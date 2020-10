Video: Kaupan myyjän kauhun hetket alkoivat, kun naamioitunut ryöstäjä astui sisälle ja osoitti aseella

Nuori mies ryösti kolme liikettä aseella uhaten viikon sisään. Yksi niistä tallentui myös valvontakameralle, josta näet koosteen tästä artikkelissa.

Mies aloitti ryöstötehtailunsa Vantaalla 19.11.2018. Osittain naamioitunut mies meni R-kioskiin airsoft-ase kädessään. Mies sanoi myyjälle, että ”tämä on ryöstö”. Mies kielsi painamasta kassalla olevaa ryöstönappia. Kello oli noin puoli kuusi illalla.

Mies kaivoi muovikassin, johon hän vaati rahaa ja arpoja. Samaan aikaan mies osoitti myyjää aseella. Mies sai käteistä rahaa hieman yli 400 euroa sekä arpoja yli 1 300 euron arvosta. Sen jälkeen mies poistui paikalta. Lähtiessään mies pyysi ”anteeksi”. Myyjä kärsi tapahtuneen jälkeen pitkään pelkotiloista.

Toinen ryöstö tapahtui neljää päivää myöhemmin Espoossa. Tämä ryöstö tallentui kaupan valvontakameroille, joista näet koosteen tämän tekstin yläpuolelta.

K-marketin myyjä meni pelikoneen parissa pelanneen miehen juttusille. Samaan aikaan kauppaan astui kasvonsa peittänyt huppupäinen mies, joka osoitti myyjää ilmapistoolilla. Myyjä alkoi kertomansa mukaan tärisemään. Mies käski myyjän siirtymään kassalle. Kello lähentyi puoli seitsemää illalla.

Mies osoitti myyjää aseella, ja vaati tätä antamaan rahat sekä arpakansion kassahihnalle asettelemaansa reppuun. Videolta on muun muassa nähtävissä, miten sinitakkinen miesasiakas seuraa ryöstötilannetta kaikessa rauhassa muutaman metrin etäisyydeltä.

Ryöstäjä sai lähes 600 euroa käteistä rahaa sekä arpoja noin 900 euron arvosta. Lähtiessään mies sanoi olevan tapahtuneesta ”hyvin pahoillaan”. Myyjä järkyttyi ryöstöstä, ja hän joutui jäämään sairauslomalle.

Kolmas ryöstö tapahtui Vantaalla kaksi päivää myöhemmin. Mies meni samaan R-kioskiin kuin ensimmäiselläkin kerralla naamioituneena ja ilmapistooli käsissään. Mies vaati aseella uhaten myyjältä arpoja ja rahoja. Mies osoitti myyjää aseella lähietäisyydeltä.

Mies osoitti myyjää ilmapistoolilla lähietäisyydeltä.­

Kun myyjä kysyi, mitä hänen pitäisi tehdä, mies vastasi, että ”samaa kuin viimeksi”. Mies luuli myyjää samaksi henkilöksi kuin ensimmäisellä kerralla. Tosiasiassa tiskin takana oli nyt eri henkilö, kyseisen R-kioskin ylläpitäjä.

Kello lähestyi neljää päivällä. Mies sai käteistä rahaa 340 euroa ja arpoja yli 1 100 euron arvosta. Mies sanoi lähtiessään ”anteeksi”. Myyjää pelotti tapahtuneen jälkeen.

Mies saatiin neljää päivää myöhemmin kiinni, eli 29.11.2018. Kotietsinnän yhteydessä miehen kotoa Vantaalta löytyi Ekol Volga -merkinantopistooli, jonka hallussapitoon hänellä ei ollut tarvittavaa lupaa. Mies syyllistyi kolmeen ryöstöön ja ampuma-aserikokseen.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden mielestä oikeudenmukainen tuomio olisi ollut 2 vuotta ja 3 kuukautta ehdotonta vankeutta. Oikeus kohtuullisti tuomiota kuitenkin miehen tämänhetkisen elämäntilanteen perusteella.

Kertomansa mukaan mies rahoitti ryöstöillä huumausaineriippuvuuttaan. Kolme viikkoa rikosten jälkeen mies hakeutui katkaisuhoitoon, ja on pysynyt sen jälkeen raittiina. Mies on myös katkaissut välit ihmisiin, joiden kanssa hän käytti huumausaineita. Mies on käynyt töissä, minkä lisäksi hänellä on seurustelusuhde, eikä hänellä ole uusia rikosjuttuja.

Käräjäoikeuden mukaan mies on aidosti katunut tekojaan. Käräjäoikeuden mukaan siirto vankilaan voisi vakavasti vahingoittaa miehen sosiaalisen selviytymisen mahdollisuuksiaan tulevaisuudessa.

Näillä perusteilla oikeus lievensi tuomiota.

– Käräjäoikeus pitää uskottavana, että (miehen) nyt syyksi luettuihin tekoihin on vaikuttanut huomattavasti hänen silloinen hankala päihderiippuvuutensa. Rikokset ovat siten olleet sidoksissa (miehen) tekoajan mukaisiin elämäntapoihin, käräjäoikeus totesi.

– (Mies) on kertonut uskottavasti myös onnistuneensa katkaisemaan tämän kierteen ja pääsemään eroon huumausaineista sekä niistä ihmisistä, jotka tähän elämäntyyliin olivat liittyneet. Nämä seikat puoltavat sitä, että (miehen) rangaistusta tulisi kohtuullistaa, käräjäoikeus kirjoittaa.

Mies sai siten 1 vuoden ja 11 kuukauden ehdollisen vankeustuomion sekä sen ohella 90 tuntia yhdyskuntapalvelua.

30-vuotias mies joutuu maksamaan myös aiheuttamansa tuhansien eurojen vahingot ja uhrien oikeudenkäyntikulut. Mies joutuu maksamaan K-marketin ja R-kioskin työtekijälle 1300 euron kärsimyskorvaukset ja R-kioskin ylläpitäjälle 1 500 euron kärsimyskorvauksen.

Käräjäoikeuden kuun alussa antama tuomio on lainvoimainen.