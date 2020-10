Tässä ovat pääministeri Marinin esittämät kysymykset THL:n Tervahaudalle ja niihin tulleet vastaukset: ”Kyllä, tulkiset oikein”

IS sai Tervahaudan antaman selvityksen haltuunsa.

Pääministeri Sanna Marinin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi lähetti aamulla THL:n pääjohtajalle Markku Tervahaudalle sähköpostitse aamulla kysymyksiä yöllisen Twitter-miekkailun jälkeen. IS:n haltuunsa saamasta viestivaihdosta käy ilmi, mitä Tervahaudalta kysyttiin ja miten hän vastasi.

”Hallitukselle on kerrottu keväällä, että THL ei kannata yleisen maskisuosituksen antamista. Mikä on ollut tuolloin THL:n kanta? Mikäli kanta on ollut eri kuin hallitukselle kerrottu, onko maan hallitukselle annettu väärää tietoa ja miksi?” pääministerin esikunnan lähettämä kysymys kuuluu.

Tervahauta vastaa ensimmäiseen viestiin seuraavasti.

”THL:n virallinen kanta muodostetaan laitoksessa pääjohtajan päätöksellä asiantuntijan esittelystä. Ns. yleisestä maskisuosituksesta ei ollut tuolloin virallista kantaa muodostettu. Tuolloisen tietoperustan nojalla vallinnut asiantuntijanäkemys (ml. pääjohtaja) THL:ssa oli sama kuin hallitukselle tuolloin kerrottu.”

Tämän jälkeen pääministerin esikunnasta lähetetään Tervahaudalle vielä tarkentava kysymys, jotta väärinkäsityksiä ei jäisi.

– Tulkitsenko vastaustasi oikein, että kun keväällä hallitukselle esitettiin johtavan tartuntatautien asiantuntijaviranomaisen THL:n kantana se, ettei lääketieteellinen tutkimustieto tue maskisuosituksen antamista, on tämä esitetty kanta ollut silloisen tutkimustiedon näkökulmasta oikea ja edustanut samalla koko THL:n näkemystä asiasta?

Tähän viestiin Tervahauta vastaa yksiselitteisesti ja lyhyesti.

– Kyllä, tulkitset oikein.