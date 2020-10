Albert kuolee kuuden päivän päästä ja odottaa rauhaa – maanantai-iltana alkava tv-sarja pohtii, kenellä on oikeus kuolla

Suomalaisessa Oikeus kuolla -sarjassa tavataan vakavasti sairaita ihmisiä, jotka haluavat itse päättää omasta kuolemastaan, lääkäreitä sekä läheisiä, jotka ovat valmiita auttamaan.

Hollantilainen Albert istuu kahvilla puolisonsa Navan kanssa. Nava tuumaa, että tämä on miehen elämän viimeinen lauantai. Pari puhuu hautajaisjärjestelyistä, joihin Albertilla ei ole juurikaan sanottavaa.

– Ei se ole tärkeää, hoidetaan tämä vain äkkiä pois alta.

Hautajaiset tuntuvat sivuseikalta siinä isossa kuviossa, että aivosyöpää sairastava Albert on kuolemassa seuraavan viikon perjantaina. Kysyttäessä montako päivää miehellä on jäljellä, tämä laskee sormiaan:

– 1, 2, 3, 4, 5 ja kuudentena rauha. Se tuntuu todella hyvältä. Niin on parasta, hän hymyilee.

Puoliso haluaisi vielä lisää jatkoaikaa.

– Tahdon yhden päivän lisää, mutta loogisesti tiedän, että mitä sillä yhdellä päivällä, kuukaudella tai vuodella tekee. Kuoleman varjo roikkuu kuitenkin kaiken yllä.

Nava haluaisi vielä lisää aikaa miehensä kanssa.­

Suomalaisessa Oikeus kuolla -sarjassa tavataan vakavasti sairaita ihmisiä, jotka haluavat itse päättää omasta kuolemastaan sekä lääkäreitä ja läheisiä, jotka ovat valmiita auttamaan. Yksi heistä on ”Hannu”, jonka vaimo sairastaa ALS-tautia ja on pyytänyt Hannua auttamaan avustetussa itsemurhassaan. Sitä varten he ovat tilanneet ulkomailta Sveitsin eutanasiaklinikoilla käytettäviä lääkkeitä.

Suomenruotsalaisen Ingan pahanlaatuinen syöpä on levinnyt haimaan ja maksaan. Kovaa kipua ja kuolemaa pelkäävä Inga sanoi jo alussa miehelleen Magnukselle toivovansa, ettei hänen tarvitsisi kärsiä pitkään.

– Sitä en missään nimessä tahdo. Se olisi kauheinta.

Inga ei halua kärsiä.­

Kuusiosainen sarja antaa kasvot tabuna pidetylle kuolemalle, mutta tekee sen rohkealla ja lämpimällä tavalla.

Oikeus kuolla, maanantaina Teema & Fem klo 19.00 sekä Yle Areena