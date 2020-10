THL: Suomessa 269 uutta koronatartuntaa – näin tapaukset jakautuvat kunnittain

Suomessa on jälleen raportoitu enemmän päivittäisiä tartuntoja kuin kertaakaan keväällä.

Suomessa on raportoitu 269 uutta koronatartuntaa­

Suomessa on raportoitu 269 uutta koronatartuntaa, kertoo Tervyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Päiväkohtainen tartuntamäärä on jälleen suurempi kuin kertaakaan keväällä. Worldometer-palvelun mukaan kevään synkin päivä oli 4.huhtikuuta, jolloin tartuntoja kirjattiin 267. Koko vuoden ennätys on torstailta, jolloin THL kertoi 296 uudesta tapauksesta.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 2 272 tartuntaa, mikä on 1 252 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 1 020 uutta tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on viimeisen 14 vuorokauden ajalta Suomessa 39,6 tartuntatapausta 100 000:ta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 11 849.

Tapaukset kunnittain (ei alle 5 tapauksen kuntia)