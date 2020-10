Liina Heikkinen, 17, voitti maailman suurimman luontokuvakilpailun – ”Aika sanoinkuvaamaton fiilis”

Kahdeksanvuotiaasta asti valokuvausta harrastanut Heikkinen kertoo, että voittokuvan taustalla on pitkä projekti, joka vaati paljon malttia.

Tällä viikolla palkittiin maailman parhaat luontokuvaajat Lontoon luonnonhistoriallisen museon järjestämässä Wildlife Photographer of the Year -kilpailussa. Nuorisosarjan The Young Photographer of the Year -pääpalkinnon voitti kouvolalainen Liina Heikkinen, 17.

– Tuntuu tosi mahtavalta. Gaalan jälkeen kun heräsi aamulla, piti vielä vähän miettiä, että olenko oikeasti voittanut tämän. Aika sanoinkuvaamaton fiilis on vielä, Heikkinen hehkuttaa.

Voittokuvaansa Heikkinen on ikuistanut ketunpoikasen. Kuva on otettu Helsingin Lehtisaaressa Heikkisen ollessa 15-vuotias.

– Emo toi kahdelle ketunpoikaselle ruuaksi valkoposkihanhen, josta nämä pennut kinastelivat ja tappelivat. Sitten tämä kuvan kettu sai saaliin ja meni kivenkoloon sitä nautiskelemaan.

Heikkisen mukaan voittokuvan ottamisen taustalla oli pitkä projekti. Ketut oli löytänyt Heikkisen isä, joka kävi tarkkailemassa ja kuvaamassa niitä usein.

– Sitten hän otti minut mukaan ja mekin käytiin moneen otteeseen Helsingissä ihan vain näitä kettuja kuvaamassa. Sitten tuona yhtenä päivänä oltiin koko päivä kuvaamassa niitä, ja sitten tuli tuollainen kuva. Tarvitsi siinä kyllä malttiakin paljon, Heikkinen kertoo.

Heikkinen on harrastanut valokuvausta kahdeksanvuotiaasta asti ja osallistunut aiemminkin kilpailuihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hän kertoo, että on voittanut samaisessa Lontoon luonnonhistoriallisen museon kilpailussa kahdesti aiemminkin.

Palkintogaala järjestettiin tänä vuonna videoyhteyden välityksellä. Heikkisen mukaan voittajalle on palkinto tiedossa, mutta hän ei ole vielä varma mitä saa.

– Ainakin siellä gaalassa näytettiin, että minulle on tehty tällainen kettupatsas.

Kilpailuun osallistui yhteensä yli 49 000 ammattilais- ja amatöörivalokuvaajaa ympäri maailmaa. Palkintoja jaettiin yhteensä 17.

Katso alta eri kilpailukategorioiden voittokuvia:

Aikuisten sarjan pääpalkinnon voitti venäläinen Sergei Gorshkov kuvallaan puuta halaavasta amurin- eli siperiantiikeristä.­

Alle 10-vuotiaiden sarjan voitto meni Espanjaan kuvalla heinänkorren päällä tasapainoilevasta mustapäätaskusta.­

Kuvassa yökkäshietapistiäinen (vas.) ja kultapistäinen, joista viimeksi mainittu on vain noin yhden senttimetrin kokoinen. Kuva voitti selkärangattomien kategoriassa.­

Lintu-kategorian voittaja ikuisti kuvaansa silkkiuikkuperheen.­