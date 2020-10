Näin Mikkelissä ja Kuhmossa onnistuttiin katkaisemaan koronaketjut: ”Pitää toimia minuuteissa – ei tunneissa, saati päivissä”

Nopeus ja oikea tilannekuva ovat olleet ratkaisevia tekijöitä koronatulipalojen sammuttelussa Mikkelissä ja Kainuussa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) nosti 7. lokakuuta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa esiin Mikkelin ja Kainuun tilanteet.

Ministerin mukaan näillä alueilla koronaepidemia on saatu hallintaan taudin välillä jo roihahdettua. Saman toisti tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) hallituksen torstaina pitämässä tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin uusista koronasuosituksista.

Mitä toimia Mikkelissä ja Kainuussa on tehty oikein?

Essoten ylilääkäri, pandemiapäällikkö Hans Gärdström toteaa, että Mikkelissä riittävä nopeus on ollut äärimmäisen tärkeä tekijä koronaepidemian hoidossa.

– Meillä näytteenottokapasiteetti on hyvällä tasolla ja vastauksia saadaan nopeasti. Voimme myös kohdentaa näytteenkäsittelyä siten, että saamme tuloksen hyvinkin nopeasti, jos jonkun tietyn henkilön tulos pitää saada kiireisellä aikataululla.

Nopeus on Gärdströmin mukaan valttia, sillä tilanne voi muuttua hallitsemattomaksi, jos altistuneita ei saada pikaisesti tavoitettua.

Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.­

Tilannetta helpottaa se, että paikalliset toimijat voivat olla yhteydessä terveysviranomaisiin kellon ympäri.

– Meillä toimii koronalääkäripäivystys ympäri vuorokauden ja olemme alueen julkisten ja yksityisten toimijoiden käytettävissä. Jos esimerkiksi kouluissa tulee koronaepäilyjä, niin meille voi soittaa ja annamme toimintaohjeet.

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen toteaa, että kaupungissa ei olla tehty mitään liikaa, mutta ei liian vähänkään.

– Meillä on kaksi tehtävää: pitää asukkaiden terveydestä huolta ja samaan aikaan pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Mikkelissä rajoitustoimenpiteet on pystytty mitoittamaan juuri oikein ja äärimmäisen nopeasti.

Halosen mukaan tässä onnistumisessa tarvitaan oikeaa tilannekuvaa.

– Jos asioita, kuten vaikkapa rajoitustoimia, tehdään oikeilla hetkillä ja ollaan kartalla koronatilanteen suhteen, yhteiskunta pystytään pitämään normaalisti toiminnassa.

Torstain tiedotustilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) muistuttikin, että päätäntävalta rajoitustoimista on nyt aluehallintoviranomaisilla, sillä vain nopealla reagoinnilla tartuntamäärät voidaan saada laskuun.

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen.­

Kaupunginjohtajan mukaan testaa, jäljitä, eristä -malli on toiminut kaupungissa riittävän tehokkaasti. Koronaryppäitä on löytynyt niin Aalto-yliopiston Mikkelin toimipisteen opiskelijoilta kuin jääkiekkojoukkue Jukurien pelaajilta.

Halonen nostaa esiin paikallisten toimijoiden roolin.

– Eihän kansallisella tasolla täysin nähdä sitä, millainen tilanne esimerkiksi Mikkelissä on. Kansallinen viranomainen auttaa, tukee ja ohjeistaa, mutta ratkaisut on hyvä tehdä paikallisesti.

– Jos odottaisimme, että mitä kansallinen viranomainen päättäisi Mikkelin osalta, niin se tarkoittaisi hitauskertoimien mukaantuloa. Päätöksenteon pitää olla täällä ja me pystymme toimimaan nopeasti.

Halonen arvioi, että mikkeliläiset ovat koronakuukausien aikana oppineet toimimaan ja käyttäytymään oikein, jotta tartunnoilta vältyttäisiin.

– Esimerkiksi Jukurit-tapauksessa jatkotartuntoja ei syntynyt, vaikka sairastuneet ehtivätkin liikkumaan kaupungilla. He osasivat käyttäytyä oikein esimerkiksi suojaetäisyyksien suhteen. Myös ravintolat ja kauppaliikkeet ovat hoitaneet osuutensa mallikkaasti.

