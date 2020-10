Jyväskylässä varmistunut lisää uusia koronatartuntoja – näillä näkymin useita satoja ihmisiä joudutaan asettamaan karanteeniin

Jyväskylässä todettujen koronatartuntojen taustalla kerrotaan olevan joukkoaltistus hengellisessä yksityistilaisuudessa.

Jyväskylässä on todettu eilisen illan ja tämän päivän aikana 37 uutta koronatartuntaa.­

Jyväskylässä joudutaan näillä näkymin asettamaan karanteeniin useita satoja ihmisiä, kertoi Jyväskylän kaupunki lauantai-iltana. Samalla kaupunki kertoi, että lauantain aikana on varmistunut vielä seitsemän uutta koronavirustartuntaa.

Kaupunki tiedotti jo aiemmin päivällä, että Jyväskylässä oli todettu perjantai-illan ja lauantaiaamun aikana 30 uutta koronatartuntaa, joiden taustalla on joukkoaltistuminen syyskuun lopulla järjestetyssä hengellisessä yksityistilaisuudessa.

Terveydenhuolto on tehnyt lauantain aikana jäljitystä ilmenneistä tartunnoista ja on pyrkinyt olemaan yhteydessä altistuneisiin.

Suuresta tartuntamäärästä ja tilanteen laajuudesta johtuen terveydenhuolto oli kuitenkin kaupungin mukaan ehtinyt lauantaina tavoittamaan vain pienen osan altistuneista. Karanteenien asettaminen jää pääosin huomiselle ja jatkuu mahdollisesti vielä maanantainakin.

– Laajan selvityksen pohjalta on jo selvää, että karanteeniin tullaan asettamaan useita satoja ihmisiä, tiedotteessa kerrotaan.

Jokaiseen altistuneeseen ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä soittamalla heille terveydenhuollosta.

Jo eilen kaupunki tiedotti, että Jyväskylässä kuluneella viikolla raportoiduista 13 tartunnasta suurin osa liittyy tavalla tai toisella edellä mainittuun tilaisuuteen.

Yksityistilaisuuteen osallistui lapsiperheitä ja nuoria eri puolilta Jyväskylää. Jyväskylän tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoi STT:lle, että yksityistilaisuuteen on osallistunut hieman päälle 100 ihmistä.

Taustat selvisivät nopeasti

Kuluneella viikolla ilmenneiden yksittäisten tartuntojen myötä tehdyissä jäljitystöissä huomattiin nopeasti, että tartunnan saaneet olivat osallistuneet samaan tilaisuuteen. Terveydenhuolto päätti tämän jälkeen testata kaikki tilaisuuteen osallistuneet. Osa näytteenoton tuloksista oli lauantaina vielä saamatta.

Käsmä kertoi aiemmin tiedotteessa, että tilanteen todellinen laajuus alkoi näkyä perjantai-iltana oireettomien tai hyvin vähäoireisten osallistujien osalta.

– Kyllähän tässä on hirveä savotta viikonlopun aikana näiden karanteenien ja muiden osalta. Yritetään saada nämä tartuntaketjut kiinni ja tauti taas hallintaan, Käsmä kertoo STT:lle.

Päivystyspoliklinikan sisäänkäynti Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä.­

Käsmän mukaan tartuntaketjusta on saatu varsin tarkka ja selvä kuva.

– Epäilen, että siellä tapahtumassa on todennäköisesti ollut useampia positiivisia, tautia levittäviä henkilöitä, mikä selittää nimenomaan nämä laaja-alaiset tartunnat.

Kaupungin tiedotteen mukaan altistumisia on tapahtunut muun muassa Kilpisen yhtenäiskoululla, jossa on altistunut noin 65 henkilöä. Kuokkalan yhtenäiskoululla taas on altistunut noin 70 henkilöä ja Gradian Viitaniemen yksikössä noin 50 henkilöä.

Selvitystyön jatkuessa on mahdollista, että tietoon tulee lisääkin yksiköitä. Kaupunki kertoo tiedottavansa lisää huomisen aikana.

