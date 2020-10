Näissä kaikissa paikoissa Vaasassa on altistuttu koronalle: Listalla yli 70 paikkaa

Vaasan kaupunki ylläpitää verkkosivuillaan päivitettävää listausta koronaviruksen altistumispaikoista.

Koronatilanne Suomessa alkoi viime viikolla huonontua nopeasti. Esimerkiksi torstaina THL kertoi 296 uudesta koronatartunnasta, mikä oli samalla koko kuluvan vuoden ennätys. Yli 200:sta tartunnasta raportoitiin torstain lisäksi myös tiistaina, perjantaina ja lauantaina. Sunnuntaina uusia tartuntoja kirjattiin 149.

Viranomaisten mukaan koronatilanteen synkkenemisen myötä on perusteltua sanoa, että epidemian toinen aalto on nyt käynnissä Suomessa.

Määrällisesti eniten koronatartuntoja on todettu runsasväkisellä pääkaupunkiseudulla, mutta menneellä viikolla Suomen epävirallisen koronapääkaupungin viitan sai kontolleen Vaasa, jossa yhden vuorokauden aikana kirjattiin peräti 70 uutta covid-19-tapausta. Suhteessa kaupungin asukaslukuun (67 636, Tilastokeskus 2019), kyseessä on merkittävä tautiryväs.

Yli 10 ihmisen kokoukset ja julkiset tilaisuudet on Vaasan alueella kielletty maanantaista alkaen.­

Ilta-Sanomat kertoi tiistaina Vaasan sairastuneiden olevan nuoria aikuisia, ja suuren osan tartunnoista juontavan juurensa kaupungissa järjestettyihin opiskelijatapahtumiin.

Epidemian nopea kiihtyminen leviämisvaiheeseen on pakottanut viranomaiset reagoimaan Vaasan tilanteeseen. Maanantaista lähtien Vaasan seudulla on kielletty yli 10 henkilön kokoontumiset, mikä koskee kaikkia sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös on voimassa lokakuun loppuun.

Määräys koskee Kaskisen, Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Laihian, Luodon, Maalahden, Mustasaaren, Närpiön, Pedersören, Pietarsaaren, Uusikaarlepyyn, Vaasan ja Vöyrin kuntia.

Maanantaina myös valtaosa Vaasan peruskoululaisista siirtyy etäopetukseen, kun 4.-9.-luokkalaisille ei enää järjestetä lähiopetusta. Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu ilmoittivat etäopetukseen siirtymisestä jo aiemmin.

Vaasan koronatilanteesta muodostuu varsin synkkä kuva myös tarkastelemalla kaupungin verkkosivuillaan ylläpitämää listausta koronaviruksen altistumispaikoista. Maanantaina aamuyöstä päivittyvällä listalla oli 73 paikkaa, jossa vaasalaisten kerrotaan voineen altistua koronavirukselle (lista jutun lopussa). Listalla on esimerkiksi ravintoloita, kahviloita, kuntosaleja, kirjastoja, opiskelupaikkoja, rakennustyömaita, elokuvateattereita, joukkoliikennevälineitä ja kauppoja.

Listan tiedot ovat Vaasan kaupungin jäljitystiimin varmistamia, ja siltä poistetaan ne paikat, joiden altistumisvaarasta on kulunut yli 14 päivää.