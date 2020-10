Tämä on Suomen koronatilanne nyt: katso maanantain tuoreimmat tiedot

Tässä ovat maanantain keskeisimmät tiedot kotimaan koronavirustilanteesta.

Suomessa todettiin maanantaina 214 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 12 212 kappaletta.

Kahden viikon aikana on raportoitu 2 469 tartuntaa, mikä on 1 353 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt 42,5 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

THL:n mukaan sairaalahoidossa on 46 ihmistä. Sairaalassa olevien määrä on kasvanut perjantaista yhdeksällä.

Sairaalassa olevista tehohoidossa on 10 ihmistä. Määrä on kaksinkertaistunut perjantaista, jolloin ilmoitettiin viidestä tehohoidettavasta.

Jyväskylässä 700 karanteeniin

Jyväskylässä viime viikolla ilmennyt laaja koronatartuntarypäs on saatu selvitettyä lähes kokonaan, kaupunki kertoi maanantaina. Kaupungin ylilääkäri Johanna Tuukkanen arvioi STT:lle, että viimeisetkin altistuneet tavoitetaan vielä maanantain aikana.

Viikonlopun ja maanantain aikana noin 700 ihmistä asetettiin karanteeniin. Joukkoaltistuminen tapahtui hengellisessä yksityistilaisuudessa syyskuun lopulla.

Sanomalehti Keskisuomalaisen tietojen mukaan tartunnat jäljittyvät uskonnolliseen yhteisöön, joka on rekisteröitynyt tänä vuonna. Yhteisö kokoontui Kukkumäessä seurantalo Valorinteellä.

Yhteisön pastori Dunia Buloba kertoo Keskisuomalaiselle, että loppuvuoden tapahtumat on peruttu.

Tilaisuuteen liittyviä koronavirustartuntoja on todettu yli 50.

Hengellisen yhteisön tilaisuuteen osallistui yli sata ihmistä, jotka on kaikki testattu. Ylilääkäri Tuukkanen kertoo, että paikalla oli lapsia, nuoria ja työikäisiä aikuisia.

Ylilääkärin mukaan tilaisuuden varotoimet jättivät toivomisen varaa.

– Näyttää siltä, ettei suosituksia ole noudatettu ollenkaan, Tuukkanen sanoo viitaten muun muassa kasvomaskien käyttöön tai turvavälien säilyttämiseen.

Jyväskylä antoi syyskuun lopulla kaikille yli 15-vuotiaille asukkailleen maskisuosituksen, joka on voimassa lokakuun loppuun asti. Maskeja tulee käyttää kaikissa julkisissa tiloissa sekä erilaisissa tapahtumissa sisä- ja ulkotiloissa.

Kaupunki korosti maanantaina, että maskisuositus koskee myös yksityistilaisuuksia.

Tuukkanen sanoo, että mahdollisia uusia rajoituksia pohdittaneen vielä tällä viikolla.

– Ryväs on aika lailla selvissä ja altistuneet koossa, mutta tilannetta pitää seurata. Kun saadaan lopullinen tieto altistuneiden määrästä, tehdään tarkentavia päätöksiä.

Ylilääkärin mukaan Jyväskylän koronatilanne on tätä tartuntarypästä lukuun ottamatta mennyt kahden viime viikon ajan parempaan suuntaan. Tartuntaketjujen alkuperästä lähes 90 prosenttia on terveydenhuollon tiedossa.

Vaasassa yli 70 altistumispaikkaa

Epidemian nopea kiihtyminen leviämisvaiheeseen on pakottanut viranomaiset reagoimaan myös Vaasan tilanteeseen. Maanantaista lähtien Vaasan seudulla on kielletty yli 10 henkilön kokoontumiset, mikä koskee kaikkia sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös on voimassa lokakuun loppuun.

Määräys koskee Kaskisen, Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Laihian, Luodon, Maalahden, Mustasaaren, Närpiön, Pedersören, Pietarsaaren, Uusikaarlepyyn, Vaasan ja Vöyrin kuntia.

Maanantaina myös valtaosa Vaasan peruskoululaisista siirtyi etäopetukseen, kun 4.-9.-luokkalaisille ei enää järjestetä lähiopetusta. Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu ilmoittivat etäopetukseen siirtymisestä jo aiemmin.

Vaasan koronatilanteesta muodostuu varsin synkkä kuva myös tarkastelemalla kaupungin verkkosivuillaan ylläpitämää listausta koronaviruksen altistumispaikoista. Maanantaina aamuyöstä päivittyvällä listalla oli 73 paikkaa, jossa vaasalaisten kerrotaan voineen altistua koronavirukselle. Listalla on esimerkiksi ravintoloita, kahviloita, kuntosaleja, kirjastoja, opiskelupaikkoja, rakennustyömaita, elokuvateattereita, joukkoliikennevälineitä ja kauppoja.

Listan tiedot ovat Vaasan kaupungin jäljitystiimin varmistamia, ja siltä poistetaan ne paikat, joiden altistumisvaarasta on kulunut yli 14 päivää.

Maskikeskustelu jatkuu

Maskisuositukset ovat olleet viime aikoina poliittinen kuuma peruna. IS uutisoi maanantaina, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) olisi keväällä halunnut jakaa yleisölle laajemmin tietoa kasvomaskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä, mutta sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei pitänyt sitä tarpeellisena.

STM siis todellisuudessa esti THL:n tiedotuksen, koska poikkeusolojen aikana käytännössä kaikki THL:n koronaan liittyvä viestintä kulki STM:n hyväksynnän kautta.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan asiasta käytiin keskustelua THL:n ja STM:n välillä useita kertoja huhti–toukokuussa ja vielä kesäkuun alussa.

– Samalla tavalla kuin ihmisiä kannustettiin pitämään kiinni hygieniatoimista, tähänkin olisi voinut liittyä myös tällaista tietoon ja asialliseen arvioon perustuvaa infoa. Mutta sitä oli aika niukasti mahdollisuus silloin jakaa, Tervahauta sanoi IS:lle.