Eduskunnan oikeusasiamies: Nykyinen julkisuuslaki epäselvä, sen uudistaminen erittäin perusteltua

Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen mukaan nykyistä julkisuuslakia on selkeytettävä.

Poliisihallitus julkisti viime marraskuussa niin kutsutun Julkisuuskäsikirjan, jonka tarkoituksena oli ohjeistaa poliisia ja erityisesti esitutkintapöytäkirjojen julkisuudesta päättäviä tutkinnanjohtajia julkisuuslain tulkinnassa.

Oikeustoimittajat ry pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko tulkinnat julkisuudesta perustuslain sekä julkisuuslain mukaisia. Yhdistyksen mielestä käsikirjassa oli monta ongelmallista kohtaa ja jopa virheellisiä väittämiä. Yhdistys syytti Julkisuuskäsikirjaa liiallisesta salailusta.

Yhdistys piti erityisen ongelmallisena sitä, että käsikirjan perusteella tutkinnanjohtajien pitäisi salata esitutkintapöytäkirjoista kategorisesti kaikki yksityiselämään kytkeytyvät asiat. Käytännössä tämä tarkoitti yhdistyksen mukaan sitä, että joitain rikoskokonaisuuksia ohjeistetaan kokonaan salattavaksi. Näitä ovat muun muassa Kela-petokset, lähisuhdeväkivalta sekä seksin ostamisen liittyvät rikokset.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen oli kuitenkin sitä mieltä, ettei Poliisihallitus ole tarkoitusperäisesti salannut esitutkintapöytäkirjoja. Hän antoi ratkaisunsa perjantaina.

– Käsitykseni mukaan Poliisihallitus on pyrkinyt ottamaan huomioon julkisuusasioita koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön, eikä tavoitteena ole ollut perusteettomasti salata esitutkinta-asiakirjoja. Asia ei tältä osin anna minulle aihetta toimenpiteisiin, Jääskeläinen kirjoitti.

Hän kuitenkin korosti, ettei nykyinen julkisuuslaki (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) ole selkeä.

– Julkisuuslaki ei nyt puheena olevalta osalta ole selkeä. Kantelijoiden esiin nostama tulkintaongelma koskee tärkeää rajanvetoa, Jääskeläinen kirjoittaa.

– Käsitykseni on, että lainsäätäjä ei ole loppuun saakka harkinnut salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita, vaan kysymys on jäänyt osin avoimeksi, Jääskeläinen toteaa.

Hänen mukaansa julkisuusperiaatteen ja erilaisten salassapitointressien sovittaminen yhteen ei nykylainsäädännöllä ole helppoa.

– Kun samanaikaisesti pyritään turvaamaan yhtäältä viranomaisten toiminnan avoimuutta ja toisaalta yksityisten, yhteisöjen ja viranomaisten erilaisia perusteltuja salassapitotarpeita, sääntelystä tulee väistämättä monimutkaista.

– Esitutkinta-aineiston julkisuuden sääntely on erittäin tärkeä kysymys. On mahdollista, että nykyiseen julkisuuslakiin liittyvät tulkintakysymykset selkiintyvät korkeimman hallinto-oikeuden nimenomaisilla ennakkopäätöksillä. Tämä ei kuitenkaan poista julkisuuslain uudistuksen tarvetta, Jääskeläinen kirjoittaa.

Tilanteen selkeyttämiseksi Jääskeläinen kiirehtisi julkisuuslain uudistamista. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on kertonut aiemmin asettavansa työryhmän lain uudistamiseksi.

– Osa julkisuussäännöksistä on muuttunut hankalasti sovellettaviksi yhteiskunnan ja säännösympäristön muutoksien vuoksi ja julkisuuslaissa onkin selviä ajantasaistamisen tarpeita. Julkisuuslaki on yli kaksikymmentä vanha ja sitä on vain pieniltä osin uudistettu. Sen säätämisen jälkeen perus- ja ihmisoikeuksien merkitys on jatkuvasti korostunut.

– Oikeusministeri on ilmoittanut, että tarkoituksena on asettaa työryhmä valmistelemaan julkisuuslain uudistusta. Tämä on erittäin perusteltua ja kiirehdin uudistustyön aloittamista, Jääskeläinen kirjoittaa.

Hänen mukaansa julkisuuslain kokonaisuudistus on kuitenkin erittäin laaja ja aikaa vievä työ, minkä takia hän toivoo, että esitutkinta-asiakirjojen salassapitoperusteiden uudistaminen valmistellaan erikseen.

– Tämän vuoksi esitän oikeusministeriön harkittavaksi, tulisiko esitutkinta-asiakirjojen salassapitoperusteiden uudistaminen ottaa erikseen valmisteltavaksi, jotta sen ratkaisu ei viipyisi julkisuuslain kokonaisuudistusta odoteltaessa, Jääskeläinen toteaa.

Jutun kirjoittaja on Oikeustoimittajat ry:n jäsen, mutta ei osallistunut millään lailla kantelun tekemiseen.