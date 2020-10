”La Nina” sekoittaa pian talvisäätä ympäri maailmaa – näin se näkyy Suomessa

Syyskuun alun lumisateet Yhdysvaltojen eteläosissa olivat meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan vasta esimakua voimistuvasta La Nina -sääilmiöstä.

Coloradon Boulderissa tuli lunta jo syyskuun alkupuolella. Sää on ollut syksyllä monin paikoin Suomessa tavanomaista lämpimämpi.­

Tyynen valtameren pintalämpötila on tällä hetkellä keskimääräistä alhaisempi eli käynnissä on niin kutsuttu La Nina -ilmiö, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas Forecan blogissaan.

Ilmiö vaikuttaa suuresti muun muassa Yhdysvaltojen ja Kanadan talvisäähän. Mäntykannaksen mukaan esimakua saatiin syyskuun alkupuolella, kun Yhdysvaltojen eteläisissä osavaltiossa lämpötila romahti ja maa peittyi lumeen.

– La Nina sysää polaarisen suihkuvirtauksen Pohjois-Amerikan yllä tavanomaista eteläisemmälle reitille, jolloin Kanadan ja Yhdysvaltojen ylle pääsee talvisin helpommin lurahtamaan jopa arktisen kylmää ilmaa, Mäntykannas kirjoittaa.

Coloradon Boulderissa oli lunta jo syyskuun alkupuolella.­

Blogissaan Mäntykannas kertoo, että La Ninan ja tämän päinvastaisen sisarilmiön El Ninon vaikutuksia Euroopan säähän on tutkittu eri vuodenaikoina. Hänen mukaansa korrelaatioita löytyi, mutta vaikutukset eivät ole olleet kaikkina vuosina yhdenmukaisia.

– Tutkimustuloksiin nojaten on kuitenkin mahdollista, että La Ninan aikana länsivirtausten todennäköisyys on Suomessa kohonnut. Tämä perustuu La Ninan aikana havaittuun positiiviseen tendenssiin NAO-indeksissä eli Pohjois-Atlantin oskillaatiossa, Mäntykannas kirjoittaa.

– Pohjois-Atlantilla ilmanpaine on pitkäaikaisia keskiarvoja matalampi ja vastaavasti Azoreiden kohdalla keskiarvoja korkeampi. Tämä asetelma tuo Suomeen lauhaa ja kosteaa talvisäätä.

Eli samainen sääilmiö, joka toi syksyiset lumisateet Pohjois-Amerikkaan, puolestaan lämmittää Suomen talvea.

Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kuitenkin toteaa, että ilmiön vaikutukset Suomen ja Euroopan säähän eivät ole niin tarkkoja ja yksiselitteisiä kuin Tyynen valtameren ympäristössä.

– On olemassa mahdollisuus, että talvi olisi vähän lauhempi ja sateisempi, mutta se ei ole mitenkään varmaa, Latvala sanoo.

Syksy on ollut monin paikoin Suomessa tavanomaista lämpimämpi. Sään ennustetaan myös jatkuvan lämpimänä ainakin vuodenvaihteen yli. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n vuodenaikaisennuste ennakoi Suomeen 0,5–2 astetta tavanomaista lämpimämpää jaksoa marras-tammikuun ajalle.

Sää on ollut syksyllä monin paikoin Suomessa tavanomaista lämpimämpi. Kuva Keuruulta syyskuun loppupuolelta.­

La Nina -ilmiö tarkoittaa, että Tyynen valtameren pintalämpötila on keskimääräistä alhaisempi. Sen vastakohta on El Nino -ilmiö, jolloin Tyynenmeren pintalämpötila on vastaavasti keskimääräistä korkeampi.

Ilmiöt ovat saaneet nimensä espanjan kielestä: La Nina tarkoittaa tyttölasta, El Nino puolestaan poikalasta. La Nina -vuosina koko maapallon keskilämpötila saattaa hieman laskea, kun taas El Nino -vuosina se kohoaa.

– Hyvä muistisääntö ilmiöiden vaikutuksista on se, että tyttö hyydyttää ja poika lämmittää, Mäntykannas kirjoittaa blogissaan.

La Ninan aikana itätuulet voimistuvat Tyynellä valtamerellä ja lämpimin merivesi pakkautuu kohti Indonesiaa. Vastaavasti tilalle nousee syvemmistä kerroksista viileämpää merivettä keskisellä ja itäisellä Tyynellä valtamerellä.

Pintaveden kylmenemisen myötä sademäärät vähenevät. La Ninan aikana myös trooppisten syklonien todennäköisyys pienenee laajoilla alueilla Tyynellä valtamerellä, Forecan sivuilla kerrotaan.