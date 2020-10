Kommentti: Sote pitää nyt hallitusta kasassa – keskustan hillotolppa on niin lähellä

Ikiaikainen tavoite maakunnista on lähellä ja siksi keskusta saattaa pysyä hallituksessa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kun hillotolppa on lähellä, ei kannata kääntyä takaisin.

Tiistaina hallitus kertoi uusista sote-linjauksistaan. Niihin sisältyvät hyvinvointialueet, joita on myöhemmin tarkoitus alkaa kutsua maakunniksi. Maakunnat ovat keskustan vanha tavoite.

Koska keskusta on iät ja ajat suosituin puolue maaseutuvaltaisessa Suomessa, se uskoo saavansa maakuntahallinnon ja -vaalien avulla lisää päätösvaltaa reviireillään. Nyt maakuntavaalit tosin kulkisivat ainakin aluksi aluevaalien nimellä vuonna 2022.

Juha Sipilän hallitus oli kaatua alkumetreilleen, koska keskustajohtaja ajoi maakuntia niin kiivaasti. Keskusta pääsi kompromissiin kokoomuksen kanssa, lupaamalla terveydenhuoltoon ”valinnanvapautta”, joka miellytti terveysbisnestäkin. Sipilän hallituksen sote kaatui kalkkiviivoilla, keskustan haave ei sammunut.

Nyt keskustalle olisi luvassa paljon vähemmän kuin Sipilän suunnitelmissa. Sanna Marinin hallituksen kaavailua on kutsuttu luurankomalliksi. Ajatuksena on, että kun ei yritetä liikaa, voidaan ehkä päästä maaliinkin.

Keskustalle tärkeintä on, että himoittujen maakuntien ydin kuitenkin syntyisi. Tulevina vuosikymmeninä poliittiset suhdanteet vaihtelevat ja aina joskus tulee tilaisuus maakuntien vallan kasvattamiseen. Sillä keskustahan on ikuinen.

Voittaako pelko vai laskelmointi?

Paitsi, että keskustakaan ei välttämättä ole ikuinen. Hillotolpan pystyyn saaminen ei lohduta kuollutta hevosta.

Moni keskustalainen pelkää, että keskusta tekee kuolemaa. Sipilän oikeistolaisessa hallituksessa sen kannatus laski. Antti Rinteen ja Marinin punavihreään vivahtavissa hallituksissa se ei ole noussut.

Osa keskustalaisista vastusti mukaan lähtöä ja haluaisi pois. Osa ajattelee, että ratkaisu on tehty. Koko ajan ei voi vuolaassa virrassa venettä vaihtaa tai tippuu ja hukkuu.

Uusi puheenjohtaja Annika Saarikko ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen tuntuvat ajattelevan, että Marinin veneessä pysytään. Virallinen syy on, että maa on kriisissä pandemian vuoksi. Nyt ei voida alkaa hallitusta hajottamaan.

Ajan myötä maakuntapäämärän merkitys kasvaa, kun hanke etenee. Nyt sote jäi oppositiolta maskikohun jalkoihin. Kuukausien ja vuosien tähtäimellä se pysyy asialistalla, kohut tulevat ja menevät.

Kokoomuksen Petteri Orpo sentään ehti todeta, että ”viime kaudella tehtiin se virhe, että lähdimme keskustan painostamana maakuntamallin pohjalta rakentamaan sotea”. Orpon mukaan tämä oli väärin ja toimimatonta. Virhettä ei pidä toistaa.

On vaikea, että kokoomusjohtaja voisi tästä kannasta vetäytyä. Takki on käännetty jo niin monta kertaa, että se muuten hajoaa.

Toisaalta keskustan houkuttaminen pois Marinin hallituksesta taitaisi vaatia kokoomukselta juuri lupausta maakunnista. Hankala yhtälö.

Perussuomalaiset etenevät maalle

Hillotolpan toi politiikan kielikuvien mies Timo Soini, joka nyt muistelee. Muut miehet toimivat.

Perussuomalaiset vaikuttaa tällä hetkellä kokoomusta huomattavasti harkitsevammalta strategioiltaan ja taktiikoiltaan. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho kiertää sitkeästi pikkukuntia puoluekoneistoa pystyttämässä.

Monia maaseudun asukkaita pelottaa hallituksen ilmastopolitiikkaa ja monet muut asiat vain harmittavat nykyajan kotkotuksina. Halla-aho kalastaa heitä. Perussuomalaiset satsaa kaiken ollakseen ensi kevään kuntavaaleissa suurin puolue.

Helsingin Sanomain haastattelussa Halla-aho uskoo, että ”jos kepu saa perusteellisen selkäsaunan kuntavaaleissa, se lähtee hallituksesta. Olen jopa täysin varma tästä asiasta”.

Itseään toteuttavissa ennusteissa on se vaara, että ne voivat jäädä juuri luonteensa vuoksi toteutumatta. Kolhitulla keskustalla on yli sadan vuoden aikana rakennettu maalaisliiton koneisto. Maalla puolueuskollisuus on erityisesti vanhemman väen veressä, eikä maalla enää paljoa muuta väkeä olekaan.

Kun maailma on muuten sekaisin ja sekava, perussuomalaiset voivat maakunnissa tarjota juuri sen hyvän vihollisen, joka potkaisee keskustan koneiston käyntiin.

Tulee jännät kunnallisvaalit.