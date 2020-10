Siltamäen uimahallissa Helsingissä vaarallisen aineen onnettomuus – uimahalli ja liiketilat tyhjennettiin

Kahden kemikaalin reaktiosta syntyi silmiä ja hengitysteitä ärsyttävää kaasua.

Siltamäen uimahalli Helsingissä ja uimahallin yhteydessä oleva liikekeskus suljettiin ja tyhjennettiin ihmisistä tiistaina iltapäivällä.

Syynä oli Helsingin pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Petri Strandbergin mukaan kahden kemikaalin reaktiosta syntynyt kaasu, joka ärsytti silmiä ja hengitysteitä.

Helsingin pelastuslaitos oli onnettomuuspaikalla usean yksikön voimin.­

– Liikekeskuksella on yhteinen ilmanvaihto, joten kaasua levisi koko kiinteistöön, Strandberg sanoi Ilta-Sanomille puhelimitse Siltamäen uimahallilta.

Strandberg sanoi, että joitakin ihmisiä altistui kaasulle. Muutama henkilö kävi paikalle hälytetyissä ambulansseissa tarkastuttamassa vointinsa, ja Strandbergin tietojen mukaan yksi henkilö lähti sairaalaan tutkimuksiin.

Tilanne sai alkunsa, kun uimahallin huoltomies oli sekoittamassa kahta kemikaalia keskenään uimahallin tiloissa. Aineiden sekoittaminen aiheutti kemiallisen reaktion, jonka seurauksena alkoi syntyä silmiä ja hengitysteitä ärsyttävää kaasua, ja kaasu levisi ulos huoltotilasta.

– Kaasu ei onneksi ollut myrkyllistä eikä syövyttävää, vain lievästi ärsyttävää, Strandberg sanoi.

Siltamäen uimahalli pysyy tiistai-illan suljettuna. Keskiviikkona toiminnan pitäisi jatkua normaalisti.­

– Nyt tilanne on se, että meillä on tuossa yksi tynnyri, jossa on jähmettynyttä kemikaaliseosta. Tynnyri siirretään toiseen astiaan ja toimitetaan edelleen jätteenkäsittelylaitokseen tuhottavaksi.

Strandberg sanoi, että usea liiketilassa toimiva yrittäjä lopetti työpäivänsä onnettomuuteen, kun pelastuslaitos tyhjensi kiinteistön.

– Uimahalli pysyy tiistai-illan kiinni. Toiminta liiketiloissa voi jatkua keskiviikkona taas normaalisti, Strandberg sanoi.