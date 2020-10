Alkon myynti ollut roimassa kasvussa maaliskuusta lähtien – kaupankäynnissä tapahtunut kaksi muutosta aiempaan verrattuna

Koronasta johtuvat matkustus- ja ravintolarajoitukset ovat heijastuneet suuresti Alkon kuluvan vuoden myynteihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen arvion mukaan suomalaisten alkoholin kokonaiskulutus laski huhti-kesäkuussa koronaepidemian ensimmäisen aallon ja siihen liittyvien rajoitustoimien aikana noin kymmenellä prosentilla edellisvuodesta. Näitä kahta kuukautta koskevat tilastot eivät kuitenkaan kerro kaikkea, kuten myös THL viime viikolla linjasi.

IS selvitti Alkon myyntitiedot tältä vuodelta, ja niiden perusteella johtopäätös on selkeä: alkoholi yhä maistuu suomalaisille, koronaepidemiasta riippumatta.

Alkon kokonaismyynti kasvoi tammi-elokuussa vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattaessa noin 12,5 prosentilla. Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennasen mukaan viinien myynti nousi tänä aikana 14,6 ja väkevien juomien myynti 9,1 prosentilla.

– Myynnissämme on ollut kasvua maaliskuusta elokuuhun joka kuukausi verrattuna vuoteen 2019. Alkon myynnin kasvussa isoin tekijä on jakelukanavien muutos: ravintolat ovat olleet kiinni ja matkustajatuonti on laskenut merkittävästi ulkomaille suuntautuneen matkustamisen vähennyttyä, Pennanen sanoo.

– Alkoholin kokonaiskulutuksesta anniskelu vastasi viime vuonna noin 10 prosenttia ja matkustajatuonti noin 15 prosenttia, hän muistuttaa.

Pennasen mukaan Alkon myymälöissä on tänä vuonna käynyt asiakkaita noin neljä prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

– Asiakkaiden ostokset ovat olleet jonkin verran tavanomaista suurempia. Normaalisti asiakaskäynnit Alkon myymälöissä ajoittuvat iltatunneille, mutta korona-aikaan aamupäivän tunnit ovat vilkastuneet hieman, Pennanen selvittää.

– Kysynnän kasvu on kohdistunut melko tasaisesti kaikkiin tuoteryhmiimme.

Tammi-kesäkuun välisenä aikana Alkosta myytiin kaikkiaan 43,6 miljoonaa litraa alkoholia. Päivittäistavarakaupoissa myynti oli 206 (kasvua vuoteen 2019 verrattaessa 5,3%), matkustajatuonnissa 14,2 (laskua 45,9%) ja anniskeluravintoloissa 19,9 miljoonaa (laskua 48,1%) litraa.