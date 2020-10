Tero Karjalaisen kolumni: Mauton kansa tyylikkäässä rakennuksessa – paraatiesimerkkinä 110 miljoonan euron Väre

Liian luovien arkkitehtien ja liian nuukien poliitikkojen ei pitäisi sekaantua rakentamiseen, kirjoittaa Ilta-Sanomien uutispäällikkö Tero Karjalainen kolumnissaan.

Mitä saadaan kun yhdistetään visioistaan innostuneet arkkitehdit ja kustannuksia viilaavat poliitikot? Aalto-yliopiston Väre-rakennus Espoon Otaniemessä (2018). Väre maksoi 110 miljoonaa euroa ja näyttää hyvältä, mutta opiskelijoiden mielestä se ei sovellu käytännönläheiseen ja käsityötä vaativaan opiskeluun (HS 21.9.).

Rakennuksessa piisaa avaria hukkaneliöitä ja valkoisia koppeja, joissa tulijaa tervehtii vain fläppitaulu ja sähkötöpseli kannettavalle tietokoneelle. Suorastaan surkuhupaisana opiskelijat pitävät sitä, että Väre oli ehdolla arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saajaksi.

Arkkitehtikilpailun järjestäjien mielestä (HS 24.9.) Väreen arkkitehtuuri on edelleen hallittua, kaupunkikuvallisuus ansiokasta ja rakennus on muunneltava, vaikka rakennus tehtiin halvemmalla kuin oli tarkoitus. Arkkitehti on aina oikeassa ja kansa mautonta, joka ei ymmärrä arvostaa ylhäältä tiputettua helmeä.

Alvar Aallon ajatuskatko

Helsingin uusi Oodi-kirjasto on hieno, Olympiastadion on hieno. Parasta on jos käytännöllisyys ottaa kaverikseen kunnollisen ulkonäön. Akateemikko Alvar Aalto (1898–1976) suunnitteli maailmanluokan rakennuksia, joita on usein mukava käyttääkin. Mutta hänkin oli vain ihminen.

Työskentelin muinoin Aallon suunnittelemassa Jyväskylän Valtiontalossa. Aalto oli piirtänyt Valtiontalon toiseen kerrokseen toimistoja ja juhlasalin, mutta ilmeisen ajatuskatkoksen vallitessa vain yhden miestenvessan.

Ainoa vessa oli niin pieni, että pöntöllä piti 185-senttisenä istua vinottain, jos oven halusi sulkea. En väitä että rakennusten suunnittelu helppoa olisi, kun tarpeet muuttuvat, mutta Alvar Aalto ei ehkä 1920-luvulla nähnyt etukäteen, että samaan kerrokseen perustettaisiin myöhemmin taukotila kymmenille Jyväskylän liikenteen bussinkuljettajille.

Kerroksen ainoaan vessaan jonotettiin, ja omalla vuorolla oli ilo istahtaa edellisen käyttäjän lämmittämälle renkaalle. Bussinkuljettajissa oli pitkiä miehiä, jotka istuivat asialla ovi raollaan. Käry leijaili käytävälle ja tunki avoimesta ovesta toimistoon ja sieraimiin saakka.

Arkkitehdillä on vastuu, ettei rakennuksissa huudeta ajan perkelettä seuraavat vuosikymmenet. Jos arkkitehti mokaa, niin virhe rassaa vuosikymmenet. Jos ummehtunut kolumnisti kirjoittaa huonosti, juuri ketään ei kiinnosta.

Ikkunan sai auki

Kävin peruskoulun yläasteen vanhanaikaisessa koulussa, joissa oli käytäviä ja luokkahuoneita. Kivestä tehty rakennus oli suunniteltu kestämään pohjoisen säät ja murrosikäisten hyökkäykset. Ikkunat sai auki.

Maalinkatkuinen käsityöluokka tuulettui välitunnilla vartissa, toisin kuin Väreen muuntojoustavat kopit HS:n mukaan. Poliitikkoja voi syyttää nuukailusta, mutta saranallisia ikkunoita saa edullisesti alen eturysäyksenä joka toisesta rautakaupasta.

Minkä tahansa postilaatikkoa isomman rakennuksen tekeminen on Suomessa niin jumalattoman kallista, että niiden tekemiseen ei pitäisi sotkea liian luovia eikä liian pihejä ihmisiä. Halvalla tehdystä voi syntyä henkisesti kallista jälkeä.