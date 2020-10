Syyte: Mies halusi puhdistaa kunniansa ja yritti murhata ex-vaimonsa keskellä katua Kuopiossa

Naisen henki pelastui, kun sivulliset ehtivät väliin.

Afganistanilaispariskunta oli tuomittu avioeroon tämän vuoden tammikuussa. Syyttäjän mukaan ero oli perimmäisenä syynä miehen hirmuteolle, joka tapahtui Kuopiossa tämän vuoden toukokuussa. Mies ei hyväksynyt eroa.

Mies matkusti tapahtumapäivänä Jämsästä Kuopioon. Miehen oli määrä tavata hänen ja ex-vaimonsa yhteisiä lapsia. Syyttäjän mukaan tapaaminen oli tarkoitus järjestää niin, ettei ex-pari näkisi toisiaan.

Syyttäjän mukaan mies valmistautui kuitenkin ex-vaimonsa murhaamiseen.

Miehellä oli mukana veitsi, jossa oli kymmenen senttimetriä pitkä terä. Syyttäjän mukaan mies lähti tapaamispaikalta etsimään ex-vaimoaan. Mies ehti ajaa polkupyörällä noin kilometrin verran, kunnes hän löysi naisen kävelemästä kadulla.

Syyttäjän mukaan mies otti naiselta puhelimen ja löi häntä kädellä sekä veitsellä.

– Ensimmäisenä reaktiona halusin ottaa hänen puhelimen ja tietää, kenen kanssa hän puhuu. Jos hän olisi puhelimen antanut minulle, tätä ei olisi ehkä tapahtunut. Menetin siinä kohti malttini tai kontrollini, mies sanoi poliisille.

Nainen kaatui maahan, mutta mies käytti yhä väkivaltaa. Teko keskeytyi, kun sivulliset tulivat väliin. Myös veitsen terä katkesi, ja terä jäi osin naisen selkään kiinni. Naisen saamat vammat olivat hengenvaarallisia ja vaativat leikkaushoitoa. Nainen sai esimerkiksi viiltojälkiä kaulaan sekä vakavia haavoja selkään.

– (Mies) on tehnyt teon, koska hän on kokenut yhteiselämän päättymiseen liittyvien tapahtumien olevan loukkaus häntä ja hänen kulttuuriaan kohtaan, syyttäjän laatimassa haastehakemuksessa lukee.

– Kyse on kostosta entistä puolisoa kohtaan ja teon vaikuttimet ovat erityisen moitittavia, syyttäjä kirjoittaa.

Miehen kertoman mukaan nainen oli vienyt hänen kunnian, ja se oli pahinta, mitä miehen kulttuurissa voi tehdä.

– Ensinnäkin hän on vienyt minun kunnian. Ja minun elämänsalaisuudet on tullut julki. Tämä on pahinta, mitä minun kulttuurissa voi tapahtua. Vaikka minä olen tässä maassa, niin te ette voi viedä minun uskontoani, ette minun kulttuuria. Tiedän, että minun tulee tämän maan lakeja noudattaa, mutta ette voi viedä minulta näitä, mies sanoi poliisikuulusteluissa.

Mies ei katunut tekoaan poliisikuulusteluissa.

– Minun kulttuurissa ei kaduta, jos jotain on tehnyt. Ei ollut oikein, että minua kohdellaan tällä tavoin huonosti, mies sanoi.

Hän oli teostaan myös ylpeä.

– Se mitä on tapahtunut, niin olen ylpeä siitä. Olen oman uskontoni ja kunniani takia valmis jopa kuolemaan. En pelkää vankilaa, mies sanoi.

Mies myöntää väkivallan käytön. Miehen oikeuteen jättämän kirjallisen vastauksen mukaan hänen tarkoituksena ei ollut kuitenkaan viedä 31-vuotiaan naisen henkeä. Mies katsoo syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn tai enintään tapon yritykseen.

Syyttäjä vaatii 39-vuotiaalle miehelle ainakin 8 vuoden ehdotonta vankeutta murhan yrityksestä. Asian oikeuskäsittely alkoi Pohjois-Savon käräjäoikeudessa maanantaina. Miehen puolustus on esittänyt pyynnön päästä mielentilatutkimukseen.

– Mielentilan tutkiminen on perusteltua, koska hän on ollut aikaisemmin psykiatrisessa hoidossa, puolustuksen laatimassa kirjallisessa vastauksessa muun muassa kirjoitetaan.