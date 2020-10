Hallitus julkisti uusia suosituksia rajoitustoimiksi: Aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa uhattuna suuressa osassa maata

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa ainakin vuoden loppuun.

Hallitus on antanut alueille joukon suosituksia koronarajoituksiksi. Samalla hallitus antoi valtakunnallisen etätyösuosituksen, joka on voimassa ainakin vuoden loppuun.

Epidemian hallintaan on määritelty kolme tasoa: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiiri on ainoana leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Varsinais-Suomi, Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa.

Kiihtymisvaiheessa olevien sairaanhoitopiirien alueella suositellaan, että ei pidettäisi yli 20 ihmisen yksityistilaisuuksia. Leviämisvaiheessa raja olisi 10 ihmistä.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan hallituksen lähtökohtana on, että lapsiin ja nuoriin liittyvien rajoitustoimien on oltava viimesijaisia.

Aikuisten harrastustoiminnan osalta hallitus suosittaa, että kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla keskeytettäisiin ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa sellaisten tilanteiden osalta, joissa on korkea tartuntariski. Tällaisia ovat Saarikon mukaan esimerkiksi joukkueurheilulajit, joihin liittyy fyysinen läheisyys ja hikoilu.

Hallituksen torstaina antamat linjaukset ovat vain suosituksia alueille. Hallitus haluaa välttää valmiuslain aktivointia ja yrittää pärjätä normaaliaikojen lainsäädännöllä. Päätökset ovat näin pitkälti alueiden eli sairaanhoitopiirien, kuntien ja aluehallintovirastojen vastuulla.

– Tänään me tulemme alueiden tueksi, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) tiedotustilaisuudessa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan kaikilla toimilla, joilla vähennetään ihmisten läheistä kanssakäymistä, on väliä. Tautitilanne on hänen mukaansa vielä kokonaisuutena hallinnassa, mutta epidemia on edennyt toiseen vaiheeseen.

Yleisötilaisuuksissa sisällä osanottajamäärä rajattaisiin puoleen normaalista, jos alue on kiihtymisvaiheessa. Leviämisvaiheessa yleisötilaisuuksia tarvittaessa kiellettäisiin.

Julkisten tilojen asiakasmäärä rajattaisiin puoleen kiihtymisvaiheessa. Leviämisvaiheessa ne voitaisiin sulkea tarvittaessa kokonaan, mutta Saarikko toivoi, että esimerkiksi kirjastot pysyisivät auki koko kriisin ajan.