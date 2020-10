Työterveyslaitos suositteli maskeja keväällä kahden päivän ajan – sitten teksti katosi verkosta

Työterveyslaitoksen pääjohtaja sanoo tehneensä päätöksen maskilinjauksen muutoksesta itsenäisesti ja ilman painostusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisuudessa toimiva Työterveyslaitos (TTL) suositteli huhtikuun alussa maskien käyttöä, kun koronaepidemian ensimmäinen aalto oli jyrkässä kasvussa.

Hengitysperäisen altistuksen torjunnassa vuosikymmenten asiaosaamisen hankkinut TTL puolsi nettisivuillaan maskien laajaa käyttöä julkisissa tiloissa ja joukkoliikennevälineissä erityisesti sillä perustella, että maski vähentää hengitystie-eritteiden leviämistä ympäristöön.

Vain pari päivää myöhemmin linja muuttui, eikä maskien käyttöä enää suositettu.

Ilta-Sanomat kertoi maanantaina, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) olisi keväällä halunnut tiedottaa maskien käytöstä, mutta STM ei tätä halunnut. STM heitti asiassa pallon TTL:n suuntaan.

STM:n viestintäjohtaja Vivikka Richt kertoi IS:n haastattelussa maanantaina, että se halusi jakaa suureille yleisölle maskiohjeita TTL:n kautta.

Näin asiallisesti ottaen tapahtuikin keväällä, kun TTL:n avasi maskeja käsittelevän nettisivun 3. huhtikuuta. Maskien käyttösuositusta koskeva kappale lisättiin sinne 9. huhtikuuta.

– Kasvomaskia kannattaa käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista, esimerkiksi kaupoissa ja julkisissa liikennevälineissä. Kasvomaski saattaa vähentää hengitystie-eritteiden leviämistä ympäristöön, jolloin vähenee myös mahdollisuus siihen, että oireettomat viruksen kantajat levittäisivät virusta, TTL:n sivulla kerrottiin.

Työterveyslaitos suositteli 12. huhtikuuta verkkosivuillaan kasvomaskia muiden torjuntatoimien lisänä koronaviruksen leviämisen torjuntaan.­

Selkeä maskisuositus ehti kuitenkin olla TTL:n laitoksen sivulla vain kaksi päivää, minkä jälkeen teksti poistui. Sivu korvattiin uudella sisällöllä, joka oli samassa verkko-osoitteessa.

Asia nousi esille maanantaina, kun Ylen toimittaja Marja Sannikka hämmästeli kadonnutta tekstiä Twitterissä.

Minkä takia TTL poisti maskien käyttöä koskevan suosituksen tuolloin sivuiltaan, TTL:n pääjohtaja Antti Koivula?

– Minä pyysin sen poistamaan. Me otettiin se pois, koska meillä ei ollut varmuutta käytössä olevien maskien turvallisuudesta.

Minkälaista turvallisuutta tarkoitatte?

– Maskien materiaalia, hyvä esimerkki on itsetehdyistä maskeista, joissa suositeltiin vaikka käyttämään muovia. Muovin läpi on vaikea hengittää.

Tuliko sosiaali- ja terveysministeriöstä ohjeistusta tai painostusta teille?

– Eeei, se oli meidän omaa tilanteen käsittelyä. Meille annettiin tehtäväksi ohjeistaa, koska meillä oli hyvää ymmärrystä hengityssuojaimista. Mutta tuo päätös, [käyttösuosituksen poistaminen] se on minun päätös.

Mitä niin olennaista tietoa tuli kahden päivän aikana, että maskisuositus päätettiin poistaa?

– Ennen kaikkea se, että emme olleet varmoja maskiturvallisuudesta.

Minkä maskien?

– Niiden joita silloin oli markkinoilla ja joita ihmiset olisivat itse alkaneet tekemään.

Minkä takia ette varoittaneet itse tehtyjen maskien mahdollisista turvallisuusriskeistä, vaan poistitte niiden hyödystä kertovan koko kappaleen?

– Kyllä me siihenkin otettiin kantaa.

Päätitte kategorisesti olla suosittamatta mitään maskeja, vaikka markkinoilla on turvallisiakin maskeja?

– Nyt mennään kyllä aika syvälle tähän. Aika mielellään keskustelen eri maskien turvallisuudesta. Me otettiin pois se kappale netistä, koska ei oltu silloin varmoja kaikkien markkinoilla olleiden maskien turvallisuudesta.

Mutta ettehän te ole lupaviranomainen, joka vastaa maskien turvallisuudesta, CE-merkeistä ja myyntiluvista?

– Ei ollakaan, me olemme yksi asiantuntija muiden joukossa. Me otettiin kantaa vain siihen, että emme voi siinä vaiheessa suositella, kun ei tiedetty minkälaisia itsetehtyjä maskeja on markkinoilla.

Miksi asiaa ei ilmaistu keväällä kuten nyt tässä teette eli tyyliin ”varo omatekoisia maskeja”?

– No jos katsotaan tässä koko kesän mittaan tässä asiassa on opittu paljon lisää suosittelun suhteen. Oma lukunsa on mitä WHO sanoi kesällä omassa artikkelissaan ja toisaalta meillä on nyt oma näkemys, että maskit ovat nyt riittävästi turvallisia.

Mikä on nyt teidän linjanne maskien käytön suhteen?

– Se on THL:n suositusten mukainen eli maskia kannattaa käyttää silloin, kun riittävä turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.

Eli olette sitten palannut siihen muotoiluun, joka teidän sivulla oli 9. huhtikuuta?

– No suunnilleen ollaan, mutta iso ero on siinä, että kesällä WHO antoi suosituksen ja nyt on saatavilla turvallisia maskeja. Viime keväänä meidän tietoon tuli maskeja, joiden läpi hengittäminen oli vaarallista.

Missä sellaisia maskeja myytiin?

– En mene yksityiskohtiin, mutta minulla oli riittävä peruste vetää se suositus [maskien käyttösuositus TTL:n nettisivuilla] takaisin.