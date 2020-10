Suklaannälkäinen 21-vuotias mies mittaili painitaitojaan vartijoiden kanssa Lahdessa

Vartijat joutuivat huhkimaan palkkansa eteen. Puhejudoakin tarvittiin.

Lahden Kariston huoltoasemalla asioinut 21-vuotias mies työllisti virkavalta maanantaina iltapäivällä.

Mies teki kylläkin reippain mielin ostoksia huoltoaseman kaupassa. Mutta syystä tai toisesta mies ei aikonut maksaa 12 euron arvoisista suklaista ja monitoimiöljypurkista. Muina miehinä nuorukainen sujautti tuotteet vaatteidensa alle.

Vartijat olivat tilanteen tasalla, ja he olivat valmiita ahertamaan palkkansa eteen. He pyysivät miestä selvittämään asiaa, mutta nuorukainen oli toista mieltä. Hän päätti kokeilla, olisiko jaloissa riittävää nopeutta ja virtaa. No ei ollut, sillä neuvottelu ja pakoyritys päättyivät huoltoaseman tuulikaappiin. Sitten alkoi paini. Poliisin tiedotteen perusteella siitä ei ole tietoa, kuka oli niin sanotusti niskan päällä.

Paikalle singahti kolmas vartija. Hän ei paininut, vaan hän käytti maagisia sanojaan, puhejudoa, ja sai sillä tilanteen haltuunsa.

Lopulta paikalle tuli myös poliisipartio, joka löysi turvallisuustarkastuksen yhteydessä mieheltä anastetun omaisuuden lisäksi kaksi teräasetta. Poliisin mukaan miehen kontolla on useita omaisuusrikoksia kuluneen vuoden ajalta, minkä lisäksi hänestä oli useita etsintäkuulutuksia.

Poliisipartio nappasi miehen mukaansa, ja hänet vietiin poliisilaitokselle kuulusteluihin.

Miestä epäillään näpistyksestä sekä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta.