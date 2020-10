Kommentti: Sanna Marinin kuvista syntynyt kohu korostaa pääministerin sanomaa, joka jäi kaikilta huomaamatta

Pääministeri Sanna Marinin muotikuvista roihahtanut keskustelu sattuu nuoren naisen sieluun, kirjoittaa toimittaja Noora Hapuli.

Tuoreimman Trendi-lehden sisäsivuilla on kaunis kuva, jossa reilu kolmekymppinen nainen katsoo kameraan hymyillen. Hänen kätensä ovat elegantisti ristissä toistensa päällä, yllään hänellä on ryhdikäs jakkutakki ja kaulassa komeilee suomalaisen Kalevalan vintage-kaulakoru 60-luvulta. Seesteisen kuvan tyyli on harkittu ja muodikas.

Tällaisia kuvia ovat lehdet täynnä, varsinkin Trendin kaltaiset muotilehdet. Tällä kertaa kuvien malli oli kuitenkin pääministeri Sanna Marin. Ja kohuhan siitä syntyi.

Moni hehkutti upeaa pääministeriämme ja kuittasi kuvan hienona muotikuvana. Sen sijaan nuoren naisen sieluun sattui lukea kommentteja, joissa Marinin ammattitaito ja johtajankyvyt murskattiin kivikautisin perustein.

Instagramissa ja Facebookissa kuvaa puitiin muun muassa näin:

”Luulisi että Marinilla on parempaa tekemistä kuin tissivaon näyttäminen.”

”On se hienoa kun pääministerillä on aikaa leikkiä mallityttöä samaan aikaan kun kansalaiset yrittävät tulla jotenkin toimeen.”

”Pointtihan tässä ei ole koru vaan se että pääministeri kuvissa ilman rintaliivejä”

”Samaan aikaan kun naiset valittaa lasikatoista sun muista, niin pääministeri tulee esille perinteisillä naiskuvilla. Tähänhän naiset ovat kautta aikain kelvanneet, esittelemään paljasta pintaa ja lämmittelemään vuoteita ja tämmöinen ei ainakaan päinvastaista vahvista.”

”Ilmankos on maa kaaoksessa, kun PM viettää mieluummin aikansa mallina kuin oikeissa duuneissa.”

”Mitä te ihmiset luulette, kuinka tosissaan naispääministeri otetaan esimerkiksi Euroopan ulkopuolella kun on näyttäytynyt tällaisena.”

Aivan. Kansan syvät rivit olivat puhuneet. Heidän mielestään dekolteen näyttäminen tai kaula-aukon syvyys ilmeisesti korreloivat suoraan naisen älykkyyteen ja pätevyyteen. Miten Marin ei tiennyt! Kehtasiko pääministeri hymyillä lehtikuvassa, jonka antoi virallisten töiden ulkopuolella? Onko hänellä todellakin aikaa tällaisiin, vaikka hänen pitäisi pelastaa yksin koko Suomi vuorokauden jokaisena tuntina?

Ja johan se on mautonta ja kerta kaikkiaan epäsopivaa, että yrittää olla joku johtaja, vaikka ei ole vetänyt poolokaulusta korviin asti.

Olin pöyristynyt siitä, että yksi kuva sai aikaan näin voimakkaita reaktioita. Siis tytöttelyä, solvaamista, naissukupuolen halventamista ja pääministerin pätevyyden kyseenalaistamista. Väännetään tämä asia nyt vielä kertaalleen rautalangasta: ihon näyttäminen tai ulkonäölliset valinnat eivät vähennä naisen pätevyyttä toimia minkään alan tehtävissä.

Nuorena naisena koen suurta yhteiskunnallista tuskaa ihmisten reaktioista. Mielipiteitä saa olla ja niitä voi perustellusti esittää, kuten minkä tahansa muunkin aiheen parissa, mutta tytöttely ja pätevyyden halventaminen eivät ole mielipiteitä.

Vihreiden ex-puheenjohtaja Ville Niinistökin kiteytti asian osuvasti julkisessa Facebook-kirjoituksessaan: kyse on kaksinaismoralismista. Mies saa johtajana tehdä kaikkea, mutta kun nainen tekee samalla tavalla trendikuvia, se on sopimatonta ja estää Suomen asioiden hoitamisen.

Ja jos hetkeksi pysähdymme kurkkaamaan kohun taakse itse pääministerin haastatteluun, huomaamme, että Marin itsekin muistuttaa yleisellä tasolla naisiin kohdistuvasta jatkuvasta arvostelusta.

Pääministeri nimittäin toteaa Trendi-lehden haastattelussa, että henkilökohtaisten valintojen politisoiminen voi olla yksi syy siihen, miksi nuoret naiset uupuvat, olipa kyse sitten lapsien tekemisestä, töistä tai pukeutumisesta.

– Näyttää siltä, että on naisen valinta mikä tahansa, se on yhteiskunnallisen keskustelun ja arvioinnin kohde. Valinta koetaan yhteiseksi omaisuudeksi, josta voidaan yhteisesti päättää, onko se oikea, Marin kertoo lehdessä.

Marin ei varmaan itsekään arvannut, että hänen kuvastaan ryöpsähtänyt kohu osoittaisi tämän jälleen kerran mitä osuvimmalla tavalla todeksi.