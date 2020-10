Riitta Uosukainen Topi-miehensä muistisairaudesta Ylellä: ”On huomattu, ketkä ovat oikeita ystäviä”

Eduskunnan entisen puhemiehen kirja alzheimerin tautia sairastavasta miehestään julkaistaan maanantaina.

Valtioneuvos Riitta Uosukainen kertoi Ylen sunnuntai-illan Nyberg-ohjelmassa, että aviomies Topi Uosukaisen muistisairaus on näkynyt myös pariskunnan ystäväpiirissä.

– On punnittu se, ketkä todella ovat niitä oikeita ystäviä. On siellä toisenkinlaisia, sellaisia jotka ajattelevat, että oikeastaan aika hyvä, että niille sattui tolleen, kun niillä on mennyt liian hyvin. Ihan selvästi näkee jonkun naamasta, nenästä ja silmistä, Uosukainen kuvaa Ylellä.

Uosukainen sanoi, että entisenä opettajana ja poliitikkona hän ”osaa lukea ihmisten kasvoja ja ilmeitä”.

– Se on sellaista salaista palautetta. Elämä on ihmisen lukutaitoa, ja siihen lukutaitoon kuuluu myös tällaisia ikäviä asioita.

– Mutta nyt on sitten sanottava kiireen vilkkaa, että useimmiten pääsee näkemään suurta myötätuntoa, apua ja auttavaisuutta. Eräs ystävän naapuri sanoi heti, että vaikka 24/7, niin soittakaa aina ja näin on myös tapahtunut, kun on ollut jotain erityistä, Uosukainen kehuu.

Topi Uosukainen sai diagnoosin alzheimerin taudista vuonna 2016. Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus, josta ei parane.

Tauti muuttaa edetessään myös sairastuneen persoonallisuutta. Uosukainen sanoo, että taudin eteneminen näkyy hänen miehessäänkin.

– Topi ei ole äreä eikä kiukkuinen eikä missään nimessä väkivaltainen. Minun mieheni on edelleen varsin valoisa, reipas, ryhtyy toimeen ja niin pois päin. Hän on edelleen upseeri ja herrasmies, mutta murheellisempi, hiljaisempi eikä sillä tavalla innostuvainen, Uosukainen kuvaa.

Riitta Uosukainen sanoo, että miehensä sairastumisen jälkeen on selvinnyt, ketkä ovat oikeita ystäviä ja ketkä toisenlaisia ”ystäviä”.­

Neljä vuotta sitten diagnosoitu sairaus tuli lopulta yllätyksenä, vaikka orastavia merkkejä oli alkanut näkyä jo hetkeä aikaisemmin.

– En tietenkään osannut odottaa, mistä oli kysymys. Tämä kaikki tuli niin äkkiä niin kuin entisen pojan kosinta. Havaitsin sen, että tuli muutos. Kukaan ihminen ei ole niin reipas, niin aikaansaapa, niin nokkela, niin hyvä erilaisissa teknisissä asioissa... Hän hivenen hidastui tietokoneen kanssa, jossa hän oli erittäin hyvä, Uosukainen muistelee ensimmäisiä huomioitaan.

Eduskunnan entinen puhemies kertoo miehensä muistisairaudesta maanantaina julkaistavassa uutuuskirjassaan Yhdessä – Intohimosuhteesta hoivasuhteeksi (Tammi).