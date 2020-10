Kokenut rikostutkija puhuu uutuuskirjassa 16-vuotiaan poikansa kuolemasta: ”Purin hammasta, toimin ja järjestelin”

Rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson kertoo muistelmakirjassa, että monien mielestä hän suri väärin menetystään.

Kesä 2003. Helsingin poliisissa työskentelevä Kenneth Eriksson on menossa yökierrokselle, mutta ennen töitä hän ehtii rupatella hetken poikansa kanssa puhelimessa.

Robert on 16-vuotias. Koulu on juuri päättynyt, ja hän on mennyt kummivanhempiensa luo Sipooseen. Isä ja poika puhuvat siitä, mitä tekisivät kesälomalla. Suunnitelmissa siintää viikko mökillä Tammisaaressa. Ennen kuin puhelu päättyy, Robert valittelee päänsärkyä. Hän on ehkä vilustunut.

– Ota Buranaa, Kenneth sanoo pojalleen.

Seuraava puhelu tulee aamukahdeksan jälkeen, kun Kennethin työvuoro on jo päättymässä. Soittaja on tällä kertaa hänen puolisonsa ja Robertin äiti Nete.

Nete kertoo, että Robert on tajuton ja Medi-Heli hälytetty paikalle. Poikaa ei saa hereille. Kun Kenneth kysyy, onko poika kankea tai sinertääkö hän, Nete kertoo Robertilla olevan mustelmia niskassa.

Totta kai Kenneth kokeneena poliisina tietää, että mustelmat eivät ole vain mustelmia vaan lautumia – violetinpunaisia läikkiä, jotka alkavat ilmaantua vainajan ihoon noin puoli tuntia kuoleman jälkeen.

Silti hän ajattelee, että ehkä ne sittenkin ovat tavallisia mustelmia. Hän juoksee Pasilan poliisitalon parkkihalliin, nousee autoonsa ja lähtee ajamaan kaasu pohjassa kohti Sipoota.

Jokainen pääkaupunkiseudun rikosuutisointia vähänkään tiiviimmin seurannut tunnistanee rikosylikonstaapeli Kenneth Erikssonin (s. 1960) nimen.

Hän on työskennellyt poliisina 1980-luvulta lähtien, ja suuren osan urastaan hän on käyttänyt paritus- ja ihmiskaupparikosten paljastamiseen. Hänen tutkimiinsa juttuihin kuuluvat muun muassa Suomen suurin kultakaupparyöstö, Cannonball-jengin ampumistapaus, pankkiryöstöaalto ja joensuulaisen ”mallitoimiston” törkeä seksuaalirikosvyyhti.

Tuota pitkää uraa käydään läpi nyt eläkkeelle jäävän Erikssonin muistelmakirjassa Kovat kadut. Ammattirikollisten jäljillä (WSOY), joka ilmestyy torstaina 15. lokakuuta. Teoksen on kirjoittanut muun muassa Hufvudstadsbladetissa työskennellyt freelancertoimittaja Jeanette Björkqvist.

Kirjan kaikkien rikosjuttujen – niitä on lähes mittaamaton määrä – lomasta terävimpänä ja kipeimpänä nousee kuitenkin kertomus Erikssonin omasta menetyksestä.

Erikssonin muistelmateoksen kirjoitti tällä hetkellä freelancertoimittajana työskentelevä Jeanette Björkqvist.­

Eriksson muistelee kirjassa, että kun lähti kesällä 2003 kaahaamaan Pasilan poliisitalolta kohti Sipoota, 30 kilometrin matkassa ei kestänyt edes varttituntia. Se tarkoittaa noin 130 kilometrin keskituntinopeutta.

– Ajoin helvetin lujaa. Rikoin kaikkia liikennesääntöjä.

Hän tiesi mitä perillä odotti, sillä Medi-Helin lääkäri oli soittanut hänelle kesken matkan ja kertonut, ettei mitään ollut enää tehtävissä. Robert oli kuollut vain 16-vuotiaana. Yhdessä yössä sattuma oli ottanut maailmaa kahvoista ja kääntänyt sen päälaelleen.

Eriksson ennätti paikalle ennen ruumisauton tuloa. Robert makasi hengettömänä lattialla, ja Erikssonin nuorempi poika Rony lohdutti isäänsä sanoen: isä, kyllä tästä selvitään.

– En ikinä unohda, kun he kertoivat, kuinka Rony oli yrittänyt antaa isoveljelleen ensiapua. Että hän, neljätoistavuotias, oli ollut niin hyvin kartalla, että oli yrittänyt elvyttää isoveljeään. Mutta oli ollut jo liian myöhäistä, Eriksson muistelee kirjassa.

Ruumiinavaus paljasti myöhemmin kuolinsyyn: keuhkokuume. Se oli aiheuttanut häiriöitä sydämessä ja vienyt nuoren pojan hengen aamuvarhain.

Ennen pojan kuolemaa Eriksson oli ollut työnarkomaani. Moni odotti, että tragedia pysäyttäisi Erikssonin, mutta kävikin päinvastoin. Hän alkoi, jos vain mahdollista, painaa töitä yhä enemmän.

– Jos päästää itsensä putoamaan, sieltä voi olla vaikea päästä ylös. Sellainen reaktio ei sovi minulle. En ole sellainen ihminen, en ole koskaan ollut. Minä purin hammasta, toimin ja järjestelin. Totta kai, jos olisin ruvennut dokaamaan tai vaipunut masennukseen, useimmat olisivat ymmärtäneet sen. En kuitenkaan tehnyt niin, Eriksson kertoo kirjassa.

Eriksson kuvailee kirjassa, että hänestä tuli entistäkin enemmän ”yksinäinen susi” ja myöntää, etteivät äärimmäinen työtahti ja hänen kylmäkiskoinen tapansa käsitellä surua helpottaneet arkea kotona.

Moni antoikin ymmärtää, että hän suri väärin. Eihän hän edes itkenyt.

Eriksson kertoo kirjassa, ettei itkeminen yksinkertaisesti kuulunut hänen tapoihinsa käsitellä sellaisia asioita kuin suru, menetys ja kuolema. Surra voi monella tavoin.

– Totta kai on ollut katkeruuden hetkiä, jolloin ajattelin, että voisin tehdä listan sadasta idiootista, joiden olisi pitänyt kuolla Robertin sijaan. Ja että juuri hän olisi ansainnut elää. Mutta ketä se olisi auttanut, jos olisin hautautunut tällaisiin tunteisiin?

– Menetykset ja vastoinkäymiset ovat aina antaneet minulle voimaa toimia. Niin myös tällä kertaa. Robert oli kuollut, vaikka maailmassa oli satoja kusipäitä, joiden olisi pitänyt kuolla ennen häntä. En kuitenkaan voinut tehdä muuta kuin nousta ja jatkaa matkaa. Jatkaa yhteiskunnan rikkaruohojen kitkemistä entistäkin tylymmin ottein.