Käsmä arvioi kuitenkin, että kokonaistilanne on tällä hetkellä hallinnassa Jyväskylässä. Hän kertoi kaupungin tiedotteessa, ettei Jyväskylässä ole hallitsemattomia tartuntaketjuja. Samalla hän arvioi maskisuosituksen purevan.

Ilmaantuvuus jatkaa kasvuaan Vaasassa

Koronan ilmaantuvuusluku jatkaa edelleen kasvuaan Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa on ylivoimaisesti suurin ilmaantuvuusluku koko maassa.

Lauantaina ilmaantuvuusluku oli 226,1, kun se oli perjantaina 177,8. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää kahden viikon ajanjaksolla sataatuhatta asukasta kohti.

Tuoretta tarkkailujaksoa edeltävän 14 päivän tarkkailujakson aikana ilmaantuvuusluku oli Vaasan sairaanhoitopiirissä vain 8,24.

Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri, johtava ylilääkäri Heikki Kaukorannan mukaan ilmaantuvuusluku tulee nousemaan vielä vajaan viikon verran, mutta uusien tartuntojen päivittäinen määrä on kuitenkin tasoittunut.

– Me olemme pystyneet jo siirtymään tapausmäärien viime viikon eksponentiaalisen kasvun vaiheesta lineaarisen kasvun vaiheeseen, Kaukoranta kertoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lauantai mukaan lukien edellisten neljän päivän aikana Vaasan kaupunkiin on tullut nelisenkymmentä uutta tapausta joka päivä. Esimerkiksi tämän viikon puolivälissä vastaava luku oli yhtenä päivänä 72.

– Sanoisinko näin, että on olemassa perusteltuja aavistuksia siitä, että parempaan ollaan menossa, Kaukoranta summaa.

Vaasan kaupungin tapausmäärä nousi lauantaina 43 tapauksella. Vaasan sairaanhoitopiiriin uusia tapauksia tuli noin 55.

Suomessa ilmaantuvuusluku oli lauantaina matalimmillaan Satakunnassa, jossa se oli 5,6.

"Kaikkien tulee liata pikkuisen käsiään"

Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle on määrätty maanantaista alkaen kymmenen ihmisen kokoontumisrajoitus kolmeksi viikoksi, tiedotti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) perjantaina. Kaukoranta myöntää, että raja on tiukka, mutta uskoo siitä olevan apua.

– Näillä tropeilla tämä kyllä nyt kääntyy varmastikin suotuisaan suuntaan ensi viikon loppupuolelle mennessä.

Vaasan kaupungissa on myös otettu käyttöön vahva kasvomaskisuositus, joka näyttää Kaukorannan mukaan tulleen hyvin ymmärretyksi ja noudatetuksi.

Kaukoranta haluaa muistuttaa ihmisiä tulevan syyslomaviikon alla siitä, että koronatorjunnassa on kyse yhteisistä talkoista.

– Tärkeintä on se, että jokainen ymmärtäisi nyt sen, että tämä koronatorjunta ei ole pelkästään terveydenhuollon savotta. Tässä jok'isen ihmisen, yhteisön ja yrityksen tulee liata pikkuisen käsiään ja uhrata jotakin tämän torjunnan hyväksi, Kaukoranta sanoo.

– Se uhraus, jota olisin nyt pyytämässä jokaiselta perheeltä ja syyslomalaiselta on hyvin yksinkertainen: Pysykää kotona!

Hän peräänkuuluttaa muun muassa turvallista retkeilyä lähiympäristön luontokohteissa. Jos sää taas ei salli ulkoilua, hän kehottaa ihmisiä pelailemaan pelejä, katsomaan videoita tai viettämään laatuaikaa yhdessä perheen kanssa.

Reilusti kolmatta sataa uutta tartuntaa

Aiemmin päivällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi, että Suomessa oli raportoitu 269 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 2 272 tartuntaa, mikä on 1 252 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja oli THL:n mukaan raportoitu 11 849.

Eilen kerrottiin, että sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi 37 ihmistä, mikä oli kuusi enemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa oli viisi ihmistä. Heidän määränsä oli pysynyt samana kuin keskiviikkona.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli perjantaihin mennessä Suomessa raportoitu 346.