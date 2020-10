Kevään maskiselvityksen tekijä puolustaa nyt työtään – kertoo myös joutuneensa ilkivallan kohteeksi

Emeritaprofessori Marjukka Mäkelä pitää hallituksen maskisuosituksia hyvinä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) myönsi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että suomalaisille ei annettu keväällä maskisuositusta, koska maskeja ei olisi ollut riittävästi tarjolla kaikille.

Marinin lausunto herätti tyrmistystä, koska keväällä maskisuosituksen antamatta jättämistä perusteltiin maskien vähäisellä hyödyllä tai jopa niiden haitallisuudella, ei heikolla saatavuudella.

Tieto vähäisestä hyödystä taas oli peräisin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) maskiselvityksestä. STM:n teettämässä selvityksessä toukokuun lopulla pääteltiin, että kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon.

Selvityksen tehnyt emeritaprofessori Marjukka Mäkelä kertoo Ilta-Sanomille, että maskiselvityskohun suurimpia ongelmia ovat hänen mielestään se, että ihmiset sekoittavat näytön, resurssit ja päätöksenteon.

Hän kertoo, että maskiselvitys tarjosi mahdollisimman luotettavan näytön maskien vaikuttavuudesta väestön käytössä. Siksi selvitykseen haluttiin katsaus julkaistuista satunnaistetuista tutkimuksista. Niitä on olemassa viisi kappaletta, hän kertoo.

– Kaksi oli tehty amerikkalaisten yliopisto-opiskelijoiden asuntoloissa, kolme pyhiinvaeltajien keskuudessa Mekassa. Yksikään niistä ei osoittanut selkeää suojavaikutusta muuten kuin pienissä alaryhmissä. Vastaus ministeriön kysymykseen oli, että kasvomaskien vaikutuksesta hengitystieinfektioiden leviämiseen on tehty viisi tutkimusta, jotka eivät osoita suojavaikutusta.

Pääministeri Marin puhui perjantaina MTV:llä selvityksestä, joka koski kangasmaskeja. Mäkelä täsmentää, että ministeriön selvityspyyntö koski nimenomaan kasvomaskeista – kirurgisista maskeista, kotitekoisista maskeista ja muista – ei FFP2- ja FFP3-suojaustasojen järeämpiä maskeja. Tutkimukset koskivat lähinnä kirurgisia maskeja, hän kertoo.

On myös huomattava, että kaikissa tutkimuksissa sekä kohdeväestö että tutkimusympäristöt poikkeavat Suomesta. Lisäksi aiheesta on olemassa myös suuri määrä havainnoivia tutkimuksia, joissa tutkijat eivät voineet kontrolloida koeympäristöä, eli ne eivät siis ole olleet satunnaistettuja.

Väestön käytössä julkisilla paikoilla maskeista ei tutkimusten valossa näytä olevan hyötyä, Mäkelä summaa. Tätä taustaakin vasten Mäkelä pitää nyt annettuja maskisuosituksia hyvinä.

Hän kertoo olevansa juuri menossa Kansallisoopperaan, jossa on maskisuositus. Sisään otetaan myös vain puolet normaalista yleisökapasiteetista ja lisäksi yleisö ohjataan ulos niin, ettei ruuhkia synny, hän kertoo.

– Minusta hallitus on noudattanut sitä mitä se on luvannutkin, eli harjoittanut näyttöön perustuvaa päätöksentekoa niin paljon kuin mahdollista. He ovat muuttaneet suositusta epidemiatilanteen muuttuessa ja minusta suositukset ovat olleet järkeviä. Kesä meni melkein ilman tartuntoja ja minusta olisi tuntunut turhalta käyttää aika paljon maskeihin.

– Tämä on tietysti jälkiviisautta, hän lisää.

Mäkelä kiistää jyrkästi oppositiopuolueiden vihjailut siitä, että hänen tekemänsä maskiselvitys olisi ollut poliittisesti ohjailtu. Hän toteaa, että ministeriö teki aivan normaalin tilauksen.

– Teimme tutkimuksen aivan normaalisti tieteen sääntöjen mukaan, eikä ministeriö puuttunut siihen mitenkään. Tutkimus julkaistiin sellaisenaan.

Maskikohun vuoksi Mäkelä on myös joutunut ilkivallan kohteeksi. Viime viikolla hän kertoi huomanneensa jonkun täyttäneen hänen ulko-ovensa lukon jonkinlaisella massalla. Lisäksi hänen postiluukustaan oli pudotettu sisään maski.

– Eiköhän tämä liity asiaan. Se oli kurjaa ja teimme asiasta rikosilmoituksen. Eihän se mihinkään johda, mutta jos tällainen jatkuu, niin on ainakin yksi ilmoitus pohjalla.