Pandemiapäällikkö Gärdström painottaa yhteistyön merkitystä.

– Olen mikkeliläisistä aidosti ylpeä. Tämä on yhteistyötä ja kaikki onnistuimme siinä hienosti.

”Pitää toimia minuuteissa – ei tunneissa, saati päivissä”

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari nostaa esiin Kuhmon koronaryppään. Tartuntaketjujen tukahduttamista Koukkari pitää voittona.

– Olemme olleet nopeita. Tartunnat on jäljitetty ja altistuneet kartoitettu viipymättä. Lisäksi rajoitustoimin on pyritty estämään niiden tartuntojen leviämistä, joita ei olla vielä tavoitettu.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.­

Koukkari nostaa esiin paikallistuntemuksen. Kuhmossa elokuun loppupuolella alkunsa saanut koronaketju saatiin katkaistua noin kolmessa viikossa.

– Paikallistuntemuksen ansioista altistuneita onnistuttiin tavoittamaan hyvin laajalti.

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä on tilanteen hoitoon tyytyväinen.

– Olen tyytyväinen siihen, miten tilanne saatiin hoidettua. Vielä ei kuitenkaan pidä herpaantua. Niin pitkään kuin Suomessa jatketaan valittua strategiaa, meidän pitää toimia sen mukaan, Määttä toteaa.

Kuhmossa asuu noin 8 000 ihmistä. Määttä kertoo ymmärtäneensä vasta jälkeenpäin tilanteen rauhoituttua sen laajuuden, verrattuna muihin esille nousseisiin ryppäisiin.

– Koronapositiivisia tapauksia oli meillä Kuhmossa noin 30 ja yli 200 ihmistä joutui karanteeniin. Kolmessa viikossa tartuntarypäs saatiin kuitenkin tukahdutettua.

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.­

Nopeuden tärkeys nousee esiin myös Määtän puheissa.

– Tällaisessa tilanteessa pitää toimia minuuteissa – ei tunneissa, saati päivissä, Määttä huomauttaa.

Koronakriisin hoidon kannalta huomionarvoisia asioita ovat kaupunginjohtajan mukaan jatkuva valmius tehdä linjauksia ja päätöksiä sen mukaan, miten tilanne elää.

Määttä iloitsee siitä, että kuhmolaiset ovat noudattaneet viranomaisten antamia ohjeistuksia äärimmäisen nopeasti. Esimerkiksi maskisuositus ja maskien jakaminen polkaistiin käyntiin välittömästi sen jälkeen, kun virustilanne heikkeni.

Paikalliset toimijat, kuten ravintolat ja yökerhot ryhtyivät myös omaehtoisesti noudattamaan tiukempia toimia.

– On äärimmäisen tärkeää huolehtia myös ihmisten henkisestä hyvinvoinnista, jotta jaksetaan selviytyä ja mennä eteenpäin tämän koronapandemian keskellä. Hyvällä tilanteen hoidolla myös elinkeinoelämän rattaat voidaan pitää pyörimässä.

Kainuulaiset saavat pandemiapäällikkö Koukkarilta kiitosta yhteistyöstä.

– Yhteistyö tartuntojen jäljittämisessä on ollut erinomaista. On helppoa jäljittää, kun oireisilta saa pitkän listan altistuneista. Mukana on ollut nimet, puhelinnumerot ja jopa päivämäärät.

Koukkari toteaa, että Kainuun alueella yhteenlasketuista tartunnoista pitkälti yli 90 prosenttia saadaan jäljitettyä. Hänen mukaansa usein tartuntaryppään ensimmäisen henkilön tartunnan alkuperä jää pimentoon.

– Meillä on noin 50 henkilöä hajautetusti viikon jokaisena päivänä aamusta iltaan valmiudessa jäljitystyöhön.

Pandemiapäällikön mukaan tilannetta on tällä hetkellä helpompi hoitaa kuin keväällä.

– Tämän tilanteen kanssa on jumpattu koko kevät, joten jos homma ei toimi, pitää katsoa peiliin.