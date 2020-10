Yksi maailman tunnetuimmista sanomalehdistä hehkuttaa Helsinkiä – esittelee laajassa artikkelissaan keskeneräistä Kalasatamaa

New York Times kehuu artikkelissaan erityisesti Kalasataman aluetta.

New York Times hehkuttaa Helsinkiä.­

Yksi maailman tunnetuimmista sanomalehdistä, ehkä jopa tunnetuin, New York Times hehkuttaa keskiviikkona julkaistussa verkkoartikkelissaan auliisti Helsinkiä.

Lehti kuvaa, kuinka Yhdysvaltain entinen Suomen-suurlähettiläs Bruce Oreck tykästyi Helsinkiin siinä määrin, että jäi osa-aikaisesti Suomeen asumaan ja jopa osti VR:ltä osan Vallilan konepaja-alueesta 11 miljoonan euron kauppahintaan. Oreck on hiljalleen muuttanut konepaja-aluetta liiketiloiksi.

Selvästi suurin osa New York Timesin artikkelista käsittelee Kalasataman aluetta. Lehti antaa erityisesti tunnustusta sille, että Kalasataman alue on muutettu satama- ja joutomaasta toimivaksi, moderniksi, yhteisölliseksi ja kustannustehokkaaksi kaupunginosaksi, jonka asunnoissa on paljon yhteisiä tiloja.

Lehti mainitsee myös Helsingin lupauksen tulla hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2035 mennessä. Lehden mukaan Helsingin kaupungin kaduilla liikkuu päivittäin 100 000 autoa vähemmän kuin muutama vuosikymmen sitten, kaupungin julkinen liikenne on kehittynyt ja kävelystä ja pyöräilystä on tullut ihmisten pääliikkumismuoto kaupungin keskusta-alueella.

NY Times haastatteli artikkeliinsa myös elokuvaohjaaja Mika Kaurismäkeä.

– Kun muutin Brasiliaan asumaan 30 vuotta sitten, Helsingissä oli tavallaan sellaista neuvostosynkkyyttä. Nyt on näkyvissä paljon vähemmän stressiä, kaupunki on paljon kansainvälisempi ja avoimempi uusille ideoille, Kaurismäki sanoi lehdelle.