”Grönlannin lumitykki” linkoaa Suomeen jopa 20 sentin kinokset – meteorologit erimielisiä tuiskuttajan alkuperästä

Tuleeko lumitykki Grönlannista vai Jan Mayenin alueelta?

Suomi saa ensilumen erittäin todennäköisesti ensi lauantaina ja aivan varmasti viimeistään sunnuntaina, ennakoi meteorologi Anna Latvala sääpalvelu Forecasta.

Latvalan kollega Markus Mäntykangas lanseerasi tiistaina järeän termin ”Grönlannin lumitykki” ja uskoi sen moukaroivan Lappia 10–20 sentin lumiannoksilla ja Koillismaata jopa puolimetrisillä latauksilla.

Ilmatieteen laitos ei lähde mukaan kilpavarusteluun.

Mutta kaivaa kartat esiin.

– En puhuisi Grönlannista. Tämä matala syvenee Jan Mayenin pohjoispuolella, sen ja Huippuvuorten välissä, ja imaisee sieltä napa-alueilta kylmää mukaansa, päivystävä meteorologi Hannu Valta sanoo.

Jan Mayen on Norjalle kuuluva Pohjoisen Jäämeren saari, jonka pinta-ala on 373 neliökilometriä. Saari on vuoristoinen ja ilmastoltaan arktinen, tuulinen ja sumuinen, – ja Grönlantiin verrattuna säämahtina lilliputti.

Jan Mayenin löysi 500-luvulla irlantilainen Pyhä Brendan, joka kuvitteli vulkaanisen toiminnan vuoksi nähneensä helvetin portit.

Tanskalle kuuluvan Grönlannin pinta-ala on yli kaksi miljoonaa neliökilometriä.

Yhtä mieltä sääpalveluissa ollaan, että lunta tulee.

– Kyllä se lumisade sieltä edelleen on viikonlopuksi tulossa, Latvala vakuuttaa.

– Sen tarkempi muoto ja ajoitus eli missä ja milloinkin hakee vielä vähän paikkaansa, Latvala lisää.

”Tykki” alkaa tuiskia lauantaina.

– Varsinkin etelämpänä Lapissa tulee silloin myös vettä, mutta kun se (matala) vähitellen liikkuu Suomen yli sunnuntaina ja vähän myös maanantaina, sää muuttuu pohjoisesta alkaen lumisemmaksi, Latvala kuvailee keskityksiä.

Latvala vakuuttaa, että koko Lapissa sataa jossain vaiheessa lunta, ”parhaimmillaan toistakymmentä tai parikymmentä senttiä päivässä”.

– Ja kyllä Koillismaakin saa osansa, ainakin parikymmentä senttiä.

– Se on kuitenkin aluksi vähän vetistä ja voi painua kasaan, Latvala ennakoi lässähdyksiä.

”Grönlannin lumitykin” kantama saattaa sunnuntaina ja maanantaina ulottua Keski-Suomeen asti, ”Tampereen ja Vaasan välille”.

– Ne ovat siinä rajoilla, enemmän (mahdollista) lännessä, mutta idässäkin ihan mahdollista, Latvala arpoo.

Hän korostaa, että matalapaine on rikkonainen ja laajimmat sateet painottuvat lännen puolelle.

– Se muuttuu koko ajan hajanaisemmaksi, mikä vaikuttaa siihen, missä lumisateita tulee, Latvala muistuttaa.

Lunta sateli jo keskiviikkona Lapin perukoilla, mutta Latvala ei usko, että siitä riittää ensilumeksi. Ensi lumi mitataan virallisesti kello 9 aamulla, ja sitä pitää olla maassa ainakin sentti.

– Se näyttää aika lailla sulaneen jo, Inarin Angelissa on vielä, mutta tuskin enää aamulla, Latvala pohti keskiviikkona illansuussa.

Ilmatieteen laitoksen Valta uskoo eniten lunta satavan viikonvaihteessa Kuusamon seudulle ja Etelä- ja Keski-Lappiin, jopa ”yli 20 senttiä”.

– Ja jotain hajanaisia lumiräntäsateita voidaan saada Keski-Suomessa asti.

– Matalan liike on kuitenkin vielä vähän epävarma.