Yhä isompi osa Suomessa tapahtuvasta prostituutiosta on romanialaisten pyörittämää.

Helsingin poliisin mukaan suuri osa Suomessa tapahtuvasta prostituutiosta toimii tätä nykyä romanialaisten voimin, kertoo Helsingin Sanomat. Aiemmin prostituoituja tuli runsaasti myös esimerkiksi Tshekistä, mutta heidän määränsä on poliisin mukaan vähentynyt huomattavasti.

Romanialaislähtöistä ihmiskauppaa tutkineesta Helsingin poliisista kerrotaan HS:lle, että jopa 75 prosenttia verkossa seksiä kauppaavista naisista on kotoisin Romaniasta. Taustalla on usein johdettu paritusrinki ja romanialaisia ihmiskaupan uhreja. Naiset houkutellaan Romaniasta Suomeen prostituoiduiksi esimerkiksi kertomalla heille, kuinka hyvin seksillä voi maassa tienata.

– Taustalla ovat usein henkilökohtaiset taloudelliset syyt. Romania on köyhä maa. Työskentelemällä prostituoituna Suomessa nainen voi tienata jopa 5 000 euroa viikossa, joka on paljon enemmän kuin Euroopassa keskimäärin, rikoskomisario Jukka Larkio Helsingin poliisista sanoo Helsingin Sanomille.

Ilta-Sanomat kertoi lokakuussa 2017, että Helsingin seksimarkkinoita hallitsivat tuolloin romanialaiset ja tsekkiläiset.

– Uskallan väittää, että aika iso osa romanialaisista prostituoiduista on paritettuja. Tshekkien kohdalla se menee 50–50. Tshekkien kohdalla parittaja on usein ulkomailla, Kenneth Eriksson Helsingin poliisilaitokselta kertoi tuolloin IS:lle.

Viime viikolla uutisoitiin poliisin tutkimasta laajasta ihmiskauppajutusta, jossa poliisi epäilee Romaniasta johdetun ryhmittymän värvänneen ja tuoneen Suomeen kymmeniä romanialaisnaisia tekemään töitä prostituoituna.

Epäillyt rikosnimikkeet tapauksessa ovat ihmiskauppa ja törkeä paritus. Juttuun liittyen rikoksesta epäiltyinä on vangittu Suomessa viisi miestä ja yksi nainen. Lisäksi yksi mies on vangittu Romaniassa. Poliisin mukaan toiminnan epäillään alkaneen vuonna 2013 ja jatkuneen tämän vuoden toukokuuhun saakka. Rikoshyödyksi epäillään satojatuhansia euroja.

Ryhmässä on ollut 6–8 niin sanottua johtohenkilöä, joista osa on sukua toisilleen.

– Osalle naisista on kerrottu erehdyttävästi siitä, mikä heidän toimenkuvansa olisi Suomessa. Osa taas on tiennyt, mitä töitä he ovat olleet tulossa tekemään, poliisi kertoi tiedotteessa viime viikolla.