Alueille tulossa järeitä korona-aseita – näitä muutoksia hallitus ajaa lakiin

Hallitus esittää kunnille ja aluehallintovirastoille laajoja valtuuksia koronan hallintaan.

Hallitus kokoontuu tänään Säätytalolle puimaan muutoksia tartuntatautilakiin. Muutokset antaisivat kunnille ja aluehallintovirastoille järeitä työkaluja koronan hoitoon.

Alueelliset viranomaiset voisivat tarvittaessa muun muassa sulkea ostoskeskuksia, määrätä ihmisiä karanteeniin ja passittaa koronapotilaita naapurikuntiin.

Tavoitteena on mukauttaa normaalioloihin säädetty laki vastaamaan epidemia-aikaa, jotta vältettäisiin keväällä koettu tilanne, eikä maahan tarvitsisi säätää uudestaan valmiuslakia.

Hallituksen lakiesitys on ollut lausuntokierroksella.

Kyse olisi suuresta puuttumisesta kansalaisten perusoikeuksiin ja elinkeinonharjoittamiseen. Lain valmistelussa on kuultu opposition edustajia.

Hallituspuolueet ja oppositio kokoontuivat keskiviikkona iltakouluun, jossa esitystä käytiin läpi.

Laki olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Hallitus keskusteli tartuntalain muutostarpeista keskiviikkona yhdessä opposition kanssa Säätytalolla järjestetyssä tilaisuudessa.­

Valtaa alueille

Vastuu järeistä epidemiatoimista siirtyisi valtioneuvoston ja eduskunnan sijaan kunnille ja aluehallintovirastoille.

Hallitus esittää, että viranomaiset voisivat tarvittaessa rajoittaa perustuslaissa taattua elinkeinovapautta. Etusijalle menevät terveydelliset seikat ja väestön suojelu pandemialta.

Lisäksi halutaan turvata sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän toimintakyky.

Tartuntatilanteen pahentuessa viranomaiset voisivat määrätä asiakastiloihin ”tietyin poikkeuksin” yleiset hygieniatoimet.

Uskonnolliset kokoontumiset ja perhe-elämään liittyvät tapahtumat ovat rajoitusten ulkopuolella. Häitä ja perhejuhlia voi järjestää tavalliseen tapaan.

Koronalingot kiinni

Elinkeinonharjoittajien tulee pohtia, miten ne ehkäisevät tartuntariskiä ja lähikontaktien syntymistä yrityksen tiloissa.

Lähikontaktilla lainsäätäjä tarkoittaa suoraa fyysistä kontaktia tai oleskelua joko kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuuttia toisen kanssa.

Ruuhkia ja jonoja tulee välttää.

Tartuntariskiä voidaan välttää erilaisin tilajärjestelyin, porrastamalla aikatauluja ja rajoittamalla asiakasmääriä. Asiakkaille pitäisi tarjota käsidesiä.

Jos elinkeinonharjoittajan katsottaisiin rikkoneen vaatimuksia räikeästi, voitaisiin rikkomukseen vastata sakkorangaistuksella.

Äärikeinona alueellisilla viranomaisilla olisi valta sulkea sellaisia tiloja, joista tartuntaketjut ovat lähteneet. Tilat voitaisiin sulkea osittain tai kokonaan enintään kuukaudeksi.

Seuraavat tilat kuuluvat esityksen mukaan korkean tartuntavaaran piiriin:

Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat

Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet

Festivaalit ja markkinat

Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat

Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat

Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat

Kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat

Ostoskeskukset

Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat

Museot ja galleriat

Kirjastot

Uimahallit, maauimalat kylpylät ja saunat

Hygieniavaatimukset koskevat myös henkilöliikennettä. Busseissa ja junissa pitää olla tavallista väljempää. Käsidesiä tulee olla saatavilla.

Tarpeen vaatiessa viranomaisella olisi valtuudet rajoittaa matkustajamääriä. Asiasta päättää Liikenne- ja viestintävirasto.

Karanteeni tiukemmaksi

Tartunnalle altistuneet henkilöt voitaisiin asettaa karanteeniin muuallekin kuin terveydenhuollon yksiköihin.

Karanteenipaikkoja olisivat kodit, perhekodit ja esimerkiksi turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset.

Uuden lisäyksen mukaan karanteenipäätöksen tehneen on annettava henkilölle tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi välttämättömät ohjeet.

Hoitoon naapurikuntaan

Koronapotilaita voidaan ryhtyä hoitamaan muualla kuin oman kunnan alueella.

Alueellisille virkamiehille esitetään valtuuksia velvoittaa kuntia tai kuntayhtymiä järjestämään sote-palveluja muiden kuntien asukkaille. Tavoitteena on suojella sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää ylikuormitukselta epidemia-alueilla.

Tarpeen vaatiessa sote-palveluja voisi tarjota myös esimerkiksi vankiterveydenhuollon yksikkö, valtion mielisairaala tai valtion koulukoti.

Esityksessä huomautetaan, että ehdotukset voivat vaikuttaa elinkeinovapauden lisäksi perustuslaissa taattuun omaisuudensuojaan. Hallitus perustelee rajoituksia sillä, että ne turvaavat perustuslaissa kansalaisille taatun oikeuden elämään ja välittömään huolenpitoon.

Myös tiedonsaantioikeuteen suunnitellaan muutoksia. Tarkennuksia vaadittaisiin muun muassa poliisin tiedonsaantioikeuteen karanteeni- ja eristämispäätösten valvontaa varten.

”Kuulostaa hurjalta”

Yrittäjät ovat tyrmistyneitä esityksestä.

Matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustavan MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että suunnitellut valtuudet kuulostavat hurjilta.

Hänen mielestään nyt esitetään pitkälle meneviä säännöksiä elinkeinonvapauden, omaisuuden suojan ja työntekijöiden näkökulmasta.

– Voidaan köykäisesti määritellyin perustein rajoittaa eri yritysten toimintaa tai jopa sulkea yksittäinen paikka.

Pelottavalta tuntuu hänen mielestään se, että rajoituspäätöksiä voidaan tehdä kunnallisella tasolla.

– Suomessa on yli 300 kuntaa. Minkälainen osaaminen siellä on ja minkälainen oikeusturva on näillä yrityksillä.

Lappi muistuttaa, että yritykset elävät vaikeita aikoja. Korona on hiljentänyt liiketoimia, asiakkaita on entistä vähemmän.

– Tilanne pahenee muutenkin talven ja kevään aikana. Kulut juoksevat, mutta rahaa ei tule.