleen tappiollista.

– Kehitys on kuitenkin ollut positiivista ja seuraavan parin vuoden aikana on odotettavissa, että STT:n talous saataisiin kuntoon. STT:n tukeminen on erittäin yksinkertainen tapa subventoida normaalia uutistoimintaa. STT:n uutisointi kattaa myös niitä asioita, jotka ovat tärkeitä, mutta eivät kaupallisesti niin relevantteja.

Koronatukea taudista kärsineille

Lokakuun alussa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) kertoi ministeriönsä tiedotteessa, että mediatuki kasvaa 7,5 miljoonaan euroon. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta kuitenkin ilmenee, että aiemmin luvatun viiden miljoonan koronatuen päälle tuleva 2,5 miljoonaa on aiemmin luvattua uutistoimistotukea.

Koronatukea eli valtionavustusta voitaisiin ministeriön mukaan myöntää Suomessa toimiville mediayrityksille, joiden mainosmyynti ja liikevaihto on merkittävästi vähentynyt covid 19 -tartuntatautiepidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää journalistista työtä tekevien henkilöiden palkkoihin ja journalistisen sisällön hankkimiseen käytettyihin freelance-palkkioihin.

Tuen myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

STT:n tulos vahvasti miinuksella ilman tukea

Viimeisimmän, vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan STT:n liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa ja tulos liki 200 000 euroa plussalla. Toimintakertomuksen mukaan luku kuitenkin sisältää 1,375 miljoonaa euroa STT:lle jo myönnettyä valtiontukea, jota ilman tulos olisi ollut vahvasti miinuksella.

Aiemmassa tuessa oli kyse liikenne- ja viestintäministeriön myöntämästä kertaluontoisesta valtionavustuksesta. Tuki myönnettiin muun muassa kansallisen uutistoimiston uudistamista varten. Tukipäätöstä perusteltiin myös sillä, että tuella pyrittiin varmistamaan ympärivuorokautisen uutispalvelun saatavuus.

Sanoman lisäksi muita STT:n omistajia ovat muun muassa mediakonserni Keskisuomalainen Oyj, ruotsinkielinen lehtitalo KSF Media, Kaakon Viestintä ja Yleisradio.