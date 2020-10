THL: Koronatartunnan vasta-aineet säilyvät ainakin neljä kuukautta

Lähes kaikille tartunnan saaneille muodostui vasta-aineita ensimmäisen kuukauden kuluessa tartunnasta

Koronavirustartunnan seurauksena elimistössä muodostuu vasta-aineita, jotka säilyvät ainakin neljä kuukautta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL uuden tutkimuksen perusteella.

Vasta-aineiden muodostumista ja säilymistä selvitettiin maaliskuussa alkaneessa THL:n ja Helsingin kaupungin tutkimuksessa, jossa on mukana 39 perhettä ja yhteensä 129 tutkittavaa. Perheissä vähintään yhdellä ihmisellä oli todettu koronavirustartunta tutkimuksen alkaessa.

Lähes kaikille koronatartunnan saaneille muodostui vasta-aineita ensimmäisen kuukauden kuluessa tartunnasta. Vasta-aineiden määrä laski seurannan aikana, mutta vielä neljän kuukauden kuluttua tartunnasta viruksen nukleoproteiinin tunnistavat vasta-aineet säilyivät mitattavissa lähes kaikilla tutkituilla, THL kertoo.

Tutkimuksessa mitattiin myös vasta-aineita, jotka laboratorio-olosuhteissa pystyvät neutraloimaan virusta. THL:n mukaan neutraloivia vasta-aineita muodostui lähes kaikilla tartunnan saaneilla ja suurimmalla osalla ne myös säilyivät seurannan ajan.

– Tutkimuksen tulokset vahvistavat näyttöä, että luonnollisen infektion aikaansaamat vasta-aineet ja mahdollinen immuniteetti säilyisivät ainakin neljä kuukautta, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin tiedotteessa.

THL:n mukaan tuloksilla on merkitystä myös rokotekehityksen näkökulmasta.

– Koska myös rokottamalla pyritään saamaan aikaan pitkäkestoisia neutraloivia vasta-aineita, on lupaavaa, että infektion tuottama immuniteetti on kestoltaan pidempi kuin aiemmin on raportoitu, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.