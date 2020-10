Äiti havahtui asiaan ensimmäisen kerran elokuussa, kun sattumalta kuuli, mitä tytär sanoi pelatessaan nettipeliä.

”Kun simpukka surullisine sisältöineen alkoi pikkuhiljaa raottua, tajusin olevani pahasti jäljessä. Tyttäreni oli joutunut Snapchatissa kiimaisten miesten kaatopaikaksi. Tämä kaikki saasta siitä huolimatta, että tyttäreni oli kertonut ikänsä, 11 vuotta. ’Ei haittaa’, oli vastattu”, helsinkiläinen kolmen lapsen äiti Laura* kirjoittaa.

Laura haluaa kertoa koko karun tarinan nyt julkisesti, jotta voisi varoittaa toisia vanhempia.

Hänen tyttärensä joutui tuntemattomien ahdistelemaksi lasten ja nuorten suosimassa pikaviestipalvelu Snapchatissa.

Äiti havahtui asiaan ensimmäisen kerran elokuussa, kun sattumalta kuuli, mitä tytär sanoi pelatessaan tietokonepeliä netissä.

– En ole mikään sun kullanmurusi.

Tytöllä oli kuulokkeet korvillaan, joten Laura ei kuullut, mitä tuntematon vastapelaaja puhui. Hän vaati, että tytär jatkaa pelaamista ilman kuulokkeita.

Seuraavaksi Laura huomasi, että pelin chatissa murrosikäinen poika kirjoitti ”nahkatikkarista”. Hän käski tytärtään lopettamaan pelaamisen kyseisen pojan kanssa ja pyysi tyttöä näyttämään Snapchattinsa. Siellä sama poika kirjoitti sukupuolielimensä koosta: ”En tiedä, kuinka iso se on kovana”.

– Tytär kertoi, että poika oli lähettänyt vehkeensä mitat, johon tytär oli vastannut, että ’ok’. Tämän jälkeen hän oli saanut kyseisen viestin.

Snapchatissa ja tietokonepelissä murrosikäinen poika lähetteli 11-vuotiaalle viestejä, joissa puhui ”nahkatikkarista” ja sukupuolielimensä koosta.­

Kun koulu elokuussa alkoi, aiemmin sosiaalinen tyttö alkoi valittaa kavereistaan. Toisella kouluviikolla tytär hylkäsi heidät.

Kotona 11-vuotias alkoi saada raivareita ja kohdella ilkeästi sisaruksiaan. Samoihin aikoihin opettaja kertoi tyttären asenteen muuttuneen koulunkäyntiä kohtaan todella kielteiseksi.

– Olin ihan ihmeissäni, että onko kyse koronatakautumista vai voiko murrosikä iskeä näin yhtäkkiä. Ajattelin kuitenkin, että mennään käymään lastenpsykiatrilla, äiti kertoo.

Psykiatrin luona se vihdoin selvisi: tuntemattomat miehet olivat ottaneet yhteyttä tyttöön Snapchatissa lukemattomia kertoja.

Paluumatkalla tytär alkoi kertoa, että häntä oli painostettu lähettämään kuvia, pyydetty ja tarjottu seksiä. Tyttärelle oli tarjottu myös alkoholia ja huumeita. Hänelle oli lähetetty rajuja kuvia erektiossa olevista peniksistä.

Tytär oli estänyt limaisia viestejä lähettäneet käyttäjät, mutta niiden jälkeen tuli aina uusia viestejä toisilta käyttäjiltä.

– Jos hän ei ollut suostunut pyyntöihin, oli alettu huoritella.

Tyttöä on painostettu lähettämään kuvia itsestään. Kun hän ei ole suostunut, on alettu huoritella.­

Snapchatin poistaminen ei ole hävittänyt huolta siitä, että pian saalistajat löytävät toisen kanavan lähestyä lasta.­

Keskustelun jälkeen äiti ja tytär päättivät yhdessä, että Snapchat poistetaan tytön puhelimelta. Äiti poisti Snapchatin myös 9-vuotiaalta pikkusiskolta.

Se ei hävittänyt kuitenkaan huolta siitä, että hetken päästä ahdistelijat löytävät toisen väylän lähestyä lasta. Siksi äiti päätti olla yhteydessä poliisin kysyäkseen neuvoa, miten suojella lapsia netin seksuaaliselta hyväksikäytöltä jatkossa.

– Poliisi sanoi samaa kuin tytär, että viestejä tulee kaikille ja kehotti tekemään rikosilmoituksen.

Äiti ei halunnut vaivata jo valmiiksi ahdistunutta tytärtä poliisiasialla, joten päätettiin, että poliisi kuulee lapsen sijaan äitiä.

Pian kuitenkin selvisi, että käräjäoikeudessa tyttären nimi olisi tullut rikoksesta epäiltyjen tietoon.

– Ei ole mitään sellaista pykälää, joka suojelisi lasta siinä kohtaa. Se on aikamoinen riskipäätös vanhemmilta alkaa ajaa asiaa, koska et voi tietää yhtään, kuka viestejä on lähetellyt. Tässäkin tapauksessa viestien lähettäjiä oli ollut useampia.

Törkeä viestittely oli alkanut alunperin keväällä, kun korona eristi lapset ja aikuiset kotiin. Niihin aikoihin tyttö käytti Snapchattia aiempaa enemmän, koska kaipuu kavereita kohtaan kasvoi.

– Hän menee nettiin etsimään kavereita, mutta siellä ovat saalistajat, jotka etsivät jotain ihan muuta. He käyttävät herkkiä ja yksinäisiä lapsia hyväkseen.

Äidille Snapchatin ruma puoli oli yllätys.

