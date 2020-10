EU-maat pääsivät sopuun koronamatkustusrajoitusten kriteereistä, mutta jäsenmaat päättävät itse, miten niitä soveltavat

EU yrittää luoda yhteistä liikennevalomallia, joka antaisi pohjan matkustusrajoitusten soveltamiselle.

Euroopan unioni on päättänyt yhteisistä kriteereistä, joiden perusteella matkustusrajoituksia voidaan koronaviruksen suitsimiseksi määrätä. Päätöksen tekivät jäsenmaiden eurooppaministerit tapaamisessa Luxemburgissa.

Uusien kriteerien avulla pystytään tekemään yhteisiä linjauksia siitä, mitkä EU:n osat katsotaan riskialueiksi.

Kriteerit ovat ennen kaikkea suosituksia, ja jäsenmaat tekevät itse omat päätöksensä siitä, miten ne määräävät matkustusrajoituksia. Yhteisten kriteerien on tarkoitus auttaa koordinoimaan jäsenmaiden koronatoimia aiempaa yhdenmukaisemmiksi. Tähän asti maat ovat tehneet parhaiksi katsomiaan päätöksiä, mistä on seurannut kohtalaisen sekava eri linjausten kudelma.

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan on hyvä, että suosituksissa on kansallista joustovaraa.

– Terveys ja rajaturvallisuus ovat sen tyyppisiä asioita, jotka ovat kansallisessa päätösvallassa, ja näin ollen kaikissa tilanteissa on oltava riittävästi liikkumisvaraa hallituksille tehdä epidemiologiseen tilanteeseen soveltuvia omiakin kansallisia ratkaisuja, Tuppurainen sanoi kokouksen jälkeen.

Eurooppaministerien kokouksessa keskustelujen aiheina olivat koronakoordinaation lisäksi EU:n ja Britannian kauppaneuvottelut, oikeusvaltiokysymykset ja EU:n monivuotinen budjetti.

Liikennevalomallin perustana tautitapaukset ja testit

Nyt hyväksytyt suositukset lähtevät siitä, että jäsenmaat toimittavat viikoittain Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskukselle (ECDC) tiedot uusista koronatapauksista, tehdyistä testeistä ja siitä, kuinka suuri osuus testeistä on tuottanut positiivisen tuloksen.

Näiden pohjalta ECDC julkaisee EU-jäsenmaista viikoittaisen kartan, johon tautitilanne olisi merkitty alueittain yhteisillä liikennevaloilla.

Vihreitä olisivat alueet, joilla uusia koronatapauksia on 14 vuorokauden aikana ilmoitettu alle 25 kappaletta sataatuhatta ihmistä kohti ja testituloksista alle neljä prosenttia on ollut positiivisia.

Oranssi valo koskisi alueita, joilla suhdeluku on alle 50, mutta testituloksista positiivisia on yli neljä prosenttia. Alue olisi oranssi myös silloin, jos suhdeluku on 25–150 ja testituloksista alle neljä prosenttia on positiivisia.

Punainen valo koskisi suhdeluvussa yli 50:n alueita silloin kun testituloksista positiivisia on yli neljä prosenttia. Punaisia olisivat myös kaikki alueet, joissa suhdeluku ylittää 150:n.

Harmaiksi jäisivät alueet, joilta tietoa ei ole tarpeeksi tai testejä on tehty hyvin vähän.

Suomen omassa mallissa vihreän alueen rajana on pidetty 25:tä. Tuppuraisen mukaan suositellut värikoodit istuvat Suomen linjaukseen.

– Kyllä me kykenemme soveltamaan tätä neuvoston suositusta meidän tämänhetkiseen tilanteeseemme oikein hyvin, Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen ei halunnut kuitenkaan ennakoida tarkemmin, miten suositukset heijastuvat Suomen päätöksiin ja milloin päätöksiä matkustuksesta tehdään. Hallitus neuvottelee koronatilanteesta yleisesti torstaina.

– Uskoisin, että tämä neuvoston suositus otetaan suomalaisessa päätöksenteossa hyvin vahvasti huomioon, kun me teemme omia mukautuksia tähän pahentuneeseen tautitilanteeseen.

Koronavirustilanteen pahenemisen vuoksi sisärajavalvonta palautettiin eilen Suomen ja kaikkien Schengen-maiden välille. Rajoitukset jatkuvat 10. marraskuuta asti. Hallitus suosittelee nyt maahantulijoille omaehtoista 10 päivän karanteenia. Sitä voi halutessaan lyhentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä.

Maahanpääsyä ei saisi evätä

EU-komissio ehdotti syyskuun alussa matkustusrajoituslinjausten yhtenäistämistä, koska se piti nykyistä tilannetta liian sekavana ja kansalaisille hankalana. Komissio katsoi, että koronapandemiasta johtuville rajoituksille pitäisi määrittää yhteiset arviointiperusteet ja raja-arvot.

Nyt lähtökohtana on, että vihreiltä alueilta vihreille matkustettaessa vapaata liikkuvuutta ei tulisi rajoittaa.

EU-maat eivät saisi muissakaan tapauksissa evätä muista EU-maista matkustavien maahanpääsyä. Suosituksissa kehotetaan jäsenmaita käyttämään suhteellisuutta siinä, miten mahdollisia rajoittavia toimia sovelletaan oransseilta, punaisilta tai harmailta alueilta matkustaviin.

Rajoitustoimina jäsenmaat voisivat vaatia joko karanteeniin menoa tai testin teettämistä saapumisen jälkeen. Vaihtoehtona voisi olla myös etukäteen tehty testi.