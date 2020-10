Tärkeää on myös se, mitä tapahtuu kolmen viikon jälkeen.

Suomalaiset tartuntatautiasiantuntijat pitävät hyvänä ajatuksena sitä, että maassamme tehtäisiin nyt kansallinen ryhtiliike koronavirusepidemian taltuttamiseksi. Kolme viikkoa auttaisi jo paljon. Se olisi ainakin alku.

Ajatus kolmen viikon kurinpalautuksesta on peräisin Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Mereltä. Hän arveli Ilta-Sanomien haastattelussa epidemiatilanteen helpottuvan merkittävästi, mikäli suomalaiset jaksaisivat kolmen viikon ajan tehdä kaiken mahdollisen taudin leviämisen estämiseksi.

– Jos esimerkiksi kolmen viikon ajan skarppaisimme niin, että jokainen meistä tekisi kaikki toimet, mitä voi tehdä koronan leviämisen estämiseksi, se saattaisi pysäyttää taudin etenemistä huomattavasti, hän sanoi.

Meren ajatus sai heti poliittisesti arvovaltaista vastakaikua, kun siihen tarttuivat niin presidentti Sauli Niinistö kuin valtiovarainministeri Matti Vanhanenkin (kesk).

Presidentti Sauli Niinistö oli sonnustautunut maskiin Turussa kesällä järjestetyssä yleisurheilun Paavo Nurmi Gamesissä.­

– Kevät jaksettiin. Jaksetaan nytkin. Kolmen viikon itsekurin kuuri, Niinistö twiittasi.

– Professori Meri oli suosittanut, että nyt pitäisi kansalaisten ottaa sellainen kolmen viikon ryhtiliike, jolla pantaisiin kerralla stoppi tälle. Eli kädet pestään, maskeja käytetään ja vältetään sellaisia tilanteita, joissa ihmiset ovat pitkään keskenään, Vanhanen totesi.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas toteaa, että vähempikin riittäisi. Jos edes opettelisimme käyttämään maskeja sisätiloissa – oli kyse sitten julkisesta kulkuneuvosta, kauppakeskuksesta, teatteriesityksestä tai konsertista – epidemiatilanne voisi pian näyttää aivan erilaiselta.

– Niin voitaisiin katkaista epidemian leviämistä. Se leviää pisaratartuntana ja jos käyttää maskia, niin tartuntoja ei synny niin paljoa. Tietysti myös etäisyyden pitäminen, silloin kun se on mahdollista, auttaa.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.­

– Jos ohjeiden noudattamiseksi saataisiin kansanliike, niin tartuntoja ei syntyisi niin paljoa. Se on erittäin yksinkertainen asia, Broas sanoo.

Samoilla linjoilla on myös Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan virologian osaston professori Olli Vapalahti. Hänen mukaansa on täysin selvää, että jos mitään ei tehdä, epidemiatilanne menee huonompaan suuntaan. Suomi tulee jäljessä muuhun Eurooppaan nähden, mutta suunta on selvä, hän sanoo.

– Parempi ennemmin kuin myöhemmin, niin päästään vähemmällä eikä yhteiskuntaa tarvitse sulkea pidemmäksi aikaa. Ilman muuta tällainen olisi järkevää.

Vapalahti kertoo, että tässä tilanteessa kolmella viikolla voitaisiin saada tuloksia aikaan, mutta mitä pidempään odotellaan, se ei todennäköisesti tule riittämään. Hän korostaa, että on parempi toimia heti.

– Ei vasta silloin, kun pissat on jo housussa. Etenkin maskin käyttö olisi tärkeää, koska tauti leviää suun ja nenän kautta. Sitä ei tarvitsisi käyttää kuin edes sellaisissa tilanteissa, joissa ollaan muiden ihmisten kanssa tekemisissä.

Olli Vapalahti kuvattuna Helsingissä vuonna 2016.­

Kuopion yliopistosairaala KYSin infektioylilääkäri Irma Koivula taas toteaa, että kolme viikkoa olisi hyvä alku, mutta olennaista on, mitä tapahtuu sen jälkeen. Apua siitä olisi, mutta miten pitkäaikaista, jos koko muu maailma ei tee samanlaista ryhtiliikettä.

– Suomi elää kyllä tiiviisti mukana maailmassa, emmekä ole eristäytyneitä. Epidemian leviämisen nopeus hidastuisi ja sillä olisi suojaavaa merkitystä riskiryhmiä ajatellen. Sehän tässä on tärkeää, Koivula sanoo.

Koivula toteaa, että esimerkiksi maskien käytössä olennaista on, että niitä käsitellään oikein. Hänen mukaansa vääränlaista käyttöä näkee jatkuvasti.

– Esimerkiksi kädet ovat koko ajan kiinni maskissa tai se istuu huonosti. Sillä on kuitenkin totta kai suojaavaa vaikutusta, jos sitä käytetään oikein.