Hän oli ladannut pari vuotta sitten pikaviestisovelluksen itselleen, kun esikoinen alkoi käyttää sitä.

Äiti ei saanut siellä lainkaan viestejä ja luuli, että lapset hassuttelevat sovelluksessa lähettelemällä toisilleen kuvia, joihin on liitetty pupunkorvat koristeeksi.

– Olen ottanut lapsen puhelimeen maksullisen sovelluksen, jonka piti estää kaikki aikuisviihdemateriaali. Mutta se blokkaa sellaisen sisällön vain nettiselaimesta, ei sovelluksista.

Kokemus on jättänyt 11-vuotiaaseen syvät henkiset arvet. Nyt lapsella on edessä terapiajakso.

– Hänen oireilunsa on masennuspainotteista. Se on suoraa seurausta tapahtuneesta, äiti näkee.

Kaverit ovat aina olleet tytölle tärkeitä. Tänä syksynä hän ei kuitenkaan ole halunnut lähteä kotoa enää mihinkään, vaikka kaverit ovat pyytäneet ulos.

Tyttö on harrastanut cheerleadingia, mutta myös harrastus on jäänyt hyllylle. Lapsi on alkanut pukeutua isokokoisiin huppareihin.

– Tuntuu, että hän ei uskalla enää olla kehittyvä tyttö, vaan hänen täytyy sulkeutua isojen vaatteiden alle.

Äiti luuli aina, että hän on näissä asioissa valveutunut: hän on puhunut avoimesti lastensa kanssa seksuaalisen hyväksikäytön vaaroista.

– Tämän tapauksen myötä huomasin, etten tiennyt yhtään, mitä tapahtuu. Oli täysin sattumaa, että vyyhti alkoi avautua. Minua surettaa se, miten kauan hyväksikäyttöä ehti jatkua ennen kuin siihen puututtiin.

Lauraa surettaa, ettei hän ole pystynyt suojelemaan lastaan miesten pervoilta viesteiltä. Kun hän oli lapsi, miestenlehteä ei ollut pakko avata. Tänä päivänä nettiporno rävähtää pyytämättä silmille.­

Kun Laura oli lapsi, ei hänellä ollut vastaavia murheita.

– Pornografian lähettäminen lapselle ei ole laillista. Lapsen kuuluu saada olla lapsi, eikä altistua vääränlaiselle materiaalille. Silti tuntuu, että valtio ei ole tehnyt mitään suojellakseen lapsia tällaiselta.

Laura ihmettelee, miksi tietoturvaosaajat eivät ole kehittäneet lasten suojaksi sovelluksia, joilla seksiä ja törkyä sisältävät kirjoitukset ja kuvat estettäisiin alaikäisiltä käyttäjiltä kaikissa kanavissa.

”Kun keltanokat aloittavat koulutiensä, koko yhteiskunta osallistuu suojelemaan vaaroilta – varomattomilta ja ehkä piittaamattomiltakin autoilijoilta. Mutta kun vaara kohdistuu lapseen netissä, se jää kuolleeseen kulmaan. Todetaan, että tämä on vain arkipäivää. Missä ovat ne lapsen nettitietä turvaavat vapaaehtoiset?”, äiti kysyy Ilta-Sanomille lähettämässään kirjoituksessa.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö sosiaalisessa mediassa on ollut yleistä jo pitkään, vahvistaa seksuaalirikoksiin erikoistunut rikoskomisario Jutta Antikainen Helsingin poliisista. Antikainen puhuu ilmiöstä yleisellä tasolla, eikä ota suoraan kantaa helsinkiläisäidin julki tuomaan tapaukseen.

– Seksuaalinen ahdistelu vaatii fyysisen läsnäolon, mutta pelkkä seksuaalissävytteisten viestien lähettely lapselle on lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Tällä rikosnimikkeellä asiaa tutkitaan, Antikainen kertoo.

Lapset hyvin harvoin itse ilmoittavat rikoksista poliisille. Siksi lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus jää helposti piiloon. Siitä huolimatta Helsingin poliisin tietoon tulee viikoittain uusia vastaavanlaisia juttuja. Rikoskomisarion mukaan poliisin paljastavassa tutkinnassa selviää usein, että yhdellä ja samalla tekijällä on joukko muitakin uhreja.

– Jos vanhempi löytää lapsen puhelimesta jotain tämänsuuntaista materiaalia, sitä kautta ilmoituksia poliisille yleensä tulee.

Antikainen neuvoo vanhempia olemaan yhtä lailla kiinnostuneita siitä, mitä lapset tekevät niin reaali- kuin virtuaalimaailmassa.

Kannattaa huomata, että nuorimmat uhrit ovat sen ikäisiä, että ovat vasta juuri aloittaneet koulutiensä.

– Kannattaa keskustella avoimesti siitä, mitä kaikkea maailmassa tapahtuu, minkälaista tietoa itsestään antaa ja minkälaisia kuvia jakaa. Jos jotain epäilyttävää tulee, olisi hyvä olla avoin keskusteluväylä vanhempaan, jotta lapsi uskaltaa keskustella kohtaamisista, jotka ovat jääneet mietityttämään.

Rikoskomisario kehottaa olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä myös poliisiin ja tekemään tarvittaessa rikosilmoituksen.

Jos saa epäilyttäviä tai rikokseen viittaavia viestejä, ne kannattaa ottaa talteen.

– Näissä rikoksissa asianomistajana ei välttämättä ole vain oma lapsi, vaan yhdellä ja samalla tekijällä voi olla kymmenen tai viisikymmentä uhria. Virtuaalimaailman hyväksikäyttö voi laajentua reaalimaailman puolelle.

*Haastateltavan nimi muutettu.